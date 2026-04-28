熱海発「柑橘で育てたサクラマス」熱海だいだいサクラマスが味わえる海鮮丼がゴールデンウィーク限定で解禁！！
熱海の海鮮エンターテインメント食堂「熱海銀座おさかな食堂」(所在地：静岡県熱海市、運営会社：株式会社夢タカラ)は、2026年4月27日(月)から5月6日(水)までの10日間限定で「熱海だいだいサクラマス解禁！」ゴールデンウィーク限定イベントメニューを開催いたします！旬を迎える熱海だいだいサクラマスを使用した丼が食べられるのは、熱海だけ！
熱海の海と山が育てた新しい特産品をぜひこの機会にお楽しみください！
熱海だいだいサクラマス解禁！
■熱海だいだいサクラマスとは
「熱海だいだいサクラマス」は、生産量日本一である熱海特産の柑橘「だいだい」を餌に加えて育てることで、魚特有のクセを抑え、上品な脂とさっぱりとした後味を実現した新しいブランド魚です。私たちはこの熱海の特産品の美味しさをより多くの方に知っていただきたいという想いから、今回熱海だいだいサクラマスを使用した商品をご用意いたしました！ぜひこの機会にお楽しみください。
熱海だいだいサクラマスとは
・サクラマスてっぺん丼
価格 ： 2,480円(2,728円/税込)
アレルギー： かに、小麦、さけ、いくら、大豆
サクラマスてっぺん丼
熱海の新しい特産「熱海だいだいサクラマス」とマグロをメインに、頂上には、かにといくら、ゴールデンウィークにちなんでゴールデンとびっこを乗せた、見た目のインパクト抜群の丼をご用意いたしました！
ゴールデンウィーク期間限定の海鮮丼となりますので、この機会に熱海だいだいサクラマスをご堪能ください。
・熱海だいだい薫るサクラマス丼
価格 ： 1,880円(2,068円/税込)
アレルギー： かに、小麦、いくら、大豆、オレンジ
熱海だいだい薫るサクラマス丼
熱海だいだいサクラマス、かに、いくら、ホタテの4種類に熱海だいだい果実をトッピングでのせた味の変化も楽しめる丼です。お好みでだいだい果実を絞っていただくとさらにさっぱりとした味わいをお楽しみいただけます。
・熱海だいだいサクラマスと選ばれし仲間たち
価格 ： 3,280円(3,608/円税込)
アレルギー： かに、えび、小麦、さけ、いくら、大豆
※本製品で使用しているしらすはえび、かに、いかが混ざる漁法で採取しています。
熱海だいだいサクラマスと選ばれし仲間たち
熱海だいだいサクラマス、金目鯛、本まぐろ、かに、いくら、甘えび、しらす、ゴールデンとびっこの8種類がのった贅沢な丼です。色々な種類を少しずつ贅沢に味わいたい方におすすめです！
ぜひこのゴールデンウィークは少し贅沢をしてみませんか？
■開催期間：2026年4月27日(月)～2026年5月6日(水)
■販売店舗：熱海銀座おさかな食堂
熱海駅前おさかな丼屋
熱海渚町おさかな丼屋ビストロ
熱海銀座おさかな食堂はなれ
熱海おさかな大食堂
熱海おさかな食堂
熱海おさかな食堂炙り家
■「熱海銀座おさかな食堂」について
海鮮エンターテインメント食堂、熱海の「タカラ」を伝え、熱海の「夢」を語る酒場、熱海銀座おさかな食堂。
100年以上続く老舗のアパレル店舗をリノベーションした当店は「古き良き熱海らしさと新しい熱海」を表現した“熱海ノスタルジー”がコンセプト。
熱海でしか味わえない脂乗り抜群の「地魚」をはじめとした、いろいろなお魚の魅力を味わってほしい。意外と知られていませんが、熱海市内には網代や伊豆山、大熱海に初島など、実に数多くの漁港があります。そして熱海の漁港は、アジや網代サバ、熱海サーモンに金目鯛、貝・エビ類など豊富な魚介類が水揚げされる、「地魚」の宝庫なのです。
オープンキッチンを中心に刺身、炉端、蒸しなど様々な形態で作りたてを提供します。
「熱海銀座おさかな食堂」について
■店舗概要
〈熱海銀座周辺〉
◆熱海銀座おさかな食堂
所在地 ： 〒413-0013 熱海市銀座町8-8
アクセス ： JR熱海駅 徒歩14分
TEL ： 0557-82-3715
営業時間 ： ランチ 11：00～15：00(L.O. 14：30)
ディナー 17：00～21：00(L.O. 20：00)
※店外に並ばれている状況により、L.O.時間よりも早く
受付を止める場合がございます。ご了承ください。
定休日 ： 不定休 詳しくは店舗SNSよりご確認ください。
席数 ： テーブル30席／カウンター23席／座敷12席
URL ： https://www.osakana-atami.com/
SNS ： https://www.instagram.com/osakanashokudo/
◆熱海銀座おさかな食堂はなれ
所在地 ： 〒413-0013 熱海市銀座町6-6
アクセス： JR熱海駅 徒歩14分
TEL ： 0557-55-7171
営業時間： 朝食 8：00～11：00(L.O. 10：00)
ランチ11：00～16：00(L.O. 15：00)
※店外に並ばれている状況により、L.O.時間よりも早く受付を
止める場合がございます。ご了承ください。
席数 ： テーブル60席
URL ： https://www.osakana-hanare.com/
SNS ： https://www.instagram.com/osakana_hanare/
◆熱海渚町おさかな丼屋ビストロ
所在地 ： 〒413-0014 熱海市渚町5-1 大舘呉服店ビル1F
アクセス ： JR熱海駅 徒歩16分
TEL ： 0557-83-7055
営業時間 ： ＜平日＞
ランチ 11：00～16：30(L.O.16：00)
ディナー 17：00～21：00
＜土日祝＞
11：00～21：00(L.O.20：00、テイクアウトL.O.18：00)
※店外に並ばれている状況により、L.O.時間よりも早く受付を
止める場合がございます。ご了承ください。
定休日： 不定休 木曜が主になります。詳しくは店舗のSNSよりご確認ください。
席数 ： テーブル52席
URL ： https://www.osakana-bistro.com/
SNS ： https://www.instagram.com/osakana_bistro/
◆熱海銀座おさかな食堂炙り家
所在地 ： 〒413-0013 熱海市銀座町4-9
アクセス ： JR熱海駅 徒歩15分
TEL ： 0557-35-9790
営業時間 ： ランチ平日 12：00～16：00(L.O.15：00)
土日祝 12：00～16：00(L.O.15：00)
ディナー平日 16：00～22：00(L.O.21：00)
土日祝 16：00～22：00(L.O.21：00)
※店外に並ばれている状況により、L.O.時間よりも早く
受付を止める場合がございます。ご了承ください。
定休日 ： 祝日・繁忙期を除く月曜日
詳しくは店舗SNSよりご確認ください。
座席 ： テーブル29席
URL ： https://www.osakana-aburiya.com/
SNS ： https://www.instagram.com/osakana_aburiya/
〈駅前エリア〉
◆熱海おさかな大食堂
所在地 ： 〒413-0011 熱海市田原本町3-1 熱海魚熊ビル2F
アクセス ： JR熱海駅 徒歩3分
TEL ： 0557-48-6855
営業時間 ： ランチ 11：00～15：00(L.O. 14：30)
ディナー 17：00～21：00(L.O. 20：00)
※店外に並ばれている状況により、L.O.時間よりも早く
受付を止める場合がございます。ご了承ください。
定休日 ： 不定休 詳しくは店舗SNSよりご確認ください。
席数 ： テーブル85席
URL ： https://www.osakana-daishokudo.com/
SNS ： https://www.instagram.com/osakana_daisyokudo/
◆熱海駅前おさかな丼屋
所在地 ： 〒413-0011 熱海市田原本町3-7
アクセス ： JR熱海駅 徒歩2分
TEL ： 0557-81-3339
営業時間 ： イートイン 10：00～17：00
テイクアウト 10：00～17：00
定休日 ： 不定休 月曜日が主になります。
詳しくは店舗SNSよりご確認ください。
座席 ： テーブル18席
URL ： https://www.osakanadon-atami.com/
SNS ： https://www.instagram.com/osakanadon.atami/
〈御殿場エリア〉
◆熱海おさかな食堂
所在地 ： 〒412-0023
御殿場市深沢1312 御殿場プレミアム・アウトレット2065区
アクセス： 東京駅、新宿駅など主要駅より直行高速バスあり
TEL ： 0550-84-8040
[営業時間] 入店の整理券を9時半から配布しております。季節によって変動あり。
3月～11月： 11：00～20：00(L.O.19：00)
12月～1月： 平日 11：00～19：00(L.O.18：00)
休日 11：00～20：00(L.O.19：00)
2月 ： 11：00～19：00(L.O.18：00)
定休日： 施設休館日に準ずる
座席 ： テーブル60席
URL ： https://www.osakana-gpo.com/
SNS ： https://www.instagram.com/osakana_gpo/
■会社概要
会社名 ： 株式会社夢タカラ
所在地 ： 〒413-0019 静岡県熱海市咲見町1-13 A.Iビル303号室
代表者 ： 代表取締役 下鳥 正人
設立 ： 2007年8月
事業内容 ： 農産物直売所運営・飲食店経営、飲食店への経営コンサルティング
資本金 ： 1,000万円
公式サイト： https://www.yumetakara.com/