道の駅足柄・金太郎のふるさと(所在地：神奈川県南足柄、運営：株式会社相州村の駅)では、日頃のご愛顧に感謝を込めて、このGWを最高に盛り上げるスペシャルイベント「GO！GO！ゴールデンウィーク感謝祭in金太郎のふるさと」を2026年4月29日(水)～5月6日(水)まで開催いたします。





期間中「GO！GO!イベント大集合」と題し、8つの様々なイベントを開催。お子様から大人まで、誰もが笑顔になれる楽しい企画やお得な特典が盛りだくさん！ぜひご家族皆様でお越しください！

【公式HP】 https://www.michinoeki-ashigara.com/









◆GO！GO!農産物イベント

このGWは、地元生産者様の日替わり大特価祭りが4月25日からスタート！採れたて新鮮な旬の野菜を特別価格でご提供(なくなり次第終了)。新鮮野菜をいっぱい積んだトラック市も開催！近藤さんちのキウイ詰め放題は1回600円で、もぎたての美味しさをたっぷりお持ち帰りいただけます！





GO！GO!農産物イベント





◆GO！GO!食堂限定メニュー登場

食堂ではゴールデンウィーク限定の特別メニューが登場！





・「相州牛」特大ステーキ定食240g

価格 ： 5,808円(税込)

アレルギー： 小麦、乳成分、牛肉、大豆、ごま、ゼラチン

一言説明 ： 上質な脂、極上の旨みの相州牛をど、どーん！と特大ステーキで。





「相州牛」特大ステーキ定食240g





・4種丼(黄金ヤマメ、金太郎マス、まぐろ、ネギトロ)

価格 ： 1,848円(税込)

アレルギー： 小麦、さけ、いくら、大豆

一言説明 ： 南足柄市の清流で生まれそだった黄金ヤマメは、くさみがなく上品な味わいが特徴。





4種丼(黄金ヤマメ、金太郎マス、まぐろ、ネギトロ)





黄金ヤマメそば(冷)～豆乳とろつゆ～

価格 ： 1,628円(税込)

アレルギー： 小麦、そば、乳成分、やまいも、大豆、さば

一言説明 ： 南足柄市の清流で生まれそだった黄金ヤマメは、くさみがなく上品な味わいが特徴。

黄金ヤマメそば(冷)～豆乳とろつゆ～

GO！GO!食堂限定メニュー登場









◆GO！GO!きんたろーみるくシリーズ登場

神奈川県産「きんたろう(R)牛乳」を使用した商品がめじろうし！スイーツ店舗では(ソフト、クレープ、ドリンク)や、こだわりの物販商品がいっぱい。特におすすめは、あんドーナツ、バウムクーヘン、みるくプリン。お土産に最適！！





オリジナルのグルメももりだくさん！





■施設概要

名称 ： 道の駅足柄・金太郎のふるさと

所在地 ： 〒250-0111 神奈川県南足柄市竹松1117番地1

路線名 ： 市道塚原・班目線

面積 ： 5,840m2

施設設備 ： 駐車場75台(大型車8台・普通車65台・身障者妊婦用屋根付2台)、

トイレ24器、授乳室、

地域振興施設(物販施設、飲食施設、交流施設)、

休憩・情報提供施設(情報発信施設)、非常用電源、防災倉庫、

貯水タンク

営業時間 ： 物販／9：00～17：00

(季節により営業時間が変更になる場合がございます)

ふるさとゴハン食堂／10：00～16：00(ラストオーダー15：30)

施設管理運営： 株式会社TTC

公式サイト ： https://www.michinoeki-ashigara.com/





道の駅足柄・金太郎のふるさと





■会社概要

運営会社： 株式会社相州村の駅

所在地 ： 〒250-0021 神奈川県小田原市早川1-15-12

代表者 ： 瀬上 恭寛

設立 ： 令和2年3月26日

事業内容： 道の駅の運営／観光土産品の企画、開発、卸販、販売

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://www.sosyu-muranoeki.com/