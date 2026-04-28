L&Lライブリーライフ株式会社（所在地：東京都）は、ゴールデンウィークの外出シーズンに向けて、多機能ハンディファンが当たる「GWおでかけ応援キャンペーン」を、公式Instagramにて2026年4月25日より開催しております。

キャンペーン実施背景

https://www.instagram.com/p/DXgod3Ik5gv/

近年、夏の気温上昇や猛暑日の増加により、外出時の暑さ対策への関心が高まっています。特にゴールデンウィーク期間は、旅行やレジャー、通勤・通学など屋外での活動が増える一方で、手軽に持ち運べて快適に使用できる冷却アイテムへのニーズが拡大しています。 こうした背景を受け、L&Lライブリーライフ株式会社では、より自由で快適な暑さ対策を提案するため、日傘に装着できる多機能ハンディファンを開発しました。本製品は、クリップで簡単に日傘へ取り付けることができ、顔まわりに直接風を届ける新しい使用スタイルが特長です。 本キャンペーンは、これから本格化する夏シーズンに向けて、より多くの方に新しい暑さ対策のスタイルを体験いただくことを目的に実施するものです。

キャンペーン概要

キャンペーン名：GW応援キャンペーン 応募期間：2026 年 4 月 25 日（土） ～ 2026 年 5 月 10 日（火） まで 当選人数：3名様 賞品：8WAY多機能ハンディファン

応募方法

アカウントにて、以下の 3 ステップで簡単に応募可能です。 ① Instagram公式アカウント（@livelylife_sns）をフォロー ② 対象投稿に「いいね」 ③ コメントで当選確率アップ ※当選者にはInstagramのDMにてご連絡いたします ＜リンク＞ 公式アカウント：https://www.instagram.com/livelylife_sns/ キャンペーン投稿：https://www.instagram.com/p/DXgod3Ik5gv/

製品特長

https://www.instagram.com/p/DXgod3Ik5gv/

本製品は、クリップで挟むだけで簡単に装着でき、瞬時にひんやり感を得られる多機能ハンディファンです。日傘に取り付けることで顔まわりに直接風を届け、屋外でも快適な涼しさを実現します。8WAY仕様により手持ちや卓上など多様なシーンに対応し、冷却プレートによる“風＋冷感”で効率的に体感温度を下げます。さらに、4000mAhの大容量バッテリーと360度角度調整機能を備え、外出時の暑さ対策をサポートします。 製品の詳しい情報は、以下のページにてご覧ください。 https://item.rakuten.co.jp/livelylife/j302242-1/

360°回転クリップ・どこでも固定OK

https://item.rakuten.co.jp/livelylife/j302242-1/

日傘・ベビーカー・デスク・バッグなど、あらゆる場所にしっかり固定。 風向きをピンポイントで調整できるため、無駄なく効率よく涼しさを届けます。ズレにくい設計で屋外でも安心使用。

2026進化・冷却プレート搭載

風だけでなく、プレート自体が冷えることで、顔や首元に「風 + 冷感」の W 効果を実現。 スイッチONでひんやり感をダイレクトに実感でき、体感温度を素早くクールダウン。 猛暑・熱中症対策にも最適で、ただの送風だけでは物足りない方におすすめの進化モデル。

8WAY多機能・最強クリップファン

1台で8通りの使い方が可能な多機能設計。 卓上扇風機・ネックファン（首掛け）・腰掛け・手持ち・傘取り付けなど、シーンに応じて自在に変化。通勤・通学・アウトドア・スポーツ・室内作業まで、これ1台で夏をフルカバー。 「どこでも使える」を極めた、次世代クリップ式ハンディファン。

4000mAh大容量・長時間使用

4000mAhの大容量バッテリーを内蔵し、長時間の連続使用に対応。 通勤・通学はもちろん、外出先や旅行、フェス、キャンプなど、充電しづらいシーンでも安心です。

当選発表

当選者様には、2026 年 5 月上旬にInstagramのDMにてご連絡いたします。 ※ 当選発表の投稿は別途行いますが、個別の当選通知は DM にて実施します。

抽選について

1.選考方法：参加条件を満たした応募者の中から、厳正な抽選を行い、当選者をランダムに決定いたします。 2.権利の譲渡：当選された権利は応募されたご本人様のものであり、権利の譲渡はできません。 3.賞品について：賞品のお届けは日本国内、当選者ご本人様の住所に限らせていただきます。ご住所の不備や転居、または長期不在などの理由により賞品のお届けができない場合には、当選が無効となります。 ご連絡いただいた個人情報は、抽選および賞品発送の目的のみに使用し、当社以外の第三者に開示・提供することは一切ございません。

会社概要

L&Lライブリーライフ株式会社は、2015年4月にオンラインショップとして事業を開始しました。現在では、スマートウォッチやワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品などを幅広く展開するライフスタイルテクノロジー企業へと事業領域を拡大しています。 日本をはじめ欧米および東南アジアの主要オンラインモールへ販売チャネルを拡充し、累計1,000万人以上のお客様に製品・サービスをご利用いただいています。 最新テクノロジーと市場ニーズを的確に捉えた製品開発を強みとし、高品質かつ高付加価値な商品を提供してまいりました。「日常をより便利に、より豊かに」という理念のもと、革新性と実用性を兼ね備えた製品づくりを追求しています。 会社名：L&Lライブリーライフ株式会社 代表者：志田英知 所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F 電話：042-512-8274 URL：https://livelylife.jp/