5月16日（土）・17日（日）飛鳥山公園（北区王子1-1-3）で、北区グリーンフェスタ2026が開催される。 これは、区の緑化推進事業の一環として昭和48年から開催していた「区民植木市」を令和５年度にリニューアルしたもので、区民などに緑化意識の啓発及び地域の緑化の推進を図ることを目的として開催するもの。 当日はブルーベリー・オリーブ苗木の無料配布（先着順）や園芸相談員による緑の無料相談コーナーのほか、NPO法人日本多肉植物の会による多肉植物の販売などが行われる。また、全国森林組合連合会や（公財）東京都公園協会によるワークショップなども行われる。 両日とも午前10時～午後4時まで。雨天中止。

開催概要

実施日時

5月16日（土）、17日（日）※雨天中止 両日とも午前10時～午後4時

実施会場

飛鳥山公園（王子1-1-3）

実施内容

１.特定非営利活動法人日本多肉植物の会による多肉植物の販売

２.花苗の販売、ハーブを使った講習会の開催

３.ブルーベリー・オリーブ苗木の無料配布

内容：各日ブルーベリー150本、オリーブ２５本を配布します。 また、配布された方に対し、育て方等のミニ講習会を行います。 配布：各日午後１時から（先着順）（１世帯に１本） ミニ講習会：各日午後2時から（配布された方のみ）

４.園芸相談員による緑の無料相談コーナー

内容：緑に関する相談を随時受付します。

５.土壌改良材の無料配布

内容：土壌改良材を配布します（無くなり次第終了）。 ※持ち帰り用の袋をご持参ください。 日時：各日午前10時から（先着順）

６.特定非営利活動法人日本多肉植物の会による多肉植物の寄せ植え講習会

日時：5月16日（土）午後1時から 定員：10人（先着順） 費用：2,000円

7.北区みどりと環境の情報館（エコベルデ）による「みどり×いきもののワークショップとバードコールづくり」

内容：鳥の鳴き声の種類やさえずりと、鳴いている鳥を知るワークショップを行った後に、剪定材でバードコールを作ります。 日時：各日(1)午前10時から (2)午前11時から (3)午後0時30分から (4)午後1時30分から (5)午後2時30分から 定員：各回先着４人 費用：200円（1個） 対象：小学3年生以上

８.全国森林組合連合会によるうちわづくり

内容：オリジナル間伐材を使用してうちわを作ります。 日時：各日 (1)午前10時から (2)午後1時から 予定数量：各日100枚（先着順） 費用：300円（1枚）

９.公益財団法人東京都公園協会による「メタセコイアちゃんづくり」

内容：浮間公園の入り口広場にあるメタセコイアの実に目玉や飾りをつけて、メタセコイアちゃんのストラップを作ります。 日時：各日 (1)午前10時30分から (2)正午から (3)午後1時30分から (4)午後3時から 対象：年少以上（小学校低学年以下は保護者の付き添い必要） 定員：各回先着10組 費用：無料

10.一般社団法人東京北区観光協会による出店

（１）まちとまち つながるマルシェ 北区の友好都市やつながりのある地域の自然産品を取ら寄せて販売します。 （２）有機野菜とハーブ苗、米粉の焼き菓子、木のプレート、天然はちみつ等の販売 日時：5月17日（日）午前10時から （３）ワークショップ「ドライフラワーブーケづくり」 内容：好きなドライフラワーを選んで束ねて、自分のオリジナルブーケを作ります。 日時：5月16日（土）午前10時から 対象：年少以上（小学校低学年以下は保護者の付き添い必要） 定員：4人（随時受付） 費用：1,500円 （４）生花、観葉植物、ドライフラワーの販売 日常を彩る植物をお届けします。 （５）ワークショップ「ロールオン、スプレーづくり」 内容：精油を使ってロールオンやスプレーを作ります。 日時：5月17日（日）午前10時から 対象：年少以上（小学校低学年以下は保護者の付き添い必要） 定員：なし（随時受付） 費用：ロールオン：800円 スプレー：500円 （６）ワークショップ「ハーブソルトづくり」 内容：いろいろなハーブを入れて、お風呂に使える香りのよいハーブバスソルトを作ります。 日時：5月16日（土）午前10時から 対象：年少以上（小学校低学年以下は保護者の付き添い必要） 定員：なし（随時受付） 費用：500円 （７）植物に関する本の展示や紹介 日時：5月17日（日）午前10時から （８）キッチンカーも来ます！

11.グリーンアドバイザー東京有志による「たねダンゴづくり」

内容：けと土や赤玉土、肥料などに水分を加えて作ったダンゴに、いろいろな草花のタネを付けてダンゴになじませ、花壇やプランター露地などに植え込む種まき手法です。 日時：各日 午前11時から午後4時（正午から午後１時を除く） 対象：年少以上（小学校低学年以下は保護者の付き添い必要） 定員：１日50人 費用：１人500円程度

12.フードドライブの受付（本部テント）

内容：ご家庭の未利用食品をお持ちください。受け付けた食品は、区内の子ども食堂などに提供します。 対象食品：賞味期限まで2カ月以上あり、未開封で常温保存が可能なもの ・缶詰 ・レトルト食品 ・インスタント食品 ・調味料（砂糖、塩など） ・乾麺（パスタ、素麺、うどんなど） ・米（2年以内に国内で収穫したもの） ・お菓子 ・飲料（アルコールを除く） ・乳幼児食品 など ※生鮮・冷蔵・冷凍食品、びん詰め食品、賞味期限が不明の食品は受付対象外です。

13.環境に関する展示

14.緑の募金

ご協力をお願いします。

タイムスケジュール

北区公式ウェブサイトでご確認いただけます。

問い合わせ

https://www.city.kita.lg.jp/dev-environment/parks-greenspaces/1010058/1025661.html

循環社会推進課 電話番号：03-3908-8539 ・1.6について 特定非営利活動法人日本多肉植物の会 電話番号：080-1173-0771 ・10について 一般社団法人東京北区観光協会 電話番号：03-5390-1166 ・13.14について 環境政策課 電話番号：03-3908-8618