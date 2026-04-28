株式会社シー・モア（所在地：大阪府大阪市北区、代表取締役：佐合 曜）が運営するインターネット電報サービス「電報屋のエクスメール」（https://www.exmail.co.jp/）では、2026年5月10日（日）の母の日に向けて、電報とギフトを組み合わせた「母の日電報ギフト」の新しい贈り方を提案します。 近年、母の日の贈り物は多様化し、遠方に住むお母さんへ直接届けるスタイルに加え、自宅に取り寄せて当日に手渡しする“サプライズ型”の贈り方も広がっています。 こうした変化を背景にエクスメールでは、“送る”と“渡す”という2つのスタイルに対応した「母の日電報ギフト」の2つの贈り方をご提案。 あわせて、2026年版にブラッシュアップした母の日特集ページおよびコラムも公開し、ギフト選びからメッセージ作成までをトータルでサポートします。

■ 母の日の贈り方は2つのスタイルへ。「送る」も「渡す」も叶える電報ギフト

母の日の贈り方が多様化する中で、電報ギフトにおいても、従来の“送る”用途に加え、“渡す”という新しい使い方が広がりつつあります。“送る”と“渡す”、2つの贈り方に対応した電報ギフト。 どちらのスタイルでも、ギフトに“言葉”を添えられることが特長です。 電報だからこそ実現できる、想いをしっかりと伝える母の日です。◎遠方に住むお母さんへ”送る” 電報とギフトを直接お届け。 普段なかなか伝えられない感謝の言葉を、ギフトと一緒に形に残るメッセージとして届けることができます。◎近くに、または一緒に住むお母さんへ”渡す” 自宅に商品を取り寄せ、母の日当日に手渡し。 自分の言葉を綴ったメッセージを添えることで、普段のプレゼントとはひと味違う、サプライズ感のある演出が可能です。 伝え方まで選べる電報ギフトで、自分らしい母の日の「ありがとう」を届けてみませんか。

■ 気持ちで選ぶ、母の日の電報ギフトセット提案

「どんなギフトを選べばいいか迷う」「どんな言葉を添えればいいかわからない」 そんな方に向けて、エクスメールでは電報台紙・ギフト・メッセージ文例を組み合わせたセットをご提案します。

◎しっかり感謝を伝えたい方へ

上品なバラのデザインの電報台紙と、母の日限定のフラワーギフトを組み合わせた王道の電報ギフト。 華やかさと温かみを兼ね備え、普段はなかなか言葉にできない感謝の気持ちを、丁寧にしっかり伝えたい方におすすめです。遠方に住むお母さまへ、想いをきちんと届けたいシーンにも適しています。

【おすすめの贈り方】 送る：◎ 渡す：○ 【文例】 お母さんありがとう。自分の子どもを持ってはじめて、お母さんの大変さとありがたさをしみじみ感じています。 あなたのような親になりたいと思いながら、毎日子育てに奮闘中です。面と向かって伝えるのは少し照れくさいので、電報にしました。 今年の夏には子どもたちと帰ります。いつまでも元気でいてね。 【電報台紙】 プレミアムカード「クラシック・ローズ」 https://www.exmail.co.jp/card_list/card_id114/ 【ギフト】 母の日限定フラワーギフト https://www.exmail.co.jp/option_list/ffs001/

◎カジュアルに気持ちを伝えたい方へ

やわらかな色合いの電報台紙と、実用性と華やかさを兼ね備えたギフトを組み合わせたバランスの良い電報ギフト。 気負わず、日頃の感謝をさりげなく伝えたい方にぴったりで、配送でも手渡しでも使いやすく、ライフスタイルに合わせて柔軟に選べる贈り方です。

【おすすめの贈り方】 送る：◎ 渡す：◎ 【文例】 お母さん、いつもありがとう。 照れくさくてなかなか言えないけど、感謝しています。これからも元気でいてね。 【電報台紙】 リバティプリント電報「アンジェリカ・ガーラ」 https://www.exmail.co.jp/card_list/card_id131/ 【ギフト】 クレセントムーン クロックフォトフレーム（ピンク） https://www.exmail.co.jp/option_list/mi033/

◎サプライズで印象に残したい方へ

華やかで明るいデザインの電報台紙と、音でも楽しめるギフトを組み合わせたサプライズ向けの電報ギフト。 母の日当日に手渡しすることで、視覚と音の両方で楽しめる印象的な演出が可能になり、特別な一日をより記憶に残るものにします。

【おすすめの贈り方】 送る：○ 渡す：◎ 【文例】 HAPPY MOTHER'S DAY！！ 口に出してはなかなか言えないけど、お母さんにはいつも感謝しています。これからもお父さんと仲良く、二人とも元気でいてください。体に気をつけて、これからは自分の好きなことをたくさん楽しんでね。 【電報台紙】 プレミアムカード「BEST WISHES」 https://www.exmail.co.jp/card_list/card_id113/ 【ギフト】 【バルーン電報】ミュージカルベア（母の日バルーン付き） https://www.exmail.co.jp/option_list/nuig_85b_bln/

ここでご紹介したセットのほかにも、母の日におすすめの電報台紙やギフトを豊富に取り揃えています。 贈り方やご予算に合わせて選べるラインアップを、特集ページにてぜひご覧ください。 【母の日特集ページ】 https://www.exmail.co.jp/special/mothersday/

■ 2026年母の日に向けた特別企画。新作バルーン＆限定サービスも展開

エクスメールでは、2026年の母の日に向けて、贈り物をより印象的に演出するための特別企画をご用意しています。

◎母の日専用バルーン（2026年新デザイン追加）

母の日専用のバルーンは、従来の人気デザイン2種類に加え、新たに1種類の新作デザインが登場。 「お母さんありがとう」の気持ちをより印象的に伝える、華やかな演出アイテムとしてお選びいただけます。

◎母の日限定フラワーギフト

母の日限定のフラワーギフトは、今年は3種類のアレンジメントをご用意。 カーネーションや季節のお花を中心に、それぞれ異なる雰囲気で仕上げており、贈る相手の好みに合わせてお選びいただけます。 届いてすぐに飾れる手軽さも魅力で、母の日の贈り物として毎年ご好評をいただいています。 いずれも数量限定でのご用意となるため、ご希望の方はお早めのご注文をおすすめします。

◎母の日におすすめの実用ギフト

フラワーギフトに加えて、日常で使える実用的な贈り物もご用意しています。 カーネーションと「ありがとう」のメッセージがあしらわれた桐箱入りのお箸ギフトは、母の日の贈り物としてご好評をいただいているアイテムです。 華やかさだけでなく、長く使える実用性を重視したい方にもおすすめのギフトとして、電報とあわせてお選びいただけます。

◎母の日限定ラッピング

開けた瞬間の特別感を演出する専用ラッピングを今年もご用意。ギフトの印象をより一層引き立てます。 ご希望の方は、ご注文時の［特記事項］欄に「母の日ラッピング希望」とご記入ください。

■ 母の日当日に間に合わせるために。注文タイミングと贈り方のポイント

母の日当日に「ありがとう」を届けるためには、事前の準備が大切です。◎母の日当日のお届けと配送のポイント 前日5月9日までのお申込みで、母の日当日（2026年5月10日）のお届けにも対応しています。 ただ、当日直前はご注文が集中するため、贈りたいギフトやメッセージがお決まりの場合は、お早めのお申込みがおすすめです。 また、配送状況や地域によってはお届けまでに日数がかかる場合があります。特に北海道・沖縄・離島などへのお届けは、余裕をもってご注文ください。◎当日手渡しやサプライズで渡したい場合 ご自宅宛に事前にお届けし、母の日当日に手渡しをする場合は、母の日前日までにご自身が受け取れる日時に届くように手配をします。 なお、ご家族と同居されている場合は、受け取りや開封のタイミングにもご配慮ください。◎フラワーギフトをご利用の場合 生花は地域やタイミングによってお届け条件が異なります。 詳しくは、商品ページの「生花をご注文時のご注意」の画像をご確認ください。 また、母の日限定のフラワーギフトは数量限定のため、お早めにお申し込みください。 大切な母の日だからこそ、しっかりと想いを届けるための準備を。 余裕をもったご注文で、安心して当日を迎えていただけます。

■ 2026年版の母の日特集ページ＆コラムで「選び方」もサポート

母の日の贈り物選びに役立つ特集ページおよびコラムも公開中です。 特集ページでは、電報台紙やギフト商品を一覧で比較しながら選ぶことができ、母の日限定商品や人気アイテムも掲載しています。

◎母の日特集ページ （本店）https://www.exmail.co.jp/special/mothersday/ （楽天）https://www.rakuten.ne.jp/gold/exmail/special/mothersday.html

またコラムでは、「どんなギフトが喜ばれる？」「メッセージはどう書く？」といった疑問に応える内容を掲載。贈る相手に合わせた文例やギフトの選び方のポイントをわかりやすく解説しています。

◎母の日 電報コラム （本店）https://www.exmail.co.jp/column/column-221964/ （楽天）https://www.rakuten.co.jp/exmail/contents/mothersday/

■ “ありがとう”の2つの贈り方を叶える電報ギフトと、広がる母の日の選択肢

母の日は、日頃なかなか伝えられない感謝の気持ちを伝える大切な機会です。 “送る”だけでなく“渡す”という選択肢も広がる中で、電報ギフトはそれぞれのライフスタイルに合わせて“ありがとう”の伝え方を選べる、新しい母の日の贈り方として広がりを見せています。 エクスメールでは、こうした変化に対応しながら、「気持ちを言葉で届ける価値」を大切にしたサービスの提供を続けてまいります。今後も、贈る人・受け取る人それぞれの想いに寄り添い、より自由で心に残るコミュニケーションのかたちを提案してまいります。

■ 会社概要

企業名： 株式会社シー・モア 代表者： 佐合 曜 所在地： 大阪市北区大淀中1-12-10 新梅田KSビル4F 設立： 2001年6月 事業内容： メールの作成代行、通信販売、広告代理業 資本金： 10,000,000円 URL： https://www.exmail.co.jp/

■ 「電報屋のエクスメール」について

「電報屋のエクスメール」は、2002年にサービスを開始したインターネット専用の電報サービスです。日本国内だけでなく、世界120カ国以上に電報をお届けできるのが最大の特徴。さらに、文字数に関係なく一律料金のわかりやすい価格設定を採用しており、初めての方でも安心してご利用いただけます。 選べる電報台紙は、フォーマルなデザインから個性的なものまで豊富に取り揃え、ぬいぐるみやフラワーなどのギフト商品と自由に組み合わせることで、唯一無二のオリジナルメッセージギフトを送ることができます。結婚式や誕生日、卒業・入学のお祝いや、葬儀といった大切な場面で、心を込めたメッセージを世界中へお届けするサービスとして、お客様から多くの支持を集めています。 ＜参考URL＞ 電報屋のエクスメール 本店 https://www.exmail.co.jp/ 電報屋のエクスメール 楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/exmail/