浦和大学(所在地：埼玉県さいたま市緑区大崎3551)は、2027年4月に男女バスケットボール部を強化指定クラブとして創部いたします。これに伴い、今年度より第1期生の募集を開始いたしました。創部にあたっては新たに監督を招聘し、競技力向上に加え、学生の人間的成長や地域とのつながりを重視したクラブ運営を目指してまいります。





新たに創部するバスケットボール部は強化指定クラブとして大学が重点的に支援するクラブとして位置づけ、競技面と教育面の両立を図りながら、将来にわたって発展していくクラブづくりを進めてまいります。





本クラブは、単なる競技成績の向上のみを目的とするものではなく、学生一人ひとりが主体性や協調性を育み、社会に貢献できる人材として成長することを大切にしています。また、地域との交流や連携も視野に入れ、大学スポーツとしての新たな価値創出にも取り組んでまいります。

さらに、創部にあたり新監督を招聘し、明確な方針のもとでチームづくりを始動します。新体制のもと、高校生やその保護者の皆さまをはじめ、多くの方々に本学の新しい挑戦を知っていただくため、広報活動を進めております。

つきましては、本学バスケットボール部創部の背景や今後の展望について、ぜひ貴社媒体にてご紹介いただきたく、ご取材・ご掲載をご検討賜れますと幸いです。









【クラブの特徴】

・2027年4月創部予定の強化クラブ

・関東大学バスケットボール連盟に2027年度加盟・参戦

・男女同時強化による一貫した育成

・学業と競技の両立を前提とした活動設計

・地域との交流・クリニック活動も視野に入れた展開

・体育館、トレーニングセンター、学生寮など環境面も整備









【総合型選抜「アスリート型」を新設】――学びと競技の両立を目指す学生を支援

学業とスポーツの両立を目指す受験生を対象とした**総合型選抜「アスリート型」**を新設します。

本制度は、大学での学びへの意欲に加え、募集競技(バスケットボール)において主体的な活動意志を持つ学生を幅広く受け入れ、その成長を支援することを目的としています。

選考は、提出書類による書類審査と面接により総合的に実施します。

また、本選抜で合格し入学する方には、入学金25万円を全額免除します。加えて、優れた競技実績を持ち、学業とスポーツの両立を目指す学生を対象に、新たにスポーツ特待生制度を導入予定です。

対象は男子・女子バスケットボール部入部希望者のうち若干名で、選考結果に応じて年間授業料71万5,000円の全額、半額、または4分の1の額を最長4年間免除します。

学びと競技の双方に挑戦する学生を力強く後押ししてまいります。









【創部に向け高校生等対象の練習会を開催】

高校生およびクラブチーム所属者を対象とした練習会を開催します。

日程は以下のとおりです。

(1)7月25日(土)10時～12時

(2)8月8日(土)10時～12時

(3)8月9日(日)13時～15時

(4)8月24日(月)13時～15時

(5)9月12日(土)10時～12時

(6)9月26日(土)10時～12時





内容はウォーミングアップ、基本練習、対人練習、ゲーム形式、質疑応答、個別相談を予定しています。

バスケットボールに意欲的に取り組みたい方に加え、マネージメント、審判資格、コーチライセンス取得を目指す方、創部に関心のある方も参加可能です。複数回参加や見学のみ、保護者の見学にも対応します。日程が合わない場合も個別相談を受け付けます。詳細な集合時間・会場は申込後に案内します。

＊お申込みは本学のホームページより受付けております。









【男女バスケットボール部監督】

・根本 靖雄(ねもと やすお)

大学・実業団・Wリーグへ多くの選手を輩出し、教員・指導者の育成実績も豊富。





［主な経歴・指導歴・実績］

順天堂大学卒業／元埼玉県立高等学校 保健体育教諭／JBA公認A級コーチ、元埼玉県コーチディベロッパー、ファンダメンタル強化コーチ／インターハイ5回、ウインターカップ3回、関東大会10回、国体(現:国スポ)3回出場／埼玉国体チーム男子スタッフ／埼玉県少年女子代表監督6年間(埼玉国体5位)／埼玉県成年女子代表監督3年間(新潟国体出場)／元関東バスケットボール技術強化委員

兼務：浦和実業学園高等学校 男女バスケットボール部アドバイザー顧問









【取材可能事項】

・バスケットボール部創部の背景と目的

・強化指定クラブとして設立する意義

・新監督インタビュー

・クラブの目指す方向性・育成方針

・第1期生募集の概要

・大学としての支援体制や今後の展望









【浦和大学について】

「実学に勤め徳を養う」を建学の精神に掲げ、社会学部(総合福祉学科、現代社会学科)とこども学部(こども学科、学校教育学科)を擁する私立大学。地域社会との連携を重視し、福祉・教育・保育の現場で即戦力となる人材を育成しています。

所在地： 埼玉県さいたま市緑区大崎3551

URL ： https://www.urawa.ac.jp/