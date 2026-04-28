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LicoBiTs第3弾「Le Mirage Mystique（ル ミラージュ ミスティーク）」が2026年9月17日に発売決定！
株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区 社長：大儀真士）は、株式会社ブロッコリーとティズクリエイション株式会社による女性向けゲームブランド「LicoBiTs（リコビッツ）」の第3弾タイトル「Le Mirage Mystique（ル ミラージュ ミスティーク）」を2026年9月17日に発売することを発表。ソフトの予約受付を開始しました。
詳細は特設サイトをご確認ください。
https://licobits-game.com/mirage/
【ストーリー】
美しいその島で 少女は目にする 恐ろしい“奇跡”を――
――1917年、初夏。
共和国の首都に暮らす平凡な少女アリア。
彼女の元に突如届いた“招待状”。
それは、世界中の誰もが恋い焦がれる名高きリゾート島『ミラージュ』へと誘（いざな）うものだった。
アリアは心を躍らせ、憧れの地へと向かう。
その場所には、恐ろしい“奇跡”が待っているとも知らずに――
『Le Mirage Mystique』続報映像
https://youtu.be/vn6I_lcBVbY
【製品情報】
タイトル：Le Mirage Mystique（ル ミラージュ ミスティーク）
対応機種：Nintendo Switch／Nintendo Switch Lite
発売日：2026年9月17日（木）発売予定
プレイ人数：1人
CERO：審査予定
●パッケージ版 通常版 8,580円（税込）
●パッケージ版 限定 水底のLumière BOX（みなそこのリュミエールボックス） 12,980円（税込）
描きおろしイラストを使用したBOXに、キャラクター紹介や書きおろしショートストーリーを掲載した小冊子、ドラマCD、キャラクター5名からのメッセージカードと封筒のセット、クリアカードなど、限定版でしか手に入らないアイテムが付いてきます。
●ダウンロード版 通常版 8,580円（税込）
●ダウンロード版 デジタル特典版 10,780円（税込）
およ氏描きおろしイラスト、ゲーム本編の前日譚を描いた書きおろしショートストーリー 5篇がデジタル特典として付属します。
※パッケージ版とは異なる内容となります。
【店舗特典】
●購入特典
各店舗にて購入された際に付属する特典です。
●早期予約特典
各店舗指定の期間までにご予約をされたお客様にお渡しする特典です。
●店舗限定セット
各店舗にて独自に「Le Mirage Mystique」パッケージ版へグッズ特典をつけて販売するセット商品です。
詳細は各店舗、通販サイトにてご確認ください。
＜アニメイト＞
●アニメイト限定セット
・「レオン＆シャルル＆ジャック」缶バッジ3個セット（直径：56mm）
・「レオン＆シャルル＆ジャック」B3布ポスター
・「レオン＆シャルル＆ジャック」ミニフォトカード3枚セット
・「レオン＆シャルル＆ジャック」L判ブロマイド
・メッセージペーパー「レオン/シャルル/ルディ/ジャック/エヴァン」5枚セット
・書きおろしショートストーリー／録りおろしドラマストリーミングコード
※書きおろしショートストーリー「レオン/シャルル/ジャック」
※録りおろしドラマ『tenir sa promesse』（トゥニール・サ・プロメス）
【出演】
レオン（CV. 増田俊樹）、シャルル（CV. 福山 潤）、ジャック（CV. 鈴木崚汰）
●アニメイトデジタル限定セット
・書きおろしショートストーリー／録りおろしドラマストリーミングコード
アニメイトでの購入はこちら
https://www.animateonlineshop.jp/products/list.php?mode=search&smt=Le+Mirage+Mystique
＜ステラワース＞
●早期購入特典
・「シャルル＆エヴァン＆アリア＆集合」ミニブロマイド4枚セット
※こちらの特典は「スペシャルステラセット」をご予約のお客様のみ対象となります。
●スペシャルステラセット
・「シャルル＆エヴァン＆アリア」缶バッジ3個セット（直径：57mm）
・「シャルル＆エヴァン＆アリア」A4クリアファイル
・「シャルル＆エヴァン＆アリア」B3布ポスター
・「シャルル＆エヴァン＆アリア」アクリルスタンド3個セット
・書きおろしショートストーリー小冊子「レオン/シャルル/ルディ/ジャック/エヴァン」
・録りおろしドラマCD『エヴァン教授の華麗なるフィールドワーク』
【出演】
レオン（CV. 増田俊樹）、シャルル（CV. 福山 潤）、エヴァン（CV. 岡本信彦）
●ステラセット
・書きおろしショートストーリー小冊子「レオン/シャルル/ルディ/ジャック/エヴァン」
・録りおろしドラマCD『エヴァン教授の華麗なるフィールドワーク』
ステラワースでの購入はこちら
https://www.stellaworth.co.jp/shop/item_list.php?category_id=&kw=Le+Mirage+Mystique
＜エビテン＞
●ebtenDXパックアクリルパネルセット
・「ルディ＆エヴァン」アクリルパネル
・「ルディ＆エヴァン」イラストカード
・「ルディ＆エヴァン」L判ブロマイド
・「ルディ＆エヴァン」クリアカード
・「ルディ＆エヴァン」缶バッジ2個（直径：57mm）
・「ルディ＆エヴァン」アクリルスタンド2個
・書きおろしショートストーリー小冊子「ルディ/エヴァン」
・録りおろしドラマCD『対決・祖国プレゼン 〜ジャック・レスターの受難編〜』
【出演】
ルディ（CV. 下野 紘）、ジャック（CV. 鈴木崚汰）、エヴァン（CV. 岡本信彦）
●ebtenDXファブリックポスターセット
・「ルディ＆エヴァン」ファブリックポスター
・「ルディ＆エヴァン」イラストカード
・「ルディ＆エヴァン」L判ブロマイド
・「ルディ＆エヴァン」クリアカード
・「ルディ＆エヴァン」缶バッジ2個セット（直径：57mm）
・「ルディ＆エヴァン」アクリルスタンド2個セット
・書きおろしショートストーリー小冊子「ルディ/エヴァン」
・録りおろしドラマCD『対決・祖国プレゼン 〜ジャック・レスターの受難編〜』
エビテンでの購入はこちら
https://store.kadokawa.co.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=Le+Mirage+Mystique&search=search
＜ブロッコリーオンライン＞
●購入特典
・「レオン＆シャルル＆ルディ」名刺サイズクリアカード3枚セット
●ブロッコリーオンライン限定セット
・「レオン＆シャルル＆ルディ」缶バッジ3個セット（直径：54mm）
・「レオン＆シャルル＆ルディ」アクリルスタンド3個セット
・「レオン＆シャルル＆ルディ」F0アートパネル
・書きおろしショートストーリー小冊子「レオン/シャルル/ルディ」
・録りおろしドラマCD『レオン・ヴィトリーの憂鬱』
【出演】
レオン（CV. 増田俊樹）、シャルル（CV. 福山 潤）、ルディ（CV. 下野 紘）
ブロッコリーオンラインでの購入はこちら
https://broccolionline.jp/shop/e/eevent275/
＜ビックカメラ・アニメガ×ソフマップ＞
●ビックカメラ・アニメガ×ソフマップ限定セット
・「レオン/シャルル/ルディ/ジャック/エヴァン」ハート型缶バッジ5個セット（56mm×52mm）
・録りおろしドラマCD『シャルルと紡ぐ真夏の夜の余興』
【出演】
シャルル（CV. 福山 潤）、ジャック（CV. 鈴木崚汰）、エヴァン（CV. 岡本信彦）
ビックカメラでの購入はこちら
https://www.biccamera.com/bc/category/?nf=1&q=Le+Mirage+Mystique&sold_out_tp2=2
アニメガ×ソフマップでの購入はこちら
https://a.sofmap.com/search_result.aspx?gid=&keyword=Le+Mirage+Mystique
＜AmiAmi＞
●あみあみパック
・「アリア＆レオン＆シャルル＆ルディ＆ジャック＆エヴァン」ちびキャラ缶バッジ6個セット（直径：76mm）
・「アリア＆レオン＆シャルル＆ルディ＆ジャック＆エヴァン」ちびキャラアクリルキーホルダー6個セット
・書きおろしメッセージカード5枚セット（レオン/シャルル/ルディ/ジャック/エヴァン）
AmiAmiの購入はこちら
https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=Le%20Mirage%20Mystique&submit_btn=&s_st_list_preorder_available=1&s_st_list_backorder_available=1&s_st_list_newitem_available=1&s_st_condition_flg=1&pagemax=60
＜アリスNET＞
●早期購入特典
・「アリア＆レオン＆シャルル＆ルディ＆ジャック＆エヴァン」ちびキャラましかくブロマイド6枚セット
●アリスNETスペシャルセット
・「アリア＆レオン＆シャルル＆ルディ＆ジャック＆エヴァン」ちびキャラ缶バッジ6個セット（直径：57mm）
・「アリア＆レオン＆シャルル＆ルディ＆ジャック＆エヴァン」ちびキャラアクリルスタンド6個セット
・書きおろしメッセージブロマイド5枚セット（レオン/シャルル/ルディ/ジャック/エヴァン）
アリスNETでの購入はこちら
https://alicenet-girl.com/view/search?search_keyword=Le+Mirage+Mystique&search_name=&search_price_low=&search_price_high=&search_category=&search_original_code=
＜HMV＞
●HMV限定セット
・「レオン/ルディ/エヴァン」缶バッジ3個セット
・「レオン/ルディ/エヴァン」ポストカード3枚セット
・録りおろしドラマCD『ルディのテーブル』
【出演】
レオン（CV. 増田俊樹）、ルディ（CV. 下野 紘）、エヴァン（CV. 岡本信彦）
HMVでの購入はこちら
https://www.hmv.co.jp/search/keyword_Le%20Mirage%20Mystique/target_ALL/type_sr/
＜WonderGOO＞
●購入特典
・書きおろしメッセージカード5枚セット（レオン/シャルル/ルディ/ジャック/エヴァン）
●アクリルスタンドセット
・書きおろしショートストーリー小冊子「ジャック/エヴァン」
・アクリルスタンド5個セット「レオン/シャルル/ルディ/ジャック/エヴァン」
※キャラクターの立ち絵を使用したアクリルスタンドとなります。
・缶バッジ5個セット「レオン/シャルル/ルディ/ジャック/エヴァン」（直径：57mm）
●WonderGOO限定セット
・書きおろしショートストーリー小冊子「ジャック/エヴァン」
・缶バッジ5個セット「レオン/シャルル/ルディ/ジャック/エヴァン」（直径：57mm）
WonderGOOでの購入はこちら
https://shinseidowondergoo.com/search?type=product&options%5Bprefix%5D=last&options%5Bunavailable_products%5D=last&q=Le+Mirage+Mystique
＜Amazon.co.jp＞
●購入特典
・通常版パッケージイラスト使用L判ブロマイド
Amazon.co.jp 『通常版』の購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GXZPY7TP?me=AN1VRQENFRJN5
Amazon.co.jp 『限定版』の購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GXZQX5XY?me=AN1VRQENFRJN5
【キャラクター紹介】
◆アリア・ラプラード ※名前のみ変更可能
「夢みたい……。これって本当に現実なの？ こんなところに呼んでもらえるなんて」
＜『幸運』な少女＞
本作の主人公。
明るく、前向きに振る舞うように心がけている。
心優しく穏やかな性格だが、おっとりした見た目に反し、物怖じしない一面も。
共和国の首都で静かに暮らしていたが
招待状を受け取ったことをきっかけに、ミラージュへと足を踏み入れることに。
年齢:19歳
身長:158cm
出身地:共和国
◆レオン・ヴィトリー CV.増田俊樹
「もしかして、俺、口説かれてる？ 俺に見覚えがあるとしたら、きっと……。
ヴィトリーの人間だから、かな」
＜悪名高き死の商人＞
世界有数の大企業『ヴィトリー社』の若社長。
戦火に乗じた武器売買で、
没落しかかっていたヴィトリー家を立て直した。
故に、『死の商人』と揶揄されることも。
誰に対しても物腰柔らかく、爽やかな青年だが……？
年齢:22歳
身長:178cm
出身地:合衆国
◆シャルル・パラディール CV.福山 潤
「この会場の中で、お姫様が一番俺に興味がなさそうだったから。
俺のことを好きになってほしくて」
＜世界に名を馳せるシャンソニエ＞
世界的に有名な舞台役者。
女性と交わす言葉は常に口説き文句だと噂が立つほど
恋多き男としても有名。
噂に違わず、女性の扱いは手慣れた様子で
ときに飄々とした物言いで主人公を翻弄することも。
年齢:不明
身長:180cm
出身地:不明
◆ルディ・ロシュフォール CV.下野 紘
「あなたはどこまで聞いてるの？ この島――ミラージュのこと」
＜高潔なるミラージュの守護者＞
ミラージュに存在する“管理局”の若き局長。
高い理想とプライドを持ち、嘘と馴れ合いを嫌う。
面識のない主人公に対し、何故か冷たい態度を取る。
異例とも言われる年齢での局長就任には何か理由があるようで……。
年齢:18歳
身長:174cm
出身地:共和国
◆ジャック・レスター CV.鈴木崚汰
「ま、お嬢さんはひとりじゃない。一般人らしく、一緒に緊張しようぜ」
＜安穏な旅行者＞
主人公と同様に、運良く島を訪れた旅行者。
普段はヤードの刑事として働いており、
ミラージュへはバカンスに来ている。
刑事という割には、どこか緩く、親しみやすさを持つ。
めんどくさがりのようだが、
兄貴肌で面倒見の良さを感じさせる一面も。
年齢:25歳
身長:182cm
出身地:連合王国
◆エヴァン・クロフォード CV.岡本信彦
「旅行とは、土地の文化に触れてこそ価値があるものだろう？
せっかく会えたのだから、私が少し授業をしてあげるよ」
＜マイペースな大学教授＞
連合王国の学術都市で教鞭を執っている。
一見すると穏やかそうな英国紳士だが、
マイペースに周囲を振り回す一面も。
どこか危うさを感じさせる雰囲気を持つ。
ミラージュの伝承に強い興味を抱いている。
年齢:28歳
身長:186cm
出身地:連合王国
【スタッフ】
キャラクターデザイン・原画：およ
プロデューサー：高村 旭
ディレクター：佐東 樹
メインシナリオ：いちの恵理（かずら本舗）
シナリオディレクション：かずら林檎（かずら本舗）
BGM：和田俊輔
企画・制作：ティズクリエイション株式会社
発売：株式会社ブロッコリー
「Le Mirage Mystique（ル ミラージュ ミスティーク）」公式X
https://x.com/Le_Mirage_jp
LicoBiTsブランドサイト
https://licobits-game.com/#mirage
Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
©BROCCOLI ©TIS Creation
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
マーケティンググループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）
詳細は特設サイトをご確認ください。
【ストーリー】
美しいその島で 少女は目にする 恐ろしい“奇跡”を――
――1917年、初夏。
共和国の首都に暮らす平凡な少女アリア。
彼女の元に突如届いた“招待状”。
それは、世界中の誰もが恋い焦がれる名高きリゾート島『ミラージュ』へと誘（いざな）うものだった。
アリアは心を躍らせ、憧れの地へと向かう。
その場所には、恐ろしい“奇跡”が待っているとも知らずに――
『Le Mirage Mystique』続報映像
https://youtu.be/vn6I_lcBVbY
【製品情報】
タイトル：Le Mirage Mystique（ル ミラージュ ミスティーク）
対応機種：Nintendo Switch／Nintendo Switch Lite
発売日：2026年9月17日（木）発売予定
プレイ人数：1人
CERO：審査予定
●パッケージ版 通常版 8,580円（税込）
●パッケージ版 限定 水底のLumière BOX（みなそこのリュミエールボックス） 12,980円（税込）
描きおろしイラストを使用したBOXに、キャラクター紹介や書きおろしショートストーリーを掲載した小冊子、ドラマCD、キャラクター5名からのメッセージカードと封筒のセット、クリアカードなど、限定版でしか手に入らないアイテムが付いてきます。
●ダウンロード版 通常版 8,580円（税込）
●ダウンロード版 デジタル特典版 10,780円（税込）
およ氏描きおろしイラスト、ゲーム本編の前日譚を描いた書きおろしショートストーリー 5篇がデジタル特典として付属します。
※パッケージ版とは異なる内容となります。
【店舗特典】
●購入特典
各店舗にて購入された際に付属する特典です。
●早期予約特典
各店舗指定の期間までにご予約をされたお客様にお渡しする特典です。
●店舗限定セット
各店舗にて独自に「Le Mirage Mystique」パッケージ版へグッズ特典をつけて販売するセット商品です。
詳細は各店舗、通販サイトにてご確認ください。
＜アニメイト＞
●アニメイト限定セット
・「レオン＆シャルル＆ジャック」缶バッジ3個セット（直径：56mm）
・「レオン＆シャルル＆ジャック」B3布ポスター
・「レオン＆シャルル＆ジャック」ミニフォトカード3枚セット
・「レオン＆シャルル＆ジャック」L判ブロマイド
・メッセージペーパー「レオン/シャルル/ルディ/ジャック/エヴァン」5枚セット
・書きおろしショートストーリー／録りおろしドラマストリーミングコード
※書きおろしショートストーリー「レオン/シャルル/ジャック」
※録りおろしドラマ『tenir sa promesse』（トゥニール・サ・プロメス）
【出演】
レオン（CV. 増田俊樹）、シャルル（CV. 福山 潤）、ジャック（CV. 鈴木崚汰）
●アニメイトデジタル限定セット
・書きおろしショートストーリー／録りおろしドラマストリーミングコード
アニメイトでの購入はこちら
https://www.animateonlineshop.jp/products/list.php?mode=search&smt=Le+Mirage+Mystique
＜ステラワース＞
●早期購入特典
・「シャルル＆エヴァン＆アリア＆集合」ミニブロマイド4枚セット
※こちらの特典は「スペシャルステラセット」をご予約のお客様のみ対象となります。
●スペシャルステラセット
・「シャルル＆エヴァン＆アリア」缶バッジ3個セット（直径：57mm）
・「シャルル＆エヴァン＆アリア」A4クリアファイル
・「シャルル＆エヴァン＆アリア」B3布ポスター
・「シャルル＆エヴァン＆アリア」アクリルスタンド3個セット
・書きおろしショートストーリー小冊子「レオン/シャルル/ルディ/ジャック/エヴァン」
・録りおろしドラマCD『エヴァン教授の華麗なるフィールドワーク』
【出演】
レオン（CV. 増田俊樹）、シャルル（CV. 福山 潤）、エヴァン（CV. 岡本信彦）
●ステラセット
・書きおろしショートストーリー小冊子「レオン/シャルル/ルディ/ジャック/エヴァン」
・録りおろしドラマCD『エヴァン教授の華麗なるフィールドワーク』
ステラワースでの購入はこちら
https://www.stellaworth.co.jp/shop/item_list.php?category_id=&kw=Le+Mirage+Mystique
＜エビテン＞
●ebtenDXパックアクリルパネルセット
・「ルディ＆エヴァン」アクリルパネル
・「ルディ＆エヴァン」イラストカード
・「ルディ＆エヴァン」L判ブロマイド
・「ルディ＆エヴァン」クリアカード
・「ルディ＆エヴァン」缶バッジ2個（直径：57mm）
・「ルディ＆エヴァン」アクリルスタンド2個
・書きおろしショートストーリー小冊子「ルディ/エヴァン」
・録りおろしドラマCD『対決・祖国プレゼン 〜ジャック・レスターの受難編〜』
【出演】
ルディ（CV. 下野 紘）、ジャック（CV. 鈴木崚汰）、エヴァン（CV. 岡本信彦）
●ebtenDXファブリックポスターセット
・「ルディ＆エヴァン」ファブリックポスター
・「ルディ＆エヴァン」イラストカード
・「ルディ＆エヴァン」L判ブロマイド
・「ルディ＆エヴァン」クリアカード
・「ルディ＆エヴァン」缶バッジ2個セット（直径：57mm）
・「ルディ＆エヴァン」アクリルスタンド2個セット
・書きおろしショートストーリー小冊子「ルディ/エヴァン」
・録りおろしドラマCD『対決・祖国プレゼン 〜ジャック・レスターの受難編〜』
エビテンでの購入はこちら
https://store.kadokawa.co.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=Le+Mirage+Mystique&search=search
＜ブロッコリーオンライン＞
●購入特典
・「レオン＆シャルル＆ルディ」名刺サイズクリアカード3枚セット
●ブロッコリーオンライン限定セット
・「レオン＆シャルル＆ルディ」缶バッジ3個セット（直径：54mm）
・「レオン＆シャルル＆ルディ」アクリルスタンド3個セット
・「レオン＆シャルル＆ルディ」F0アートパネル
・書きおろしショートストーリー小冊子「レオン/シャルル/ルディ」
・録りおろしドラマCD『レオン・ヴィトリーの憂鬱』
【出演】
レオン（CV. 増田俊樹）、シャルル（CV. 福山 潤）、ルディ（CV. 下野 紘）
ブロッコリーオンラインでの購入はこちら
https://broccolionline.jp/shop/e/eevent275/
＜ビックカメラ・アニメガ×ソフマップ＞
●ビックカメラ・アニメガ×ソフマップ限定セット
・「レオン/シャルル/ルディ/ジャック/エヴァン」ハート型缶バッジ5個セット（56mm×52mm）
・録りおろしドラマCD『シャルルと紡ぐ真夏の夜の余興』
【出演】
シャルル（CV. 福山 潤）、ジャック（CV. 鈴木崚汰）、エヴァン（CV. 岡本信彦）
ビックカメラでの購入はこちら
https://www.biccamera.com/bc/category/?nf=1&q=Le+Mirage+Mystique&sold_out_tp2=2
アニメガ×ソフマップでの購入はこちら
https://a.sofmap.com/search_result.aspx?gid=&keyword=Le+Mirage+Mystique
＜AmiAmi＞
●あみあみパック
・「アリア＆レオン＆シャルル＆ルディ＆ジャック＆エヴァン」ちびキャラ缶バッジ6個セット（直径：76mm）
・「アリア＆レオン＆シャルル＆ルディ＆ジャック＆エヴァン」ちびキャラアクリルキーホルダー6個セット
・書きおろしメッセージカード5枚セット（レオン/シャルル/ルディ/ジャック/エヴァン）
AmiAmiの購入はこちら
https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=Le%20Mirage%20Mystique&submit_btn=&s_st_list_preorder_available=1&s_st_list_backorder_available=1&s_st_list_newitem_available=1&s_st_condition_flg=1&pagemax=60
＜アリスNET＞
●早期購入特典
・「アリア＆レオン＆シャルル＆ルディ＆ジャック＆エヴァン」ちびキャラましかくブロマイド6枚セット
●アリスNETスペシャルセット
・「アリア＆レオン＆シャルル＆ルディ＆ジャック＆エヴァン」ちびキャラ缶バッジ6個セット（直径：57mm）
・「アリア＆レオン＆シャルル＆ルディ＆ジャック＆エヴァン」ちびキャラアクリルスタンド6個セット
・書きおろしメッセージブロマイド5枚セット（レオン/シャルル/ルディ/ジャック/エヴァン）
アリスNETでの購入はこちら
https://alicenet-girl.com/view/search?search_keyword=Le+Mirage+Mystique&search_name=&search_price_low=&search_price_high=&search_category=&search_original_code=
＜HMV＞
●HMV限定セット
・「レオン/ルディ/エヴァン」缶バッジ3個セット
・「レオン/ルディ/エヴァン」ポストカード3枚セット
・録りおろしドラマCD『ルディのテーブル』
【出演】
レオン（CV. 増田俊樹）、ルディ（CV. 下野 紘）、エヴァン（CV. 岡本信彦）
HMVでの購入はこちら
https://www.hmv.co.jp/search/keyword_Le%20Mirage%20Mystique/target_ALL/type_sr/
＜WonderGOO＞
●購入特典
・書きおろしメッセージカード5枚セット（レオン/シャルル/ルディ/ジャック/エヴァン）
●アクリルスタンドセット
・書きおろしショートストーリー小冊子「ジャック/エヴァン」
・アクリルスタンド5個セット「レオン/シャルル/ルディ/ジャック/エヴァン」
※キャラクターの立ち絵を使用したアクリルスタンドとなります。
・缶バッジ5個セット「レオン/シャルル/ルディ/ジャック/エヴァン」（直径：57mm）
●WonderGOO限定セット
・書きおろしショートストーリー小冊子「ジャック/エヴァン」
・缶バッジ5個セット「レオン/シャルル/ルディ/ジャック/エヴァン」（直径：57mm）
WonderGOOでの購入はこちら
https://shinseidowondergoo.com/search?type=product&options%5Bprefix%5D=last&options%5Bunavailable_products%5D=last&q=Le+Mirage+Mystique
＜Amazon.co.jp＞
●購入特典
・通常版パッケージイラスト使用L判ブロマイド
Amazon.co.jp 『通常版』の購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GXZPY7TP?me=AN1VRQENFRJN5
Amazon.co.jp 『限定版』の購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GXZQX5XY?me=AN1VRQENFRJN5
【キャラクター紹介】
◆アリア・ラプラード ※名前のみ変更可能
「夢みたい……。これって本当に現実なの？ こんなところに呼んでもらえるなんて」
＜『幸運』な少女＞
本作の主人公。
明るく、前向きに振る舞うように心がけている。
心優しく穏やかな性格だが、おっとりした見た目に反し、物怖じしない一面も。
共和国の首都で静かに暮らしていたが
招待状を受け取ったことをきっかけに、ミラージュへと足を踏み入れることに。
年齢:19歳
身長:158cm
出身地:共和国
◆レオン・ヴィトリー CV.増田俊樹
「もしかして、俺、口説かれてる？ 俺に見覚えがあるとしたら、きっと……。
ヴィトリーの人間だから、かな」
＜悪名高き死の商人＞
世界有数の大企業『ヴィトリー社』の若社長。
戦火に乗じた武器売買で、
没落しかかっていたヴィトリー家を立て直した。
故に、『死の商人』と揶揄されることも。
誰に対しても物腰柔らかく、爽やかな青年だが……？
年齢:22歳
身長:178cm
出身地:合衆国
◆シャルル・パラディール CV.福山 潤
「この会場の中で、お姫様が一番俺に興味がなさそうだったから。
俺のことを好きになってほしくて」
＜世界に名を馳せるシャンソニエ＞
世界的に有名な舞台役者。
女性と交わす言葉は常に口説き文句だと噂が立つほど
恋多き男としても有名。
噂に違わず、女性の扱いは手慣れた様子で
ときに飄々とした物言いで主人公を翻弄することも。
年齢:不明
身長:180cm
出身地:不明
◆ルディ・ロシュフォール CV.下野 紘
「あなたはどこまで聞いてるの？ この島――ミラージュのこと」
＜高潔なるミラージュの守護者＞
ミラージュに存在する“管理局”の若き局長。
高い理想とプライドを持ち、嘘と馴れ合いを嫌う。
面識のない主人公に対し、何故か冷たい態度を取る。
異例とも言われる年齢での局長就任には何か理由があるようで……。
年齢:18歳
身長:174cm
出身地:共和国
◆ジャック・レスター CV.鈴木崚汰
「ま、お嬢さんはひとりじゃない。一般人らしく、一緒に緊張しようぜ」
＜安穏な旅行者＞
主人公と同様に、運良く島を訪れた旅行者。
普段はヤードの刑事として働いており、
ミラージュへはバカンスに来ている。
刑事という割には、どこか緩く、親しみやすさを持つ。
めんどくさがりのようだが、
兄貴肌で面倒見の良さを感じさせる一面も。
年齢:25歳
身長:182cm
出身地:連合王国
◆エヴァン・クロフォード CV.岡本信彦
「旅行とは、土地の文化に触れてこそ価値があるものだろう？
せっかく会えたのだから、私が少し授業をしてあげるよ」
＜マイペースな大学教授＞
連合王国の学術都市で教鞭を執っている。
一見すると穏やかそうな英国紳士だが、
マイペースに周囲を振り回す一面も。
どこか危うさを感じさせる雰囲気を持つ。
ミラージュの伝承に強い興味を抱いている。
年齢:28歳
身長:186cm
出身地:連合王国
【スタッフ】
キャラクターデザイン・原画：およ
プロデューサー：高村 旭
ディレクター：佐東 樹
メインシナリオ：いちの恵理（かずら本舗）
シナリオディレクション：かずら林檎（かずら本舗）
BGM：和田俊輔
企画・制作：ティズクリエイション株式会社
発売：株式会社ブロッコリー
「Le Mirage Mystique（ル ミラージュ ミスティーク）」公式X
https://x.com/Le_Mirage_jp
LicoBiTsブランドサイト
https://licobits-game.com/#mirage
Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
©BROCCOLI ©TIS Creation
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
マーケティンググループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）