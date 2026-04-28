LicoBiTs第3弾「Le Mirage Mystique（ル ミラージュ ミスティーク）」が2026年9月17日に発売決定！

描きおろしイラストを使用したBOXに、キャラクター紹介や書きおろしショートストーリーを掲載した小冊子、ドラマCD、キャラクター5名からのメッセージカードと封筒のセット、クリアカードなど、限定版でしか手に入らないアイテムが付いてきます。