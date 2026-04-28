ニューストップ > プレスリリース > 人事異動について こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。 人事異動について 人事異動について 2026年4月28日 10時0分 Digital PR Platform リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 (全2枚) ヤマハ発動機株式会社は、2026年5月1日付の人事異動を下記のとおり決定しました。■ 人事異動について リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 国内向けATV（四輪バギー）「GRIZZLY 110」新発売〜扱いやすい中低速トルク重視の112cm³エンジンを採用〜 電動アシスト自転車「PAS CRAIG／CRAIG PLUS」2026年モデルを発売〜洗練されたデザインはそのままに新たなカラーリングを採用〜 スタイル一新、走りを洗練させた新型「CYGNUS X」発売〜滑らかな発進・走行性を支援するトラクションコントロールシステム採用〜