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イマジニア GWセール2026開催のお知らせ
〜最大70%OFF！あなたの連休にぴったりの「１本」が、今だけの特別価格で〜
イマジニア株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長 兼 CEO 澄岡和憲、以下「当社」）は、「イマジニア GWセール2026」と題し、発売中のNintendo Switch™ソフトのダウンロード版と追加コンテンツを期間限定でお得にご購入いただけるセールを本日４月28日より開催します。
本セールでは、『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-』や『ディズニー ミラネス フィットネス』といった人気のエクササイズゲームから知育・学習ソフトまで、GWの多様な過ごし方に寄り添うタイトルを取り揃えました。さらに、お子様に人気の『ぬりえであそぼう』シリーズは70%OFFの特別価格で登場します。
イマジニア GWセール2026開催
本日からニンテンドーeショップおよびマイニンテンドーストアにて開催する「イマジニア GWセール2026」では、連休のあらゆるシーンを充実させるラインナップをご用意しました。
運動不足を解消する本格エクササイズで心身をリフレッシュしたい方はもちろん、帰省先での家族団らんや友人との対戦、さらには自宅でじっくり取り組むスキルアップまで、幅広いニーズにお応えします。外出先での「ちょっとした空き時間」から自宅での「充実した自分時間」まで、あなたの連休をより楽しく、豊かに彩る１本が見つかる特別な機会を、是非ご利用ください。
【イマジニア GWセール2026】
■セール期間： 2026年4月28日〜2026年5月24日
■セール対象
＜ディズニー ミラネス フィットネス＞
▶ダウンロード版 [20%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000091497
＜Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-＞
▶ダウンロード版 [20%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000069269
▶追加コンテンツ [20%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000069269?dlc=1
└J-POPパック Vol.1
└アニソンパック Vol.1
＜マジカルクラフト 猫と魔法のドレス＞
▶ダウンロード版 [20%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000088190
＜ディズニー ミュージックパレード アンコール＞
▶ダウンロード版 [30%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000080814
＜Fit Boxing feat. 初音ミク -ミクといっしょにエクササイズ-＞
▶ダウンロード版 [20%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000065828
▶追加コンテンツ [すべて20%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000065828?dlc=1
└ミクササイズエディター
└追加エクササイズBGMパック Vol.1、Vol.2 、Vol.3、Vol.4
└追加ミクササイズソングパック Vol.1、Vol.2、Vol.3、Vol.4
└追加衣装 桜ミク、スクールジャージ
＜Fit Boxing Presents「HOP! STEP! DANCE!」＞
▶ダウンロード版 [35%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000066768
＜Fit Boxing 北斗の拳 〜お前はもう痩せている〜＞
▶ダウンロード版 [34%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000049379
▶追加コンテンツ「エキスパンションパック」[32%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70050000044208
＜LITTLE FRIENDS -DOGS & CATS-＞
▶ダウンロード版 [50%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000011542
＜漢検スマート対策＞
▶ダウンロード版 [20%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000057667
＜英検®スマート対策＞
▶ダウンロード版 [20%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000046669
＜謎検スマート対策＞
▶ダウンロード版 [20%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000079363
＜ネコノヤキュウ＞
▶ダウンロード版 [50%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000075011
＜みんなのカーリング＞
▶ダウンロード版 [50%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000044992
＜おうちでゴルフ練習 パターうまくな〜る！＞
▶ダウンロード版 [50%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000070058
＜ポーカーソリティア＞
▶ダウンロード版 [50%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000088326
＜ぬりえであそぼう どうぶつえん＞
▶ダウンロード版 [70%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000074368
＜ぬりえであそぼう すいぞくかん＞
▶ダウンロード版 [70%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000076154
＜ぬりえであそぼう かたちでおぼえる１年生でならう漢字＞
▶ダウンロード版 [70%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000084759
＜ぬりえであそぼう きょうりゅう博物館＞
▶ダウンロード版 [70%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000084762
＜ぬりえであそぼう プラレール＞
▶ダウンロード版 [70%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000079873
■『ディズニー ミラネス フィットネス』
「ミッキーマウスと始めるオールインワン・エクササイズ」をコンセプトに、ダンスやボクシングを取り入れたストレッチで体をほぐす「リラックス」といった様々な種類のエクササイズを自宅で気軽に楽しめるNintendo Switch向けソフトです。
当社より発売中の『Fit Boxing』シリーズを通じて多くの方にご支持いただいたポイントを活かし、運動が苦手な方や初心者の方でも、無理なく気軽に続けられるエクササイズ体験をお届けします。インストラクターとして登場するミッキーと一緒に取り組むことで、毎日のエクササイズの時間がより楽しく華やかになります。
■『マジカルクラフト 猫と魔法のドレス』
ドレス作りと着せ替えをテーマにした生活シミュレーションゲームです。
「青い空、南の風、猫と猫―。小さなドレス職人のものがたり」のキャッチフレーズのもと、美しい風景が広がるのどかな村「フルーヌ」を舞台に、主人公・リリアが村の人々とふれあいながらドレス作りの腕を磨き、“伝説のドレスメーカー”を目指し成長していきます。プレイヤーはリリアとなり、自分のドレスを作りながら依頼を受けて村人のドレスを作っていきます。また、リリアはもちろん村の人々も依頼を通して着せ替えが可能となり、村全体を自分好みのスタイルで彩ることができます。
やさしい操作と温かな世界観で、子どもから大人まで時間を忘れて夢中になれるゲーム内容になっています。
■『Fit Boxing』シリーズ
人気声優がボイスを担当するゲーム内のインストラクターに直接指導を受けながらJoy-Con™を使用してリズムゲーム感覚でパンチを打ち分けるボクシングエクササイズゲームです。2018年12月にNintendo Switch初のエクササイズゲームとして発売して以降、おうちで運動できる手軽さや本格的なエクササイズ要素が男女問わず幅広い年齢層のお客様に支持されています。2024年12月には最新作「Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-」を発売しています。
■『ディズニー ミュージックパレード アンコール』
ディズニー楽曲とともに、ディズニー・アニメーション作品の名場面を再現した、光かがやくステージを駆けめぐるリズムアクションゲーム！「ホール・ニュー・ワールド」や「アンダー・ザ・シー」など楽曲ごとに異なるステージの中で汽車が縦横無尽に駆ける様子は、まるでライドアトラクションに乗っているような没入感を味わうことができます。また、キラキラと華やかなアートスタイルでディズニーキャラクター達を描いた「ミュージックライド」やディズニー・アニメーション作品の名場面を映し出す「メモリークリスタル」といったコレクション要素も収録。思い出の作品のワンシーンやお気に入りのキャラクターを集める楽しさも味わえます。１人プレイはもちろん、本体１台で最大４人までの同時プレイが可能。「振るだけ」の操作にも対応しているのでお子様でも安心してご家族や友達と遊べます。
■『初音ミク』
クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。
大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作りインターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャルシンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり人気は世界に拡がっています。
■『HOP! STEP! DANCE!』
“楽しく！ムリなく！カッコ良く！初心者でも踊れるようになる”がコンセプトのダンスレッスンソフトです。ゲームをプレイしていくことで自然にステップアップができるレッスンカリキュラムや、インストラクターのわかりやすく優しい声掛けなど、初心者の方も楽しくダンスが学べる内容になっています。
■『北斗の拳』（原作：武論尊・漫画：原哲夫）
「週刊少年ジャンプ」に1983年〜1988年まで、原作・武論尊、漫画・原哲夫により連載された作品。核戦争により文明社会が失われ、暴力が支配する世界となった世紀末を舞台に、北斗神拳の伝承者・ケンシロウが愛と哀しみを背負い救世主として成長していく姿が描かれている。
■『LITTLE FRIENDS -DOGS & CATS-』
本物さながらの表情や仕草をする犬や猫との生活を送ることができる作品です。
犬や猫の育成シミュレーションゲームは、これまでも人気を博したジャンルですが、Nintendo Switchならではの特色や機能を活かすことで、新しいコミュニケーションを実現しました。造形やアニメーション、細かな毛並みに至るまでこだわったビジュアルに加えて、HD振動を通じて犬や猫と本当にふれあっている様な感覚を楽しむことができます。
■『漢検スマート対策』
シリーズ累計120万本のベストセラー「漢検DS」シリーズのシステムを受け継ぎ、公益財団法人 日本漢字能力検定協会（以下「漢検協会」）との共同企画として開発した漢検対策ソフトです。過去問題の追加や、学習サポート機能の強化に加え、Nintendo Switchで快適に学習できるよう操作性を改善しました。本気で漢検合格を目指したい方から手軽に楽しく漢字を学びたい方まで、年齢を問わず幅広くお楽しみいただけます。
■『英検®スマート対策』
英検対策に定評のある旺文社が刊行する『英検®過去全問題集』や『英検®でる順パス単』等、28 冊分のコンテンツを収録した英検対策ソフトです。英検で出題される問題のうち「リーディング」「リスニング」に特化し、ドリルや模擬検定を通して問題を解きながら実践的に学習できるほか、毎日の英語学習の一環として語彙力を鍛えることもできます。
■『謎検スマート対策』
本作は、「謎解き」の楽しみを味わっていただけるよう、謎の解き方を学ぶことができるソフトです。「リアル脱出ゲーム」で知られるSCRAPが提供するハイクオリティな問題、充実の解説とヒントを通して、謎解きの知識を身に付けることができます。入門者の方から「謎検」上級を目指す方まで、幅広い層に向けてお届けします。
■『ネコノヤキュウ』
サイコロで勝負が決まる野球ゲーム。 野球のルールが分からなくても、サイコロによって変わる確率にドキドキしたり、ゲームを彩る演出にワクワクしたり、シンプルな操作で誰でも気軽に楽しめるのが魅力です。ストーリーモードではキャラクターの世界観も楽しめます。
■『みんなのカーリング』
氷上で行うウィンタースポーツ「カーリング」を簡単操作で手軽に楽しめるゲームです。
カーリングは緻密で高い戦略性が求められることから「氷上のチェス」とも言われますが、本ソフトでも試合さながらに奥深いゲーム展開を体験できます。操作については、だれでもプレイできるようにシンプルさにこだわり、Joy-Conを振ってカーリング特有のブラシでスイーピングする（掃く）動作を再現するなど臨場感のあるゲームプレイを提供します。
また、ソフト１本で１人から最大４人まで同時に楽しめる多彩なゲームモードや、初心者でも安心して遊べるように日本カーリング協会監修のカーリング辞典を収録。幅広いユーザーのプレイスタイルに対応しています。
■『おうちでゴルフ練習 パターうまくな〜る！』
本作は、トレーニングツールとして実際のパターが上達することを目的に開発したソフトです。公益社団法人日本プロゴルフ協会会員のトーナメントプレイヤーでありティーチングプロの渡邊義徳氏の監修のもと、パターに欠かせない３つの練習法（フォームを固める・距離感を養う・傾斜感覚を鍛える）を収録しています。また、Nintendo Switch本体を足元に置くことで、実際のボールを打つことと同じ感覚で練習できる「床置き練習モード」を搭載。このモードでは、実際にパターを持ったときと同じ姿勢、感覚で練習することができます。ぜひ自宅での本格的なパター練習にお役立てください。
■『ポーカーソリティア』
ポーカーの役作りにパズル要素を掛け合わせた、戦略性あふれる新感覚カードゲーム。
５×５のマスにカードを配置し、縦横にポーカーの役を揃えてスコアを獲得していきます。
制限時間内で高得点を目指す「２分モード」、指示された役を作って盤面を整理する「ミッションモード」、世界中のプレイヤーとスコアを競う「オンラインランキング」など、シンプルな操作ながらやり込み要素も充実しています。
■「ぬりえであそぼう」シリーズ
お子様に身近な遊びであるぬりえをNintendo Switch向けに最適化し、お子様がひとりでも遊べるよう、直感的な操作を実現しています。
＜商品概要＞
＜ディズニー ミラネス フィットネス＞
対応機種： Nintendo Switch
ジャンル： エクササイズ
価格： 6,578円（税込）
プレイ人数： １人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://www.imagineer.co.jp/games/disneymiranessfitness/
＜マジカルクラフト 猫と魔法のドレス＞
対応機種： Nintendo Switch
ジャンル： 生活シミュレーション
価格： 6,578円（税込）
プレイ人数： １人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://magical-craft.net/
＜Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-＞
対応機種： Nintendo Switch
ジャンル： ボクシングエクササイズ
価格： 6,578円（税込）
プレイ人数： １〜２人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://fitboxing.net/3/
＜ディズニー ミュージックパレード アンコール＞
対応機種： Nintendo Switch
ジャンル： リズムアクション
価格： 6,578円（税込）
プレイ人数： １〜４人
発売元： イマジニア株式会社
対象年齢： 全年齢
公式サイト： https://mp-enc.com
＜Fit Boxing feat. 初音ミク -ミクといっしょにエクササイズ-＞
対応機種： Nintendo Switch
ジャンル： ボクシングエクササイズ
価格： 6,980円（税込）
プレイ人数： １〜２人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://fitboxing.net/hatsunemiku/
＜Fit Boxing Presents「HOP! STEP! DANCE!」＞
対応機種： Nintendo Switch
ジャンル： ダンスレッスン
価格： 5,800円（税込）
プレイ人数： １人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://hopstepdance.net/
＜Fit Boxing 北斗の拳 〜お前はもう痩せている〜＞
対応機種： Nintendo Switch
ジャンル： ボクシングエクササイズ
価格： 7,678円（税込）
プレイ人数： １〜２人
発売元： イマジニア株式会社
対象年齢： 12才以上対象
公式サイト： https://fitboxing.net/hokuto-no-ken/
＜LITTLE FRIENDS -DOGS & CATS-＞
対応機種： Nintendo Switch
ジャンル： ペット育成シミュレーション
予定価格： 6,380円（税込）
プレイ人数： １人
開発： ネイロ株式会社
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://www.imagineer.co.jp/package_game/pet/
＜漢検スマート対策＞
対応機種： Nintendo Switch
ジャンル： 漢字学習
価格： 5,478円（税込）
プレイ人数： １人（セーブデータ５）
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://kanken-smart.kentei.bz/
＜英検®スマート対策＞
対応機種： Nintendo Switch
ジャンル： 英語学習
価格： 4,378円（税込）
プレイ人数： １人（セーブデータ１）
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://eiken-smart.kentei.bz/
＜謎検スマート対策＞
対応機種： Nintendo Switch
ジャンル： 謎解き
価格： 4,378円（税込）
プレイ人数： １人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://nazoken-smart.kentei.bz/
＜ネコノヤキュウ＞
対応機種： Nintendo Switch / Steam®
ジャンル： テーブルゲーム
価格： 980円（税込）
プレイ人数： １〜２人
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://catsbaseball.jp/
＜みんなのカーリング＞
対応機種： Nintendo Switch
ジャンル： スポーツ
価格： 4,378円（税込）
プレイ人数： １〜４人
発売元： イマジニア株式会社
対象年齢： 全年齢
公式サイト： https://curling.imgs.jp/
＜おうちでゴルフ練習 パターうまくな〜る！＞
対応機種： Nintendo Switch
ジャンル： スポーツ
価格： 3,278円（税込）
プレイ人数： １人
発売元： イマジニア株式会社
対象年齢： 全年齢
公式サイト： https://putt-umakunaru.imgs.jp/
＜ポーカーソリティア＞
対応機種： Nintendo Switch / Steam
ジャンル： カードゲーム
価格： 490円（税込）
プレイ人数： １人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://poker-solitaire.imgs.jp/
＜ぬりえであそぼう＞
対応機種： Nintendo Switch
ジャンル： ぬりえ
価格： 980円 - 1,980円（税込）
プレイ人数： １人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://coloringbook.imgs.jp/
© Imagineer Co., Ltd.
© Disney
©武論尊・原哲夫／コアミックス 1983 版権許諾証EB-212
©Neilo Inc.
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＊「ミクといっしょにエクササイズ」及び「ミクササイズ」はクリプトン・フューチャー・メディア株式会社の登録商標です。
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「漢字検定」「漢検」は公益財団法人 日本漢字能力検定協会の登録商標です。
英検®は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。
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＊Nintendo Switchは任天堂の商標です。
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本件に関するお問合わせ先
■本件に関するお問い合わせ先
イマジニア株式会社
コンテンツ事業本部 曽田
TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915
E-Mail： pr@imagineer.co.jp
関連リンク
イマジニアGWセール
https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_imagineersale
イマジニア株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長 兼 CEO 澄岡和憲、以下「当社」）は、「イマジニア GWセール2026」と題し、発売中のNintendo Switch™ソフトのダウンロード版と追加コンテンツを期間限定でお得にご購入いただけるセールを本日４月28日より開催します。
イマジニア GWセール2026開催
本日からニンテンドーeショップおよびマイニンテンドーストアにて開催する「イマジニア GWセール2026」では、連休のあらゆるシーンを充実させるラインナップをご用意しました。
運動不足を解消する本格エクササイズで心身をリフレッシュしたい方はもちろん、帰省先での家族団らんや友人との対戦、さらには自宅でじっくり取り組むスキルアップまで、幅広いニーズにお応えします。外出先での「ちょっとした空き時間」から自宅での「充実した自分時間」まで、あなたの連休をより楽しく、豊かに彩る１本が見つかる特別な機会を、是非ご利用ください。
【イマジニア GWセール2026】
■セール期間： 2026年4月28日〜2026年5月24日
■セール対象
＜ディズニー ミラネス フィットネス＞
▶ダウンロード版 [20%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000091497
＜Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-＞
▶ダウンロード版 [20%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000069269
▶追加コンテンツ [20%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000069269?dlc=1
└J-POPパック Vol.1
└アニソンパック Vol.1
＜マジカルクラフト 猫と魔法のドレス＞
▶ダウンロード版 [20%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000088190
＜ディズニー ミュージックパレード アンコール＞
▶ダウンロード版 [30%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000080814
＜Fit Boxing feat. 初音ミク -ミクといっしょにエクササイズ-＞
▶ダウンロード版 [20%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000065828
▶追加コンテンツ [すべて20%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000065828?dlc=1
└ミクササイズエディター
└追加エクササイズBGMパック Vol.1、Vol.2 、Vol.3、Vol.4
└追加ミクササイズソングパック Vol.1、Vol.2、Vol.3、Vol.4
└追加衣装 桜ミク、スクールジャージ
＜Fit Boxing Presents「HOP! STEP! DANCE!」＞
▶ダウンロード版 [35%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000066768
＜Fit Boxing 北斗の拳 〜お前はもう痩せている〜＞
▶ダウンロード版 [34%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000049379
▶追加コンテンツ「エキスパンションパック」[32%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70050000044208
＜LITTLE FRIENDS -DOGS & CATS-＞
▶ダウンロード版 [50%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000011542
＜漢検スマート対策＞
▶ダウンロード版 [20%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000057667
＜英検®スマート対策＞
▶ダウンロード版 [20%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000046669
＜謎検スマート対策＞
▶ダウンロード版 [20%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000079363
＜ネコノヤキュウ＞
▶ダウンロード版 [50%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000075011
＜みんなのカーリング＞
▶ダウンロード版 [50%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000044992
＜おうちでゴルフ練習 パターうまくな〜る！＞
▶ダウンロード版 [50%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000070058
＜ポーカーソリティア＞
▶ダウンロード版 [50%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000088326
＜ぬりえであそぼう どうぶつえん＞
▶ダウンロード版 [70%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000074368
＜ぬりえであそぼう すいぞくかん＞
▶ダウンロード版 [70%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000076154
＜ぬりえであそぼう かたちでおぼえる１年生でならう漢字＞
▶ダウンロード版 [70%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000084759
＜ぬりえであそぼう きょうりゅう博物館＞
▶ダウンロード版 [70%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000084762
＜ぬりえであそぼう プラレール＞
▶ダウンロード版 [70%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000079873
■『ディズニー ミラネス フィットネス』
「ミッキーマウスと始めるオールインワン・エクササイズ」をコンセプトに、ダンスやボクシングを取り入れたストレッチで体をほぐす「リラックス」といった様々な種類のエクササイズを自宅で気軽に楽しめるNintendo Switch向けソフトです。
当社より発売中の『Fit Boxing』シリーズを通じて多くの方にご支持いただいたポイントを活かし、運動が苦手な方や初心者の方でも、無理なく気軽に続けられるエクササイズ体験をお届けします。インストラクターとして登場するミッキーと一緒に取り組むことで、毎日のエクササイズの時間がより楽しく華やかになります。
■『マジカルクラフト 猫と魔法のドレス』
ドレス作りと着せ替えをテーマにした生活シミュレーションゲームです。
「青い空、南の風、猫と猫―。小さなドレス職人のものがたり」のキャッチフレーズのもと、美しい風景が広がるのどかな村「フルーヌ」を舞台に、主人公・リリアが村の人々とふれあいながらドレス作りの腕を磨き、“伝説のドレスメーカー”を目指し成長していきます。プレイヤーはリリアとなり、自分のドレスを作りながら依頼を受けて村人のドレスを作っていきます。また、リリアはもちろん村の人々も依頼を通して着せ替えが可能となり、村全体を自分好みのスタイルで彩ることができます。
やさしい操作と温かな世界観で、子どもから大人まで時間を忘れて夢中になれるゲーム内容になっています。
■『Fit Boxing』シリーズ
人気声優がボイスを担当するゲーム内のインストラクターに直接指導を受けながらJoy-Con™を使用してリズムゲーム感覚でパンチを打ち分けるボクシングエクササイズゲームです。2018年12月にNintendo Switch初のエクササイズゲームとして発売して以降、おうちで運動できる手軽さや本格的なエクササイズ要素が男女問わず幅広い年齢層のお客様に支持されています。2024年12月には最新作「Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-」を発売しています。
■『ディズニー ミュージックパレード アンコール』
ディズニー楽曲とともに、ディズニー・アニメーション作品の名場面を再現した、光かがやくステージを駆けめぐるリズムアクションゲーム！「ホール・ニュー・ワールド」や「アンダー・ザ・シー」など楽曲ごとに異なるステージの中で汽車が縦横無尽に駆ける様子は、まるでライドアトラクションに乗っているような没入感を味わうことができます。また、キラキラと華やかなアートスタイルでディズニーキャラクター達を描いた「ミュージックライド」やディズニー・アニメーション作品の名場面を映し出す「メモリークリスタル」といったコレクション要素も収録。思い出の作品のワンシーンやお気に入りのキャラクターを集める楽しさも味わえます。１人プレイはもちろん、本体１台で最大４人までの同時プレイが可能。「振るだけ」の操作にも対応しているのでお子様でも安心してご家族や友達と遊べます。
■『初音ミク』
クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。
大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作りインターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャルシンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり人気は世界に拡がっています。
■『HOP! STEP! DANCE!』
“楽しく！ムリなく！カッコ良く！初心者でも踊れるようになる”がコンセプトのダンスレッスンソフトです。ゲームをプレイしていくことで自然にステップアップができるレッスンカリキュラムや、インストラクターのわかりやすく優しい声掛けなど、初心者の方も楽しくダンスが学べる内容になっています。
■『北斗の拳』（原作：武論尊・漫画：原哲夫）
「週刊少年ジャンプ」に1983年〜1988年まで、原作・武論尊、漫画・原哲夫により連載された作品。核戦争により文明社会が失われ、暴力が支配する世界となった世紀末を舞台に、北斗神拳の伝承者・ケンシロウが愛と哀しみを背負い救世主として成長していく姿が描かれている。
■『LITTLE FRIENDS -DOGS & CATS-』
本物さながらの表情や仕草をする犬や猫との生活を送ることができる作品です。
犬や猫の育成シミュレーションゲームは、これまでも人気を博したジャンルですが、Nintendo Switchならではの特色や機能を活かすことで、新しいコミュニケーションを実現しました。造形やアニメーション、細かな毛並みに至るまでこだわったビジュアルに加えて、HD振動を通じて犬や猫と本当にふれあっている様な感覚を楽しむことができます。
■『漢検スマート対策』
シリーズ累計120万本のベストセラー「漢検DS」シリーズのシステムを受け継ぎ、公益財団法人 日本漢字能力検定協会（以下「漢検協会」）との共同企画として開発した漢検対策ソフトです。過去問題の追加や、学習サポート機能の強化に加え、Nintendo Switchで快適に学習できるよう操作性を改善しました。本気で漢検合格を目指したい方から手軽に楽しく漢字を学びたい方まで、年齢を問わず幅広くお楽しみいただけます。
■『英検®スマート対策』
英検対策に定評のある旺文社が刊行する『英検®過去全問題集』や『英検®でる順パス単』等、28 冊分のコンテンツを収録した英検対策ソフトです。英検で出題される問題のうち「リーディング」「リスニング」に特化し、ドリルや模擬検定を通して問題を解きながら実践的に学習できるほか、毎日の英語学習の一環として語彙力を鍛えることもできます。
■『謎検スマート対策』
本作は、「謎解き」の楽しみを味わっていただけるよう、謎の解き方を学ぶことができるソフトです。「リアル脱出ゲーム」で知られるSCRAPが提供するハイクオリティな問題、充実の解説とヒントを通して、謎解きの知識を身に付けることができます。入門者の方から「謎検」上級を目指す方まで、幅広い層に向けてお届けします。
■『ネコノヤキュウ』
サイコロで勝負が決まる野球ゲーム。 野球のルールが分からなくても、サイコロによって変わる確率にドキドキしたり、ゲームを彩る演出にワクワクしたり、シンプルな操作で誰でも気軽に楽しめるのが魅力です。ストーリーモードではキャラクターの世界観も楽しめます。
■『みんなのカーリング』
氷上で行うウィンタースポーツ「カーリング」を簡単操作で手軽に楽しめるゲームです。
カーリングは緻密で高い戦略性が求められることから「氷上のチェス」とも言われますが、本ソフトでも試合さながらに奥深いゲーム展開を体験できます。操作については、だれでもプレイできるようにシンプルさにこだわり、Joy-Conを振ってカーリング特有のブラシでスイーピングする（掃く）動作を再現するなど臨場感のあるゲームプレイを提供します。
また、ソフト１本で１人から最大４人まで同時に楽しめる多彩なゲームモードや、初心者でも安心して遊べるように日本カーリング協会監修のカーリング辞典を収録。幅広いユーザーのプレイスタイルに対応しています。
■『おうちでゴルフ練習 パターうまくな〜る！』
本作は、トレーニングツールとして実際のパターが上達することを目的に開発したソフトです。公益社団法人日本プロゴルフ協会会員のトーナメントプレイヤーでありティーチングプロの渡邊義徳氏の監修のもと、パターに欠かせない３つの練習法（フォームを固める・距離感を養う・傾斜感覚を鍛える）を収録しています。また、Nintendo Switch本体を足元に置くことで、実際のボールを打つことと同じ感覚で練習できる「床置き練習モード」を搭載。このモードでは、実際にパターを持ったときと同じ姿勢、感覚で練習することができます。ぜひ自宅での本格的なパター練習にお役立てください。
■『ポーカーソリティア』
ポーカーの役作りにパズル要素を掛け合わせた、戦略性あふれる新感覚カードゲーム。
５×５のマスにカードを配置し、縦横にポーカーの役を揃えてスコアを獲得していきます。
制限時間内で高得点を目指す「２分モード」、指示された役を作って盤面を整理する「ミッションモード」、世界中のプレイヤーとスコアを競う「オンラインランキング」など、シンプルな操作ながらやり込み要素も充実しています。
■「ぬりえであそぼう」シリーズ
お子様に身近な遊びであるぬりえをNintendo Switch向けに最適化し、お子様がひとりでも遊べるよう、直感的な操作を実現しています。
＜商品概要＞
＜ディズニー ミラネス フィットネス＞
対応機種： Nintendo Switch
ジャンル： エクササイズ
価格： 6,578円（税込）
プレイ人数： １人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://www.imagineer.co.jp/games/disneymiranessfitness/
＜マジカルクラフト 猫と魔法のドレス＞
対応機種： Nintendo Switch
ジャンル： 生活シミュレーション
価格： 6,578円（税込）
プレイ人数： １人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://magical-craft.net/
＜Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-＞
対応機種： Nintendo Switch
ジャンル： ボクシングエクササイズ
価格： 6,578円（税込）
プレイ人数： １〜２人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://fitboxing.net/3/
＜ディズニー ミュージックパレード アンコール＞
対応機種： Nintendo Switch
ジャンル： リズムアクション
価格： 6,578円（税込）
プレイ人数： １〜４人
発売元： イマジニア株式会社
対象年齢： 全年齢
公式サイト： https://mp-enc.com
＜Fit Boxing feat. 初音ミク -ミクといっしょにエクササイズ-＞
対応機種： Nintendo Switch
ジャンル： ボクシングエクササイズ
価格： 6,980円（税込）
プレイ人数： １〜２人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://fitboxing.net/hatsunemiku/
＜Fit Boxing Presents「HOP! STEP! DANCE!」＞
対応機種： Nintendo Switch
ジャンル： ダンスレッスン
価格： 5,800円（税込）
プレイ人数： １人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://hopstepdance.net/
＜Fit Boxing 北斗の拳 〜お前はもう痩せている〜＞
対応機種： Nintendo Switch
ジャンル： ボクシングエクササイズ
価格： 7,678円（税込）
プレイ人数： １〜２人
発売元： イマジニア株式会社
対象年齢： 12才以上対象
公式サイト： https://fitboxing.net/hokuto-no-ken/
＜LITTLE FRIENDS -DOGS & CATS-＞
対応機種： Nintendo Switch
ジャンル： ペット育成シミュレーション
予定価格： 6,380円（税込）
プレイ人数： １人
開発： ネイロ株式会社
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://www.imagineer.co.jp/package_game/pet/
＜漢検スマート対策＞
対応機種： Nintendo Switch
ジャンル： 漢字学習
価格： 5,478円（税込）
プレイ人数： １人（セーブデータ５）
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://kanken-smart.kentei.bz/
＜英検®スマート対策＞
対応機種： Nintendo Switch
ジャンル： 英語学習
価格： 4,378円（税込）
プレイ人数： １人（セーブデータ１）
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://eiken-smart.kentei.bz/
＜謎検スマート対策＞
対応機種： Nintendo Switch
ジャンル： 謎解き
価格： 4,378円（税込）
プレイ人数： １人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://nazoken-smart.kentei.bz/
＜ネコノヤキュウ＞
対応機種： Nintendo Switch / Steam®
ジャンル： テーブルゲーム
価格： 980円（税込）
プレイ人数： １〜２人
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://catsbaseball.jp/
＜みんなのカーリング＞
対応機種： Nintendo Switch
ジャンル： スポーツ
価格： 4,378円（税込）
プレイ人数： １〜４人
発売元： イマジニア株式会社
対象年齢： 全年齢
公式サイト： https://curling.imgs.jp/
＜おうちでゴルフ練習 パターうまくな〜る！＞
対応機種： Nintendo Switch
ジャンル： スポーツ
価格： 3,278円（税込）
プレイ人数： １人
発売元： イマジニア株式会社
対象年齢： 全年齢
公式サイト： https://putt-umakunaru.imgs.jp/
＜ポーカーソリティア＞
対応機種： Nintendo Switch / Steam
ジャンル： カードゲーム
価格： 490円（税込）
プレイ人数： １人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://poker-solitaire.imgs.jp/
＜ぬりえであそぼう＞
対応機種： Nintendo Switch
ジャンル： ぬりえ
価格： 980円 - 1,980円（税込）
プレイ人数： １人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://coloringbook.imgs.jp/
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