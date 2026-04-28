Nexteer、世界初のステア・バイ・ワイヤを量産開始





北京,2026年4月28日 /PRNewswire/ -- Nexteer Automotiveは、中国の大手新エネルギー車（NEV）メーカーが、フルドライブ・バイ・ワイヤ・シャーシを搭載した世界初の量産乗用車を市場に投入するのを支援しました。この車両には、Nexteerのステア・バイ・ワイヤ（SbW）システムが主要なイネーブラーとして搭載されています。

この車両に搭載されたSbWは、Nexteerにとって初の量産型SbWシステムであり、開発・検証から本格的な生産へと移行する、技術における大きな前進を示しています。2025年後半に認証を取得したこのシステムは、OEMとの緊密な連携により、DAkkS（ドイツ認定機関）から世界初のASIL D機能安全認証を取得しました。この認証は、故障診断、冗長性、安全監視における世界トップクラスの性能を反映しています。主な特長は以下のとおりです。

・多層冗長設計：デュアルコントローラー、デュアル電源、複数の通信リンク、およびデュアル作動経路により、システム、ハードウェア、ソフトウェアの各レベルで冗長性を実現します。これにより、単一の障害が発生した場合でも、ステアリング機能を失うことなく、ミリ秒単位でバックアップ経路が引き継ぎます。

・全シナリオ機能安全メカニズム：センサー、コントローラー、アクチュエーター、通信リンクを網羅するマルチレベルの監視と故障処理戦略を含みます。

・可変ステアリング比：車速と走行モードに応じてステアリングの角度と操作力を自動調整し、機敏性と快適性のバランスを取ります。

・直感的な路上感覚シミュレーション技術：ソフトウェアで定義されたステアリングフィードバックにより、より応答性が高く正確な運転体験を提供し、さまざまな運転シーンに対応します。

・自動運転のためのオープンインターフェース：ADASおよび自動運転システムの重要な作動層として、リアルタイムで正確な制御機能を提供し、インテリジェント交通システムの開発を支援します。

ステア・バイ・ワイヤ：電子信号が機械的リンクに代わり、多様なニーズに対応する柔軟な構成

ステア・バイ・ワイヤは、ハンドホイールとロードホイール間の機械的リンクを切り離すことで、従来の機械的接続を電子信号とアクチュエーターに置き換えるものであり、次世代のインテリジェントシャシーおよび自動運転プラットフォームの基盤技術として急速に普及しつつあります。120年のエンジニアリングの伝統を持つモーションコントロール技術企業として、Nexteerは、ステアリングフィールシミュレーターとロードホイールアクチュエーターの柔軟で標準装備のポートフォリオを提供しています。このモジュール方式により、異なる車種や運転シナリオの多様なニーズに、効率的かつコスト効率よく対応することが可能です。

ステアリングからブレーキへ：フルスタックモーションコントロール機能を拡張

Nexteerは、ステアリングシステムにおける深い専門知識を基に、ブレーキ・バイ・ワイヤソリューションであるエレクトロメカニカルブレーキ（EMB）へと進出しました。EMBは、開発と厳格な検証を完了し、量産準備が整っています。SbWとともに、ブレーキ・バイ・ワイヤ（EMB）、リアホイールステアリング、およびMotionIQ™ソフトウェアスイートが、Nexteerの幅広いMotion-by-Wire™ポートフォリオを構成しています。

Nexteerの場合、OEMはステア・バイ・ワイヤやブレーキ・バイ・ワイヤのコンポーネント以上のものを入手できます。すなわち、ソフトウェア定義シャシーの未来を形作る、実績のある量産準備完了の完全なドライブ・バイ・ワイヤ・シャシーモーションコントロールソリューションを提供します。これにより、より迅速な開発、低コスト、そしてより安全でスマートかつエキサイティングな運転体験が可能になります。

オートチャイナ2026の期間中、ぜひ北京の中国国際展覧センター（順義）W1ホールW1B03のNexteerブースにお越しください。ステア・バイ・ワイヤおよびMotion-by-Wire™技術の画期的な革新を実際にご体験いただけます。

Nexteer Automotiveについて

Nexteer Automotive（HK 1316）は、モビリティを安全で、環境に優しく、そしてエキサイティングなものへと加速する、モーションコントロール技術の世界的リーディングカンパニーです。当社の革新的なポートフォリオは、Motion-by-Wire™シャーシ制御をサポートしており、それには電動および油圧パワーステアリングシステム、ステア・バイ・ワイヤおよびリアホイールステアリングシステム、ステアリングコラムおよび中間シャフト、ドライブラインシステム、ソフトウェアソリューション、ならびにブレーキ・バイ・ワイヤが含まれます。2026年に自動車業界でのイノベーション120周年を迎えるNexteerは、卓越したエンジニアリングの強固な遺産を基盤に、モビリティの未来を形作り続けています。 Nexteerは、BMW、Ford、GM、RNM、Stellantis、Toyota、Volkswagenを含む世界中のグローバルおよび国内OEM、ならびにBYD、Xiaomi、ChangAn、Li Auto、Chery、Great Wall、Geely、Xpengなどのインドおよび中国の自動車メーカーに対して、モーションコントロールの課題を解決しています。これらの課題は、電動化、ソフトウェア/コネクティビティ、ADAS/自動運転、およびシェアードモビリティといったすべてのメガトレンドにわたります。www.nexteer.com

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（日本語リリース：クライアント提供）

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