「ビッくらポン！」誕生25周年！ 「ビッくらポン！」で合計4,000組に 1万円分の割引券が当たるキャンペーン

「ビッくらポン！」誕生25周年！ 「ビッくらポン！」で、合計4,000組に 1万円分の割引券が当たるキャンペーン ～5月8日（金）から全国のくら寿司で実施～

回転寿司チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司株式会社（代表取締役社長：田中邦彦、所在地：大阪府堺市）は、「ビッくらポン！」の誕生25周年を記念し、合計4,000組に1万円分の割引券が当たるキャンペーンを全国のくら寿司で開催します。





くら寿司を象徴するコンテンツ「ビッくらポン！®」は、各テーブルに備え付けの「皿回収ポケット」に、食べ終えたお皿を5枚入れるとゲームがスタートし、「あたり」が出ると特別な景品がもらえるサービスで、2000年12月の導入以来、お子様を中心に多くのお客様に親しまれております。

この度、誕生25周年を記念し、5月8日（金）から5月14日（木）の間、合計4,000組のお客様に1万円分の割引券が当たるキャンペーンを開催します。割引券は「ビッくらポン！」のゲームで当たるともらえるカプセルの中にランダムで封入されます※。

当社は、「安心・美味しい・安い」というコンセプトに加え、「記憶に残る楽しさ（エンターテイメント）」も追求しております。回転寿司ならではの“お寿司が回ってくる楽しさ”をこれからも続けていくために、抗菌寿司カバー「鮮度くん」や「AIカメラシステム」等、さまざまなテクノロジーを活用し、安心してお食事いただける環境づくりとともに、ただ食事だけをする場所ではなく、“楽しさ”という付加価値のあるエンターテイメント性を意識した食事空間の実現に努めています。「ビッくらポン！」ではこれまで、オリジナル景品をはじめ、人気の映画やTVアニメのキャラクター、アーティストの方など、幅広くIPコラボも実施しており、「ビッくらポン！」でしか手に入れることができないグッズに注目が集まることもしばしばで、それを目当てに来店される方も多くいらっしゃるなど、新たな来店機会や顧客創出につながっています。

今後もくら寿司でしか味わえない、記憶に残る楽しい店舗体験をご提供し、より多くのお客様にご来店いただけるよう、さまざまな企画を実施してまいります。

※くら寿司全店で合計4,000組のお客様に当たります。カプセルの中の景品はくら寿司オリジナルグッズになります。

キャンペーン概要

・実施期間：5月8日（金）～5月14日（木）

・実施店舗：全国のくら寿司（「無添蔵」を除く）

・内容：合計4,000組のお客様に1万円分の割引券が当たる

※お会計金額1,000円（税込）以上からご利用いただけます。

※お会計金額10,000円（税込）以下の場合はお会計金額全額を割引させていただきます。

※お会計より割引券の額面が大きい場合、お釣りは出ずに額面は失効いたします。

※現金への換金、および転売はできません。

※カプセルの中の景品はくら寿司オリジナルグッズになります。

※店頭でのレジ決済のみ対象となります。

※その他割引サービスとの併用はできません。割引券の有効期限は2026年6月7日（日）までです。

「ビッくらポン！」の歴史

2000年 お子様が皿回収ポケットに楽しそうにお皿を入れている姿にヒントを得て、ゲーム性を持たせた「ビッくらポン！」を開発・導入

テーブル脇に設置したアナログのルーレットが回り、当たりがでると人形が踊りだし、オリジナルのキーホルダー等がカプセル景品として、蔵の形をした箱から出てくる仕様でした。

この、蔵（くら）から、「ポン！」とカプセルが飛び出す驚きの演出が「ビッくらポン！」の名前の由来です。





2009年 映画「ONE PIECE FILM STORONG WORLD」が初のアニメコラボ。より幅広い層のお客様へアプローチ

カプセルに金賞や銀賞が入っていると、映画のチケットや下敷き等と交換

2009年 景品の中身に現金を入れたキャッシュボールキャンペーンを実施

2010年 関西2府4県限定、阪神タイガースとのコラボで、コラボカプセル景品が初登場

2011年 映画「名探偵コナン沈黙の15分」と初のコラボ実施。毎年コラボを実施し、コラボ回数最多のコンテンツとなる

2019年 アプリから商品を注文すればサイドメニューであっても、550円で1回、「ビッくらポン！」ができる「スマホでくら」導入

2021年 景品が必ずついてくる「ビッくらポン！にぎりセット」などが登場

2023年 1皿につき10円加算することで3回に1回必ず当たる「ビッくらポン！プラス」を全国で導入

景品が当たるチャンスの最大化や景品を確実にゲットする方法

≪方法1：「スマホで注文」を活用し、「ビッくらポン！」のゲーム回数を増やす≫

スマホから商品を注文すれば、皿回収ポケットに入らないサイドメニューであっても、550円ごとに1回「ビッくらポン！ 」にチャレンジできます。ゲーム回数を増やすことで、当たるチャンスを増やすことが可能となります。

≪方法2：「ビッくらポン！プラス」の活用で景品を3回に1回ゲット≫

お食事を始める前に、注文用のタッチパネルで「ビッくらポン！プラス」を選択すると、対象皿の価格が10円プラスになる代わりに、「3回に1回、景品が必ず当たる」仕様となります。「ビッくらポン！」でしか手に入れることができないグッズを確実にゲットしたい方は本機能を使って挑戦してみてください。

※タッチパネル上でのゲーム回数と「スマホで注文」上でのゲーム回数のカウントは合計されず、それぞれで3回に1回当たりが出ます。

※通常のサービスと、「ビッくらポン！プラス」は、途中で変更することはできません。

※「くら寿司 グローバル旗艦店 押上（スカイツリー前）駅前」では実施していません。





≪方法3：景品が必ず貰える「ビッくらポン！セット」を注文する≫

くら寿司の人気商品を詰め合わせた「ビッくらポン！厳選6貫セット」をご注文いただくと、必ず一つ「ビッくらポン！」の景品がついてきます。さらに、こちらのセットをスマホから注文すると、スマホから1回「ビッくらポン！」にチャレンジできます。

※景品はお選びいただけません。

※店舗により価格が異なります。

※時期により販売がない場合もございます。

ビッくらポン！厳選6貫セット 790円 （熟成まぐろ・ビントロ・サーモン・はまち・いか・えび） ※お持ち帰り不可