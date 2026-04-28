StreamFab「ゴールデンウィーク・ビッグセール」が遂に開催！豪華な「卵割り」＆Twitterキャンペーンで人気製品を最安値で手に入れよう！
動画ダウンロードソフトの世界的リーダーであるStreamFabは、ゴールデンウィークを記念した期間限定のビッグセールを開催しています。
公式サイトでの「幸運の卵割り」キャンペーンに加え、公式Twitter（X）での特別抽選企画も同時進行。大人気の「All-In-One」セットをはじめ、最新のダウンローダーがこれまでにない特別価格で登場します。
■ 注目のキャンペーン内容
1. 公式サイト限定！「幸運の卵割り」に挑戦
公式サイトにて「卵割り」に挑戦すると、最大6,400円分のクーポンが当たります。
StreamFab All-In-One：クーポン適用で37,100円から購入可能。
セール会場（公式サイト）：
https://streamfab.jp/promotion.htm
https://streamfab.dvdfab.org/promotion.htm
2. Twitter（X）限定！フォロー＆リポストでさらに大還元
StreamFab公式Twitterアカウントにて、さらに豪華な抽選企画を実施中です。
特典：最大9,400円分のクーポンが当たるチャンス。
StreamFab All-In-One：当選クーポン適用で、なんと34,100円の衝撃価格に。
公式Twitterアカウント： @StreamFab__JP
対象ツイート： https://x.com/StreamFab__JP/status/2047248703082332523
※ご注意： 「卵割り」で獲得したクーポンと、Twitterキャンペーンで獲得したクーポンは併用できませんので、予めご了承ください。
3. All-In-One購入者限定特典
「StreamFab All-In-One」をご購入いただいたお客様には、もれなく3,500円分のAmazonギフト券をプレゼントいたします。
■ その他のセール対象製品ラインナップ
今回のセールでは、個別のダウンローダーや新プランも大幅割引の対象となります。
StreamFab 新品保証："18,850円",一度の購入で将来の新製品が全て無料
StreamFab MyCombo："23,200円",好きな製品を自由に組み合わせて購入
StreamFab for Android：30% OFF,スマホで快適ダウンロード
YouTube ダウンローダー Pro：40% OFF,定番のYouTube保存ソフト
Sokmil ダウンローダー："17,400円",Sokmilファン必見の専用ツール
Amazon ダウンローダー："14,500円",高画質なAmazon Prime保存に
Amazon 追加パック："8,700円",ダウンロード上限を拡張
■ キャンペーン詳細
公式サイトセール締切： 2026年5月8日（金）まで
X抽選キャンペン締切：2026年5月13日（水）まで
【StreamFabについて】
StreamFabは、世界中で愛用されている動画ダウンロードソリューションです。Netflix、Amazon Prime Video、Disney+、Huluなど、1000以上のサイトからお気に入りの動画を高品質で保存し、オフラインでいつでもどこでも楽しむことができる環境を提供しています。
【本件に関するお問い合わせ先】：https://streamfab.dvdfab.org/author/yanagi-tetsuko.htm
配信元企業：日進斗金合同会社
公式サイトでの「幸運の卵割り」キャンペーンに加え、公式Twitter（X）での特別抽選企画も同時進行。大人気の「All-In-One」セットをはじめ、最新のダウンローダーがこれまでにない特別価格で登場します。
■ 注目のキャンペーン内容
1. 公式サイト限定！「幸運の卵割り」に挑戦
公式サイトにて「卵割り」に挑戦すると、最大6,400円分のクーポンが当たります。
StreamFab All-In-One：クーポン適用で37,100円から購入可能。
セール会場（公式サイト）：
https://streamfab.jp/promotion.htm
https://streamfab.dvdfab.org/promotion.htm
StreamFab公式Twitterアカウントにて、さらに豪華な抽選企画を実施中です。
特典：最大9,400円分のクーポンが当たるチャンス。
StreamFab All-In-One：当選クーポン適用で、なんと34,100円の衝撃価格に。
公式Twitterアカウント： @StreamFab__JP
対象ツイート： https://x.com/StreamFab__JP/status/2047248703082332523
※ご注意： 「卵割り」で獲得したクーポンと、Twitterキャンペーンで獲得したクーポンは併用できませんので、予めご了承ください。
3. All-In-One購入者限定特典
「StreamFab All-In-One」をご購入いただいたお客様には、もれなく3,500円分のAmazonギフト券をプレゼントいたします。
■ その他のセール対象製品ラインナップ
今回のセールでは、個別のダウンローダーや新プランも大幅割引の対象となります。
StreamFab 新品保証："18,850円",一度の購入で将来の新製品が全て無料
StreamFab MyCombo："23,200円",好きな製品を自由に組み合わせて購入
StreamFab for Android：30% OFF,スマホで快適ダウンロード
YouTube ダウンローダー Pro：40% OFF,定番のYouTube保存ソフト
Sokmil ダウンローダー："17,400円",Sokmilファン必見の専用ツール
Amazon ダウンローダー："14,500円",高画質なAmazon Prime保存に
Amazon 追加パック："8,700円",ダウンロード上限を拡張
■ キャンペーン詳細
公式サイトセール締切： 2026年5月8日（金）まで
X抽選キャンペン締切：2026年5月13日（水）まで
【StreamFabについて】
StreamFabは、世界中で愛用されている動画ダウンロードソリューションです。Netflix、Amazon Prime Video、Disney+、Huluなど、1000以上のサイトからお気に入りの動画を高品質で保存し、オフラインでいつでもどこでも楽しむことができる環境を提供しています。
【本件に関するお問い合わせ先】：https://streamfab.dvdfab.org/author/yanagi-tetsuko.htm
配信元企業：日進斗金合同会社
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