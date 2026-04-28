【新製品発表】StreamFab、Fansly向け専用ダウンローダーを近日公開へ - 高画質1080pと一括保存に対応
動画ダウンロードソリューションのリーディングカンパニーであるStreamFabは、世界中で利用者が急増しているプラットフォーム「Fansly（ファンズリー）」に対応した新製品、「StreamFab Fansly Downloader」を今後2週間以内にリリースする予定です。
本製品は、クリエイターの限定コンテンツを最高の視聴体験でオフライン保存したいというユーザーの熱い要望に応えるために開発されました。
主な特徴と機能
圧倒的な映像・音声品質： 最大1080pの高解像度ビデオと、クリアなAAC 2.0オーディオトラックのダウンロードに対応。クリエイターが意図したクオリティをそのまま再現します。
汎用性の高いファイル形式： ダウンロードした動画は、あらゆるデバイスで再生可能なMP4およびMKV形式で保存可能です。
効率的なサブスクリプション管理： 購読中のクリエイターのコンテンツをスムーズに検出し、個別に保存する「購読ダウンロード」機能を搭載。
一括ダウンロード（バッチモード）： 複数の動画を一度にリストに追加し、バックグラウンドでまとめて処理できるため、時間の節約に大きく貢献します。
リリース予定と注意事項
本製品は、今後2週間以内の正式リリースを予定しております。正確なリリース日および最新の仕様については、StreamFab公式サイトにて順次公開されます。万が一、本案内と公式サイトの情報に相違がある場合は、公式サイトの情報を優先するものとします。
公式サイト：https://streamfab.jp/
配信元企業：日進斗金合同会社
本製品は、クリエイターの限定コンテンツを最高の視聴体験でオフライン保存したいというユーザーの熱い要望に応えるために開発されました。
主な特徴と機能
圧倒的な映像・音声品質： 最大1080pの高解像度ビデオと、クリアなAAC 2.0オーディオトラックのダウンロードに対応。クリエイターが意図したクオリティをそのまま再現します。
汎用性の高いファイル形式： ダウンロードした動画は、あらゆるデバイスで再生可能なMP4およびMKV形式で保存可能です。
効率的なサブスクリプション管理： 購読中のクリエイターのコンテンツをスムーズに検出し、個別に保存する「購読ダウンロード」機能を搭載。
一括ダウンロード（バッチモード）： 複数の動画を一度にリストに追加し、バックグラウンドでまとめて処理できるため、時間の節約に大きく貢献します。
リリース予定と注意事項
本製品は、今後2週間以内の正式リリースを予定しております。正確なリリース日および最新の仕様については、StreamFab公式サイトにて順次公開されます。万が一、本案内と公式サイトの情報に相違がある場合は、公式サイトの情報を優先するものとします。
公式サイト：https://streamfab.jp/
配信元企業：日進斗金合同会社
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