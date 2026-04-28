消した写真を復元する方法【iPhone・Android対応】
株式会社Tenorshareは、4月27日（月）、人気データ復元ソフト「UltData for iOS」をアップデートしました。今回のアップデートでは、「UltData for iOS」のダウンロードバグを修復しました。
★iPhone&Android写真復元ソフトTenorshare UltData 公式サイト：https://x.gd/cLg2p
スマートフォンで大切な写真をうっかり削除してしまった経験はありませんか？旅行の思い出や家族の写真など、一度消えると焦ってしまいますよね。
しかし安心してください。スマホで削除してしまった写真は、完全に消去される前に「ゴミ箱」や「バックアップ」から復元できる可能性が高いです。ここでは、iPhoneとAndroidそれぞれのデバイスで、最も効率的に写真を復元する手順を解説します。
スマホの写真は完全に削除されていない？まず確認すべきこと
スマホで写真を削除しても、すぐに完全消去されるわけではありません。
多くの場合、以下のような「ゴミ箱」に一定期間保存されています。
・iPhone：約30日間保存
・Android：約30～60日間保存（機種・アプリによる）
まずはここを確認することが最優先です。
【iPhone】消した写真を復元する方法
iPhoneでは主に3つの方法があります。状況（削除からの時間・バックアップ有無）によって最適な方法が変わります。
方法(1)：「最近削除した項目」から消えた写真を復元
まず最初に確認すべき最も簡単な方法です。削除後30日以内であれば、ここからすぐ復元できます。
手順：
1．「写真」アプリを開く
2．「アルバム」→「最近削除した項目」
3．写真を選択
4．「復元」をタップ
最も成功率が高く、データ損失リスクもゼロです。
方法(2)：iCloudバックアップから消した写真を取り戻す
「最近削除」からも消えている場合は、バックアップを確認します。iCloudに保存されていれば、過去の状態に戻すことで復元できます。
手順：
1．設定 → 一般 → 転送またはiPhoneをリセット
2．「すべてのコンテンツと設定を消去」
3．初期設定で「iCloudバックアップから復元」を選択
端末全体を復元する方法のため、事前バックアップが重要です。
方法(3)：iPhoneデータ復元ソフトから削除した写真を復元
バックアップがない場合でも、削除されたデータは完全に消えていない可能性があります。
この場合、専用ツールを使って内部データをスキャンすることで復元できることがあります。
UltData for iOSは、削除した写真をバックアップなしでも復元できる代表的なツールです。
特徴：
・写真データをスキャンして復元
・プレビュー可能なツールも多い
・PC接続が必要なケースが一般的
★iPhone写真復元ソフトTenorshare UltData 無料体験：https://x.gd/EPGIX
手順1．UltData for iOSを開き、「iOSデバイスから復元」を選択します
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348096/images/bodyimage1】
手順2．復元したい写真を選び、「スキャン」をクリックします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348096/images/bodyimage2】
手順3．復元可能な写真が一覧表示されるので、プレビュー機能で内容を確認します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348096/images/bodyimage3】
最終手段としてだけでなく、“選択的に復元したい場合”にも有効です。
【Android】消した写真を復元する方法
AndroidではGoogleサービスとの連携が復元の鍵になります。
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スマートフォンで大切な写真をうっかり削除してしまった経験はありませんか？旅行の思い出や家族の写真など、一度消えると焦ってしまいますよね。
しかし安心してください。スマホで削除してしまった写真は、完全に消去される前に「ゴミ箱」や「バックアップ」から復元できる可能性が高いです。ここでは、iPhoneとAndroidそれぞれのデバイスで、最も効率的に写真を復元する手順を解説します。
スマホの写真は完全に削除されていない？まず確認すべきこと
スマホで写真を削除しても、すぐに完全消去されるわけではありません。
多くの場合、以下のような「ゴミ箱」に一定期間保存されています。
・iPhone：約30日間保存
・Android：約30～60日間保存（機種・アプリによる）
まずはここを確認することが最優先です。
【iPhone】消した写真を復元する方法
iPhoneでは主に3つの方法があります。状況（削除からの時間・バックアップ有無）によって最適な方法が変わります。
方法(1)：「最近削除した項目」から消えた写真を復元
まず最初に確認すべき最も簡単な方法です。削除後30日以内であれば、ここからすぐ復元できます。
手順：
1．「写真」アプリを開く
2．「アルバム」→「最近削除した項目」
3．写真を選択
4．「復元」をタップ
最も成功率が高く、データ損失リスクもゼロです。
方法(2)：iCloudバックアップから消した写真を取り戻す
「最近削除」からも消えている場合は、バックアップを確認します。iCloudに保存されていれば、過去の状態に戻すことで復元できます。
手順：
1．設定 → 一般 → 転送またはiPhoneをリセット
2．「すべてのコンテンツと設定を消去」
3．初期設定で「iCloudバックアップから復元」を選択
端末全体を復元する方法のため、事前バックアップが重要です。
方法(3)：iPhoneデータ復元ソフトから削除した写真を復元
バックアップがない場合でも、削除されたデータは完全に消えていない可能性があります。
この場合、専用ツールを使って内部データをスキャンすることで復元できることがあります。
UltData for iOSは、削除した写真をバックアップなしでも復元できる代表的なツールです。
特徴：
・写真データをスキャンして復元
・プレビュー可能なツールも多い
・PC接続が必要なケースが一般的
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手順1．UltData for iOSを開き、「iOSデバイスから復元」を選択します
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348096/images/bodyimage1】
手順2．復元したい写真を選び、「スキャン」をクリックします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348096/images/bodyimage2】
手順3．復元可能な写真が一覧表示されるので、プレビュー機能で内容を確認します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348096/images/bodyimage3】
最終手段としてだけでなく、“選択的に復元したい場合”にも有効です。
【Android】消した写真を復元する方法
AndroidではGoogleサービスとの連携が復元の鍵になります。