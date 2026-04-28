AXIA Time、FIFAワールドカップ2026（TM）公式ライセンス商品でポートフォリオを拡大





世界最大の舞台で競う各国を称える、極めてカスタマイズ性の高いタイムピースを製作

ニュージャージー州ウォーレン, 2026年4月27日 /PRNewswire/ -- 人生の節目となる功績を称える家宝品質のスイス製タイムピースを手掛けるAXIA Time（AXIA）は本日、拡大を続ける記念デザインのポートフォリオに、FIFAワールドカップ2026™（FIFA World Cup 2026™）公式ライセンス・タイムピースを追加したことを発表しました。このコレクションは、FIFAワールドカップ2026™公式ライセンス商品プログラム（FIFA World Cup 2026™ Official Licensed Products program）の一環として、タイムピースが導入される初の事例となります。



The three tiers of AXIA watches for the FIFA 2026 World Cup, shown here in the tournament design. Fourteen nations will have country-specific designs released in staggered drops.



同コレクションには、14種類の異なるウォッチデザインが含まれます。そのうち7種類は、過去にFIFAワールドカップ™（FIFA World Cup™）で優勝したブラジル、ウルグアイ、アルゼンチン、フランス、スペイン、ドイツ、イングランドの国々を称えるものです。 さらに、その他のデザインでは、日本、モロッコ、ポルトガル、オランダなどサッカー界で世界的に存在感のある国々に加え、2026年大会の開催国であるカナダ、メキシコ、米国の国々が取り上げられています。最後の1種類のFIFAワールドカップ™（FIFA World Cup™）デザインは、大会そのものを記念するものです。

AXIA Timeの創業者兼CEOのJohn Kanarasは、次のように述べています。「FIFAワールドカップ™は、世界で最も視聴されているイベントのひとつです。何十億もの人々が、誇り、情熱、そして国民としてのアイデンティティによって一つになり、視聴します。人々にとって深い意味を持つ瞬間を捉え、その体験をこれから何年も身近に携えられるようなタイムピースを作れることを光栄に思います。」

ファンがより手に取りやすいよう、各国向けに3種類のデザインを幅広い価格帯で提供します。フラッグシップモデルのARGOSはスイス製で、ETA 2824機械式ムーブメントとシースルーケースバックを備えています。ヴィンテージ調のユニセックスモデルENOSIもスイス製で、Sellita SW200自動巻きムーブメントとイタリアンレザー製サフィアーノストラップを備えています。同コレクションには、Miyotaクォーツムーブメント、バイオセラミックケース、FKMラバーストラップを備えたKOSMOSも含まれます。

すべてのタイムピースは数量限定で生産されます。

AXIAはまた、各国につき20セット、個別番号が付けられたCollector Box Setを発売します。 各ボックスセットには、それぞれの国のコレクション向けにデザインされた3本の時計が収められ、ボックスにはスポーツアーティストのLili Canteroによる手描き装飾が施されます。

AXIAはFIFA World Championsエディションも発売します。国別デザインのARGOSまたはENOSIタイムピースを購入したコレクターは、選択した国が大会で優勝した場合、追加費用なしでFIFA World Championsエディションにアップグレードする機会を得られます。

国別デザインは5月から段階的に発売されます。ファンはwww.axiatime.comで関心を登録することで、各発売前に48時間の先行販売期間にアクセスできます。

AXIA Timeについて

AXIA Timeは、人生の節目となる功績を称える、家宝品質のカスタムタイムピースを製作しています。すべての製品は、スイス製ムーブメントと高級素材を用い、細部まで入念に配慮して作られており、品質、心配り、パーソナルサービスへのこだわりを反映しています。大学やチャンピオンチームから、一生に一度の瞬間を記念する個人まで、AXIA Timeはストーリーを捉え、身近に留める時計を作っています。

AXIA Time. その瞬間のために作られたもの（Made for the moment.）末永く残るように作られたもの（Built for forever.）

© FIFA、FIFAの公式ライセンス商品ロゴ、ならびにFIFAおよびFIFAの大会、イベント、製品のすべてのブランド要素、デザイン、商号は、FIFAの著作権および/または商標です。

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2965188/Three_tiers_of_AXIA_watches_for_the_FIFA_2026_World_Cup.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2312567/AXIA_Time_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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