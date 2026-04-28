オリーブシステムズ株式会社(所在地：北海道札幌市、代表取締役：矢野 拓也)は、「個人住民税通知Email自動配信システム」の2026年度分の販売を5月に開始いたします。





▼個人住民税通知Email自動配信システム・詳細ページ

https://olive-sys.co.jp/personnel/letax.html





運用イメージ





令和6年度より「個人住民税特別徴収税額通知(住民税通知)」の電子化が開始されました。

手作業により配布していた住民税通知配布業務をEメールで自動配信する画期的システムです。





当社が新規開発した「個人住民税通知Email自動配信システム」は、eLTAXからダウンロードした＜住民税通知.zip＞と＜パスワード用(URL).pdf＞を自動的に社員へ2通のメールを配信します。









■当社独自の機能

・パスワード(URL)PDFファイルに対してもZIP暗号化が可能。

・暗号化した解凍用パスワードメールも自動配信が可能なため、一人当たり合計3通のメールで配信が可能。





本システムの導入により個人住民税通知配布の手間がなくなり業務効率が改善され、配布の手間経費節減を図る事ができます。

各企業・市町村・国立大学様等々での導入実績がございます。





※あらかじめ事業者のeLTAX登録が必要です。

※WindowsPCは7zが必要です。AndroidスマホはZArchiverが必要です。iPhone/iPadはそのままご利用いただけます。

※オプションWeb閲覧クラウドサービス用連携、ファイル名変更カスタマイズ









■会社概要

商号 ： オリーブシステムズ株式会社

本社 ： 〒060-0061

札幌市中央区南1条西5丁目16 プレジデント松井ビル100 5F

設立 ： 2023年

資本金 ： 1,500万円

業務内容： 当社におけるシステム開発の特徴はパッケージでは使いにくい、

オーダーメイドではコストが高すぎる、システム化が難しいなど

取り残されている手作業分野のソフトウエア開発、

柔軟性のあるセミオーダーパッケージの開発と販売。

URL ： https://olive-sys.co.jp









※本文中に記載されている製品名及び社名は各社の登録商標又は商標です。

※掲載内容および製品についての記載事項は予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

※本ソフトウェアに関してバグの有無を含め本ソフトウェアの機能、性能、メール送信機能、暗号化等の

プログラム等について不具合による損害に対し一切の保障を致しません。