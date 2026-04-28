小学生から高校生の受験･学習指導を行う臨海セミナーを運営する株式会社臨海（本社：神奈川県横浜市）の映像授業コースのひとつ「おうちでRinkai」に、新機能が実装されました！

おうちでRinkaiとは

おうちでRinkaiは、自宅からオンラインで受講する映像授業コースです。(対象学年：小4～中3) オンライン上で行うホームルームで学習意欲を高めた後、学習管理ツール上の映像授業の視聴をしたり、授業の内容でわからなかったところを質問したりできます。 様々なニーズをもつ生徒の方々に多くご在籍いただいています。 おうちでRinkaiは、臨海セミナーの展開地域でのご受験ご通学を、幅広くサポートしてまいります。

おうちでRinkaiのポイント

おうちでRinkaiは映像授業コースでありながら、対面教室と変わらないフォロー体制を整えています。 ・受験指導 →臨海セミナーの展開地域の高校情報や入試について、幅広い知識と経験があります。 定期的に保護者様と双方向通話アプリを使用した面談も実施しております。 ・映像授業以外の対応 →確認テストや授業の報告で心配な内容を把握したうえで、個人面談にてフォローいたします。 学習の進捗は、保護者様に毎週メールにてご報告しています。 ・模擬試験 →双方向通話アプリでつながった状態で、模擬試験を受けていただけます。 定期的に自分の位置を把握することにより、よりよい進路実現が可能となります。 ・特訓講座 →普段は映像授業で学習しながら、対面コースの定期テスト対策や各種講座、特訓へご参加いただけます。 ご帰省に合わせて季節講習は対面で受講するという方法も、おうちでRinkaiなら可能です！ ここにご紹介したサービスは一例です。 詳しくはページ下部のURLからご確認ください。

新機能 バーチャル学習空間「おうち教室」

おうちでRinkaiは、家庭で学習を進めることができる映像授業コースです。週に2回、オンライン上でホームルームを受講、その後、映像授業を視聴し学習をします。 この度、これまでのものに、生徒が自発的に机に向かいたくなる「居場所＝バーチャル教育空間『おうち教室』」が加わりました。

おうちでRinkai 室長より

新サービス”おうち教室”の開始に至った経緯や反響を教えてください。

生徒の自主性をつけること、学習の成果が目に見えることを目的に導入しました。 バーチャル教育空間ということで『ただ参加する』だけでなく、『学習すること』や『参加すること』が楽しいと思える演出やリアルタイムでのチャットのやり取りがあります。 これにより、『今までより勉強に集中している時間が長くなった』『実際の教室の感じがあってよかった』『勉強した時間と教科がグラフになっていてモチベーションが上がった』といったお声もいただいており、試用期間で98％以上の生徒が「今後も利用したい」と回答してくださいました。

受講を検討中の生徒保護者の方へメッセージをお願いします。

おうちでRinkaiは、『通塾時間0分で、対面以上のサポート』をします。 『習い事や部活と両立したい』『移動時間も有効につかいたい』『生活リズムに合わせて、学習環境を整えたい』といった方にオススメです。 遠い地域にお住まいの方でも、対面教室と同水準『大手塾のサービス』をオンラインで受講できます。 安心して学習に専念できる環境を、ぜひ無料体験で実感してください！

詳しくはこちら！無料体験授業も受付中！

以下の公式ホームページでは、おうちでRinkaiの一週間の流れや、一日の学習スケジュールなどもご確認いただけます。 紹介動画もご視聴いただけますので、ぜひ一度ご覧ください。 おうちでRinkaiも無料体験授業を受付中ですので、お気軽にお問い合わせください。

https://www.rinkaiseminar.co.jp/ouchi_rinkai_hon?utm_source=gdn&utm_medium=display&utm_content=all_kanto_seminar&utm_campaign=complete&utm_term=pmax&argument=NgXxENA4&dmai=a65266f3489724&gad_source=1&gad_campaignid=23182254711&gbraid=0AAAAApeUijP6tLD6XCkfm8qZBfHhBapxA&gclid=Cj0KCQiAk6rNBhCxARIsAN5mQLueN-w77rCP6bOoQicTaWmNmqXxtpRvi59s75zJToWBZzgjsYNz1d8aAlWdEALw_wcB

【臨海セミナーについて】 臨海セミナーは、株式会社臨海が経営する進学塾です。親身な指導が評判となり、現在は神奈川県・埼玉県・東京都・千葉県・大阪府を合わせて551校（2026年3月現在）にて、小学生から高校生に受験・学習指導を行っています。志望校合格を目指す地域密着の進学塾として50年以上の歴史を誇ります。「できた」という経験を通して、子どもたちの夢、希望、可能性を未来へと繋げる指導をしています。 ※生徒数73,074名（2025年9月現在） 臨海セミナーの詳細はこちらをご覧ください。 https://www.rinkaiseminar.co.jp/

【株式会社 臨海について】 1974年9月にさくら塾（現上中里校）として開校し1980年、さくら塾から臨海セミナーに名称を変更。2011年に本社機能を神奈川県横浜市神奈川区金港町 8-8本社ビルに移転、2014年に社名を株式会社 臨海に変更しました。2025年9月現在の正社員数は1,502名。売上高は2025年3月実績255億8,400万円。生徒と共に成長を続ける講師を育てる講師育成プログラムも充実しています。 https://rinkaigroup.com/ 【本件お問い合わせ先】 株式会社 臨海 企画推進部広報室 齋藤 澤木 電話 045-534-8379(広報室直通) Mail :kouhou@rinkaiseminar.com