医療法人 槻陽会（所在地：大阪府高槻市、理事長：岸本和大）は、2026年5月7日（木）、阪急高槻市駅より徒歩1分の立地に「高槻整形外科・再生医療クリニック」を新規開院いたします。 当クリニックは末梢神経ラジオ波焼灼療法といった新しい変形性膝関節症への保険診療や、自費診療のPRP(多血小板血漿)療法やASC（脂肪由来幹細胞）療法といった先進的な再生医療と、110㎡の広さを誇る開放的なリハビリ室を兼ね備えた次世代型の整形外科クリニックです。手術以外の選択肢の提案から、アスリートの競技復帰支援、地域の皆様の健康寿命延伸まで、一人ひとりの“動ける人生”をトータルに支えることを目指します。 ■元阪神・桧山氏らを迎えた「スペシャルトークショー」を内覧会で実施 開院に先立ち、4月30日（木）・5月3日（日）・5月4日（月・祝）の3日間、内覧会を開催いたします。 5月3日には、元阪神タイガースの桧山進次郎氏と、司会として東留伽氏（サンミュージック所属）を迎え、スペシャルトークショー「トップアスリートに学ぶ一生動ける身体づくり」を開催。プロの視点から、スポーツ障害予防や再生医療、リハビリの考え方について詳しくお話しいただきます。 内覧会ではこのほか、院長による再生医療セミナーや、ロビーコンサート、特別絵画展示など、スポーツ、音楽、アート、再生医療を融合した“地域参加型メディカルイベント”として、高槻駅前から新しい健康発信を行います。 内覧会の詳細 https://kiyoukai-osaka.jp/pdf/tour_info.pdf ■クリニックの特長と設備 • 先進再生医療の提供: PRP療法、ASC療法など、身体への負担を抑えた先進的な治療法を導入。 • 充実のリハビリ環境: 110㎡の広々としたリハビリ室に、 Redcord / Neurac（レッドコード ニューラック）などの専門機器を設置。 • 専門外来の設置: スポーツ復帰支援や、骨粗鬆症・フレイル外来を通じて多角的にサポート。 【施設概要】 • 名称: 高槻整形外科・再生医療クリニック • 所在地: 大阪府高槻市城北町2-2-3 Rue D’or高槻4F • アクセス: 阪急高槻市駅 徒歩1分 • 開院日: 2026年5月7日（木） ■問い合わせ先 高槻整形外科・再生医療クリニック 院長：平田寛明 メールアドレス：info@kiyoukai-osaka.jp ホームページ ：https://kiyoukai-osaka.jp/

https://kiyoukai-osaka.jp/pdf/tour_info.pdf