【開催内容】zired 2026年5月運勢ランキング 【利用料金】完全無料 【会員登録】不要 【開催場所】https://zired.net から 【参加方法】特設ページを閲覧

2026年4月28日、占いメディアのzired（URL：https://zired.net 運営会社：株式会社リーチゼム）は『zired 2026年5月運勢ランキング』無料配信を開始しました。本リリースではその鑑定文章をすべて公開しています。 利用者は西洋占星術を用いて算出した「2026年5月の運勢」をランキング形式で知ることができるほか、星座別の月間テーマ、過ごし方などのアドバイスを視聴することができ、1ヶ月間の指針を得ることができます。 なおこの5月運勢ランキング企画は、パソコンやスマートフォン、タブレット端末などから閲覧が可能で、誰でも一切の登録不要、料金完全無料で利用することができます。

占いメディアzired（ジレット）

恋愛や占いの情報を扱うWebメディア。手相や四柱推命、西洋占星術、タロット占いなど様々な占術情報のほか、全国の当たる占い師や電話占いなどのオンラインサービスの紹介を行っています。月間閲覧数は300万PVを超えます。なお、下記の電話占いや対面占いのオリジナル割引クーポンの配布が人気コンテンツです。 全国有名占い店 クーポン配布サイト https://zired.net/zired-coupon/

今日・明日の運勢は？『ziredの星座占い』で毎日配信をスタート！

ziredは生年月日でから算出するホロスコープで占う本格西洋占星術で鑑定しています。ホロスコープとは一言でいうと「星たちの地図」。一人ひとり違うこの地図を12種類に大きく区別したのが12星座占いです。この占星術により該当星座の1ヶ月の運勢を導いているんです。 またziredでは、ここで配信している月間運勢だけではなく、今日・明日・今週の運勢も日替わりで12星座分更新しているんです。毎日365日欠かさず、みなさんの日々の支えになればと思い鑑定しています。 ⚫︎今日の運勢 https://zired.net/today/ ⚫︎今日の恋愛運 https://zired.net/today-love/ ⚫︎明日の運勢 https://zired.net/tomorrow/ ⚫︎今週の運勢 https://zired.net/week/ ⚫︎今月の運勢 https://zired.net/month/ もちろんご利用はこちらもすべて完全無料。毎日0時更新、今週の運勢は毎月曜0時、今月の運勢は毎月1日0時に更新していきます。

2026年5月運勢ランキングを発表

12位：蠍座

1人時間を大切にしたい1か月。ゴールデンウイークも、仲間と過ごす時間だけでなく、1人で過ごす時間をとるのがおすすめです。 重点的に取り組みたいのが、情報収集。特に、対人関係や恋愛、仕事や勉強において「変えたい」何かがある方は、積極的に取り組みましょう。 会話術や相手を観察するスキルを集めたり、憧れの職種の情報を集めるのがおすすめ。 WEBや図書館を活用する等、お金の掛からない方法で行うのが正解です。 仕事は順調に進むはず。ただし、大量の仕事を頼まれやすい時期です。断るべき部分は断り、プライベートな時間も確保しましょう。 今日の運勢は→ https://zired.net/today-sasori/ 明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-sasori/

11位：射手座

協調性と計画性が、幸運を運ぶ時期。ひらめいたらすぐに動ける射手座さんですが、今月は、周りの様子を見つつ、計画を立ててから動きましょう。 派手に動くよりも、今後の動きをサポートしてもらえる関係が築きやすくなります。 仕事面や勉強面でも、無理をして成果を出そうとしないで。今月は最低限のことだけ、キッチリこなせれば大丈夫と心掛けましょう。 また無理に外へ出たり、お付き合いの会食に出たりしなくてOK。 その分、好きなことに没頭する時間、ニュースや最新情報を得る時間を取りましょう。1人で蓄える知恵が、今後に役立つはずです。 今日の運勢は→ https://zired.net/today-ite/ 明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-ite/

10位：牡羊座

家事や仕事、課題等、やるべきことをハイペースで片づけられる予感。 また、牡羊座さんらしさが発揮されやすい1か月でもあります。リーダーシップをとる、ひらめきをサッと形にする等、持ち前の能力を存分に発揮しましょう。 ただある程度、チームワークは意識したいところ。周りに「1人で突っ走っている人」と思われるのは、後々のことを考えると損失です。 苦手分野は得意な人に割り振るのが得策。また、新たに入手した情報は頼れる人に、信頼性をチェックしてもらいましょう。 ちょっとした配慮ですが、人間関係を良い形に保つコツ。意外と、結果も出しやすくなるはずです。 今日の運勢は→ https://zired.net/today-ohitsuji/ 明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-ohitsuji/

9位：魚座

魚座さんらしい、想像力やアーティスト的な面が輝く時。 それが、使命やライフワークにもつながりやすい時です。昇進や希望の部署への異動の可能性も高まります。積極的に、やりたいことに取り組みましょう。 どうしてもこなさなければならない、面倒なルーティンワークや書類仕事も、早く正確にこなせる見込み。思っている以上に、自由に動けるはずです。 対人関係は、若干進展がゆっくりペースになる見込み。恋愛関係も同様です。 慌てず、距離を縮めたい相手のリサーチをしたり、恋愛・対人テクニックを学びながら進めましょう。 お金についても、勉強するとツキを呼び込める時期。預けたり、運用を始めたりする前に、綿密な情報収集をするのがおすすめです。 今日の運勢は→ https://zired.net/today-uo/ 明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-uo/

8位：蟹座

何かとツキを感じる機会が増えるでしょう。特に金運にツキのある時期。臨時収入や、報酬アップが期待できます。 また、慣れた作業や勉強、家事等のやり方を変えることにも向く時期。 「この準備がこの時間内にできれば、空白の時間が増える」といった点を見直してみましょう。 特に、新たな恋やキャリアアップを目指す方は、見直しによって、情報収集や勉強に掛ける時間ができるはずです。 5月、有力な情報源になるのは人。信頼できる友人と会う時間を増やしましょう。 また、どんな人にも思いやりを忘れないようにすると、蟹座さんに戻ってくるものが大きくなります。 今日の運勢は→ https://zired.net/today-kani/ 明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-kani/

7位：乙女座

タスクや課題、家事がサクサクと進みやすい1か月。仕上げにこだわりましょう。結果が臨時収入や、頂き物につながりやすい時期です。 ただし、あくまで冷静に進めて。特に月の前半は「とりあえず相手にOKがもらえたら、まあ良し」くらいの気楽さで進めましょう。かえって良い結果が出るはずです。 恋愛や対人関係においては、復活愛や仲直りが成就しやすい時期。乙女座さんが、相手のことを理解し、リードすれば、より実現しやすくなります。 交際中・パートナーがいる方も、改めて相手のことを学ぶ・観察する姿勢を持つと、よい結果を得られるでしょう。 今日の運勢は→ https://zired.net/today-otome/ 明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-otome/

6位：山羊座

やる気がアップする1か月。公私共に充実させたいという気持ちが、盛り上がるでしょう。 カギは、人の力を借りること。仕事や勉強は年上の方に、相談しながら進めて正解。 一方、お金やモノの情報は同僚や同級生を頼って。お得な情報が入りやすくなります。 恋愛は、山羊座さんのペースで進めたい時期です。恋人募集中の方は、仕事や勉強の場での出会い運アリ。カップルさんには、結婚の可能性もあります。 多忙になる分、休みもきちんと取りましょう。たまにはリッチなホテルやスパで過ごすと、感情も安定し、周りとのコミュニケーションもとりやすくなります。 今日の運勢は→ https://zired.net/today-yagi/ 明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-yagi/

5位：天秤座

仕事・勉強面においても、恋愛面においても、ステージアップのチャンス。 仕事面では副業を始める、転職をするといったことにもツキがある時期です。勉強面ならば、勉強方法や塾を変えるのもアリ。 いずれにせよ、思い付きで変えるよりは、計画的に変えるほうがツキがあります。「こうしたらどうなるかな？」と思ったら、WEBや周りの人から情報を集めましょう。 恋愛面においては、放っておいてもチャンスが巡って来る見込みです。好きな人がいる場合は相手の好みや特技、苦手なもの等をリサーチしておくと良いでしょう。 天秤座さん主導で、恋を進展させやすくなります。 今日の運勢は→ https://zired.net/today-tenbin/ 明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-tenbin/

4位：牡牛座

運気の波を意識したい時期。月の前半は誰かや何かと自分を比べ、コンプレックスを刺激されがちです。後半に入ると好調に。「全てがいい感じ」と思えるでしょう。 前半、心掛けたいのは学ぶこと。金運にツキはあるので、少し意識すれば学ぶことに回せる部分もあるはず。興味のある分野の本を読むだけでも運気回復につながります。 後半は、今までやってきたことが大きな実りにつながる時期。この時期に出た成果をもとに、昇進のきっかけを掴むこともあり得ます。 恋愛運も好調。パートナーシップが深まる時期なので、カップル成立や結婚話が出やすい時期です。 今日の運勢は→ https://zired.net/today-oushi/ 明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-oushi/

3位：獅子座

大きな実りを得る時期。獅子座さんが手掛けたプロジェクトや研究が、周りから高い評価を得やすい1か月です。 あるいは、獅子座さんが育てた後輩が、大きな契約をとるといったことも、あり得ます。 新しいことを始めたくなったら、最新情報を取り入れつつ、じっくり準備して。人と直に会って情報を仕入れるとツキがあります。 恋愛も焦らず、じっくりと進めて。特に相手の気持ちや、理想はそれとなく探ってみましょう。良い展開を呼び込みます。 相手の言動に不安を感じる時は、事実のみ集めれば安心できるはずです。 なお、復活愛や出会いが起きやすい時期でもあります。 今日の運勢は→ https://zired.net/today-shishi/ 明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-shishi/

2位：水瓶座

思わぬ展開に驚く見込み。仕事ならば、反応の鈍かった顧客から大量の注文が入る。勉強なら、自習の効果が出て偏差値が一気に上がる。こんなことが起きやすい時期です。 若干、星回りの影響でぼーっとしやすい時期なので、ケアレスミスに注意できれば最強でしょう。 恋愛面についても、出先で出会った人と、あっという間にカップルになる、といったことがあり得ます。交際中の方なら、予想していなかったプロポーズの可能性も。 また、お金についてもツキがある時期。人がツキをもたらします。自己投資に使う他、金利の良い銀行の口座に預けるのも良いでしょう。 今日の運勢は→ https://zired.net/today-mizugame/ 明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-mizugame/

1位：双子座

頑張りが、形になりやすい時期。「少し前に始めた仕事の結果が、もう出始めた」なんてこともありそうです。 さらに、周りからの評価がアップしやすい時。お金や商品券として、成果が入る可能性もあります。 恋愛面も好調。お相手との関係が深まったり、突然誰かから告白されるという展開も期待できる運気です。 若干、計算間違いや、誤字脱字といったケアレスミスには注意して。運の流れを止めないためにも、確認だけには時間を割きましょう。 金運は良好。お世話になった誰かへのお礼や、交際費に回して。不安や不満を抱いた時は、お金に関する勉強をするのがおすすめです。 今日の運勢は→ https://zired.net/today-futago/ 明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-futago/

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