「フルフル、フルフル、フル装備♪」のテレビCMでおなじみの泉北ホーム株式会社(本社：大阪府堺市中区深井中町3211、代表取締役：山本 隆)は、2026年4月25日(土)、大阪府箕面市の総合住宅展示場「ウェルビーみのお」内に、同展示場2棟目となる最新モデルハウス「みのお第2展示場」をオープンいたしました。





外観パース





今回のモデルハウスは、雑誌の1ページに飛び込むような感覚と、「家庭用エアコンで家中の空気が変わる」という魔法のような体験が共存する、五感を刺激する空間です。









■ ここが「普通の展示場」と違う5つの理由

1. 「正面」から入らない。

公園の風景を切り取る「コーナーエントランス」。通常、家の顔は真ん中にありますが、このモデルハウスはあえて「角(コーナー)」からお客様を迎え入れます。女性店長の感性が光るこのデザインは、公園の散歩道から吸い込まれるような自然なアプローチを実現しました。





2. 「オタク部屋」に「大人のロフト」

大人の本気が詰まった2階には、遊び心を爆発させた空間が広がります。

「オタク部屋」＆「アート部屋」：3畳という限られた広さだからこそ没入できる、現代のニーズを形にした個室です。

「男の隠れ家」：ダークなインテリアに天然木の壁。ロフトで日本酒を嗜みながら、吹き抜けを見下ろす贅沢なひとときを提案します。

「シナベニアの質感」：建築家が手掛けるような素材感を大切にした、これまでの泉北ホームにはない新しい表情の部屋も用意しました。





2階DK





オタク部屋





3. 「各部屋エアコン」は、もう古い！？泉北ホームでは北大阪初となる、全館空調「ラ空調」の衝撃

モデルハウス1棟を、わずか2台のエアコン(床下と小屋裏)だけで快適に保つ、次世代全館空調システム「ラ空調」を、北大阪で初めて体感いただけます。最上位断熱グレード「＋℃ermo7G」の圧倒的な断熱性能があるからこそ実現した、電気代もライフスタイルも変える「魔法の空気」をその肌で感じてください。





4. 椅子一脚に宿る「感動」。名作家具と暮らすイメージを

展示場にあるのは、量販店の家具ではありません。インテリア雑誌で見かける、あのダイニングチェア、あの照明。インテリアコーディネーターがこだわり抜いて選んだ、ハイセンスな家具を贅沢に配置。「この椅子に座るためだけに訪れる価値がある」と断言できる、上質な空間体験をお約束します。買う前に試したい！という方はぜひお越しください。





1階リビング





5. カフェのよう、かつ、要塞のよう

1階は、あえてキッチンを「中に閉じ込める」独立型スタイルを採用。北欧のカフェのような落ち着きを演出した「スマイルパッケージ」を展開。一方で、家全体の性能は泉北ホーム最高峰の「＋℃ermo7G」という、まさにデザインと性能が融合した「理想の住まい」です。









【グランドオープン概要】

● 名称 ：泉北ホーム みのお第2展示場

● オープン日時：2026年4月25日(土)

● 所在地 ：ウェルビーみのお内(大阪府箕面市今宮1丁目1-1)

● アクセス ：北大阪急行「箕面萱野」駅から徒歩8分

● 営業時間 ：10：00～18：00

● 定休日 ：年中無休(年末年始休暇をのぞく)





主寝室





2階キッチン





【泉北ホーム株式会社について】

「フル装備の家」をコンセプトに、構造・断熱・設備がすべて標準仕様に含まれる、コストパフォーマンスと性能を両立した注文住宅を提供しています。今年、創業50周年という大きな節目を迎え、さらにお客様の満足度を高める家づくりに邁進してまいります。

公式サイト： https://www.senbokuhome.co.jp/