Gaku株式会社(本社：大阪府大阪市北区中崎、代表取締役社長：河合 真志)は、AI時代の製造業支援を加速させるべく、コーポレートサイトの全面リニューアルと新サービス「AI支援」の提供開始を同時に「Wリリース」いたしました。当社はDX支援を起点に、そこから地方創生・インバウンド・和文化アートへと事業を派生・拡張してきました。2026年度以降は、その全事業の現場でAI活用を自ら取り入れ、業務改革を実践。本Wリリースでは、現場で実証している実装知見を「AI支援サービス」として企業向けに開放するとともに、5つの事業を一つの軸でつなぐブランドストーリーを刷新。製造業をはじめとする日本企業のAI活用とDX推進を、現場視点で一気通貫に支援してまいります。





～「AIとご縁で、世界をつなぐ」をコンセプトに、地域から世界へ～





■ リニューアルの背景

当社は、企業のDX支援を出発点として事業を立ち上げ、そこから派生する形で地方創生事業を展開してまいりました。大阪・中崎町を拠点に、地域情報サイト「月刊中崎町」の運営や公式Instagram「中崎町PR部」(フォロワー1万人突破)を通じ、地域に根ざした"人にフォーカス"した発信を継続。地域の魅力を国内外に届けてきました。





そこからさらに、民泊運営や和文化アートの発信を通じてインバウンド事業へと領域を拡張。訪日外国人に本物の日本体験を提供し、地域資源を世界市場につなげる実績を積み重ねてきました。





こうして培ってきた既存4事業を基盤に、当社は2026年度より、DX支援・地方創生・インバウンド・和文化アートの全事業の現場へAI活用を本格導入し、業務改革を推進。マーケティング運用・コンテンツ制作・社内オペレーションといった領域で、生成AIを軸にした自社実装を重ね、現場で本当に使えるAI活用ノウハウを構築しています。





そしてこのタイミングで、その実装知見を「AI支援サービス」として企業向けに正式提供開始。同時にコーポレートサイトを全面リニューアルし、新サービスと新ブランドストーリーを「Wリリース」する運びとなりました。









■ 新サイトの特徴

1. 5つの事業を「ひとつの軸」でつなぐブランドストーリー

・AI支援 / DX支援 / 地方創生 / インバウンド / 和文化アート

・すべて「世界とつながる」という一本の軸で結ばれた事業構造を視覚化





2. デジタルマーケ × AI の一気通貫支援

・SNS運用・広告・コンテンツ戦略などのデジタルマーケティング支援

・生成AI(ChatGPT・Claude等)の業務活用・研修・エージェント構築支援

・「マーケからAIまで」を自社だけで完結できる内製化チーム構築まで伴走





3. 日英バイリンガル対応

・訪日インバウンド・海外展開を見据えた日英切替機能

・グローバル案件への対応強化





4. サステナビリティへの配慮(SDGs)

・地域の人・文化・伝統を次世代へつなぐ事業活動(SDGs 11：住み続けられるまちづくりを)

・国際交流を通じた文化的多様性の促進(SDGs 17：パートナーシップで目標を達成しよう)

・AI活用による業務効率化で、人の時間を「価値創造」へ(SDGs 8：働きがいも経済成長も)









■ 代表コメント

「AI時代こそ、"人"の価値が際立ちます。

ハード(定型業務)はAIで、ソフト(創造性・共感・信頼)は人が。その役割分担が、次の競争優位を生むと確信しています。

デジタルマーケティングの現場で培ってきた顧客理解と、AI活用の最前線の知見を組み合わせ、日本企業の真の競争力強化をご支援してまいります。」

― Gaku株式会社 代表取締役社長 河合 真志 ―









■ 新サイト情報

・URL ： https://ga-ku.co.jp

・公開日 ： 2026年4月18日

・対応言語： 日本語 / 英語









■ 会社概要

会社名 ： Gaku株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 河合 真志

所在地 ： 〒530-0016 大阪府大阪市北区中崎3-4-13

設立 ： 2022年9月

事業内容 ： AI支援 / DX支援 / 地方創生 / インバウンド / 和文化アート

Webサイト： https://ga-ku.co.jp









▼お問い合わせ先

Gaku株式会社 広報担当

Email ： info@ga-ku.co.jp

お問い合わせフォーム： https://ga-ku.co.jp/#contact