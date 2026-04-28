株式会社Twice Up (所在地：大阪市中央区)は メンズ専用美容サロン「Ambee(アンビー)」がオープンから1周年を迎えるにあたり、2026年5月1日(金)大阪市北区天神橋への移転・拡大リニューアルオープンを実施いたします。

脱毛を中心に多くのお客様にご支持いただいた Ambee は、日頃のご要望にお応えし、毛穴洗浄などのフェイシャルケアや眉WAX、ラジオ波、NMN・キャピキシル・無針注射を用いた育毛など充実した新メニューを追加。引き続き完全個室・完全予約制で、仕事終わりに通っていただきやすい21時まで営業することで、忙しい男性のライフスタイルに寄り添うサロンを目指します。





旧店舗は4月30日をもって営業終了し、5月1日より新店舗にて営業を開始いたします。









「Ambee(アンビー)」詳細URL： https://ambee.salon





2026年5月1日メンズ専用のトータル美容サロン「Ambee」移転・拡大リニューアルオープン！





■Ambeeリニューアルのポイント

【完全個室のまま予約数拡大】

完全個室を保ったまま、ベッド数を増加し、ご予約していただきやすいプライベート空間を実現しました。他のお客様の目を気にすることなく、心ゆくまでリラクゼーションをお楽しみいただけます。





【新メニュー追加】

これまでの美容脱毛・ネイルケア・ホワイトニングに加え、毛穴洗浄・フェイシャルケア・眉WAX・ラジオ波・NMN・キャピキシル・無針注射など、最新の美容トリートメントを豊富にラインナップ。お客様一人ひとりの肌悩みや理想に合わせた、オーダーメイドのケアをご提案いたします。

有資格者の女性スタッフが対応：技術・安心・信頼を三位一体で提供。確かな資格と豊富な経験を持つ女性スタッフが、丁寧かつ繊細な施術で、お客様の美しさを引き出します。





NMNやキャピキシルを針を使わず頭皮へ届ける最新の育毛ケア

安心のドクターサポート認定サロン





【ドクターサポート認定サロン】

医師監修のもと、安全・安心な施術を提供しています。医療的な根拠に基づいたケアで、美しさと健康を同時にサポートします。





土日祝祭日も夜21時まで営業





【最寄り駅より徒歩3分の好立地】

大阪・天神橋エリアに位置し、最寄り駅(南森町駅・大阪天満宮駅)から徒歩わずか3分。ショッピングや外出のついでにも気軽にお立ち寄りいただける、抜群のアクセスです。





【夜21時まで営業】

お仕事帰りや忙しい日々の合間にも無理なく通えるよう、夜21時まで営業しています。忙しい男性のライフスタイルに寄り添うサロンを目指します。





【完全予約制】

待ち時間ゼロで、効率的に美容ケアが可能。貴重なお時間を無駄にせず、施術に集中できる環境を整えています。ご予約はオンラインから簡単にお手続きいただけます。





女性スタッフ(有資格者)が初心者でも安心の丁寧接客





■メニュー一覧

【美容脱毛】

VIO・髭を含む全身の美容脱毛で、理想の清潔感と快適さを実現。完全個室のプライベート空間で、経験豊富なスタッフが丁寧に施術する人気No.1メニューです。





【ホワイトニング】

短時間で清潔感ある白い歯を目指せるセルフホワイトニング。手軽に取り入れやすく、フェイシャルや眉ケアなど他メニューとの組み合わせ利用が多い人気ケアです。





【ネイルケア】

清潔感のある指先は第一印象を大きく左右します。爪の形を整え、甘皮ケアや保湿まで丁寧に行い、洗練された手元へ。仕上がりの良さからリピーターの多い人気メニューです。





メンズ専用のトータル美容サロン「Ambee」





■新メニュー一覧

【フェイシャルケア】

メンズ特有の毛穴詰まりやざらつきを韓国式毛穴洗浄でクリアに。オールハンドで仕上げ、清潔感と自信が際立つ本格フェイシャル。





【眉WAX】

黄金比アイブロウWAXで理想の眉へ。骨格に合わせて整え、産毛まで一気にオフ。清潔感が際立つメンズ眉ケア。





【ラジオ波】

肌の引き締めとフェイスラインケアに加え、全身をほぐすリラクゼーションでスッキリ整えるメニューです。





【育毛ケア】

無針注射(ニードルフリー)技術を用い、NMNやキャピキシルなどの有効成分を注射針を使わずに頭皮へ届ける最新の育毛ケア。









■店舗概要

店舗名 ： Ambee(アンビー)

開店日 ： 2026年5月1日(金)リニューアルオープン

所在地 ： 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋1丁目19-4 イサムビル1F

アクセス ： 地下鉄南森町駅・JR大阪天満宮駅から徒歩3分

営業時間 ： 11:00～21:00 ※完全予約制

定休日 ： 土日祝営業／不定休

URL ： https://ambee.salon/

Instagram： https://www.instagram.com/ambee_salon/

ホットペッパービューティー： https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000755733/





2026年5月1日移転・拡大リニューアルオープン！





【会社概要】

商号 ：株式会社TwiceUp

代表者 ：宮田葵衣

所在地 ：大阪府大阪市中央区東高麗橋4-9

設立 ：2023年7月11日

事業内容：エステティックサロンの運営及び経営

資本金 ：300万円

URL ：https://twiceup.jp/





【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

Ambee(アンビー) お客様相談窓口

TEL ： 070-5509-4670

お問い合せ先： info@ambee.salon