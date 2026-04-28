全国で約70園の保育園を運営する株式会社はな保育(本社：愛知県名古屋市、代表取締役：加藤義人)は、職員の「仕事と介護の両立」を支援するため、伴走型介護支援サービス「笑美面 ケアラー心の介護室」を導入しました。介護に直面しても一人で抱え込まない支援体制を整えることで、介護離職を未然に防ぎ、安心して働き続けられる職場環境を構築します。









■ 導入背景：深刻化するビジネスケアラー問題と「知見の流出」という経営リスクへの対策

現在、働きながら介護に従事する「ビジネスケアラー」の増加は、企業にとって重要な経営課題となっています。熟練した技術を持つ中堅・ベテラン層が介護を理由に一線を退くことは、園の運営品質に直結する大きな損失です 。

当社においても、「何から始めたらいいか分からない」という初期段階の不安を抱える層が顕在化しており、個人の負担を軽減し、専門的な知見でキャリア継続を支える仕組みの導入が不可欠であると判断いたしました。









■ 「笑美面 ケアラー心の介護室」による伴走型支援の概要

本サービスは、単なる情報提供に留まらず、年間約8,000件超の「家族会議」支援実績を持つ専門家が、課題の「実解決」までを無料で伴走する点が最大の特徴です。主な支援内容は以下の通りです。





・介護に関する基礎知識を学べるコンテンツ提供

・従業員本人が直接アクセスできる個別相談窓口の設置

・家族会議実施による、最適なシニアホームの検討・見学・入居支援までの伴走

・従業員の介護実態や課題を可視化するアンケート・レポートの実施





あわせて、2025年4月施行の改正育児・介護休業法を踏まえた相談体制の整備や、介護離職防止に向けた社内環境づくりにもつなげます。









■ 今後の展望：「支える人を支える」社会の実現へ

当社は今回の導入を皮切りに、介護というライフイベントを理由にキャリアを諦めることのない組織づくりを加速させます。職員がライフステージの変化に左右されず、誇りを持って働き続けられる「保育現場の福祉」を発信してまいります。





株式会社笑美面 企業ロゴ





【会社概要】

会社名 ： 株式会社はな保育

代表者 ： 代表取締役 加藤義人

所在地 ： 愛知県名古屋市中区丸の内1-5-28 伊藤忠丸の内ビル8F

事業内容： 保育園の運営・運営委託(東海圏・関西圏に約70園)、コンサルティング

従業員数： 715名(2026年4月1日時点)