株式会社教育と探求社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：宮地 勘司、以下「教育と探求社」)は、埼玉県川越市を拠点にJリーグ参入を目指すフットボールクラブ COEDO KAWAGOE F.C(運営：COEDO KAWAGOE F.C株式会社、本社：埼玉県川越市、代表取締役：有田 和生)と、2026シーズンのブロンズパートナー契約を締結いたしました。









▼COEDO KAWAGOE F.C公式サイト ： https://c-kawagoe.com/

▼COEDO KAWAGOE F.C株式会社公式サイト： https://company.c-kawagoe.com/





教育と探求社 × COEDO KAWAGOE F.C ブロンズパートナー契約を締結





■COEDO KAWAGOE F.Cについて

2020年に設立。埼玉県川越市をホームタウンとし、設立10年以内のJリーグ加盟を目標とするフットボールクラブです。





「フットボールクラブを通じて、川越に夢と感動を創出し続け、100年続くクラブへ」をミッションに掲げ、競技力の向上に加え、従来の枠にとらわれないクラブ経営や地域に開かれた活動により、川越市のさらなる発展への貢献を目指しています。









■本契約の背景とSAITAMAエンジンの展開

教育と探求社は、「教育を通じて社会を変える」ことを目指して、全国の中学・高校へ探究学習プログラムを提供し、企業や自治体と連携した「社会とつながる学び」を推進してきました。





また、教育と探求社が主催する探究学習プロジェクト「SAITAMAエンジン」は、2025年度まで「さいたまエンジン」として、さいたま市内の学校および企業を中心に展開していましたが、2026年度より新たに川越エリアが加わりました。これにより、地域資源を生かした探究テーマの拡充や、川越エリアの企業・団体との新たな共創が期待されています。





スポーツ・教育・企業が交わる本パートナーシップを通じて、スポーツを起点とした多様な学びを生み出し、若者が地域と関わりながら挑戦できる機会を広げることで、埼玉地域における人材育成と価値創出につなげてまいります。









■代表コメント(教育と探求社 代表取締役社長 宮地 勘司)

COEDO KAWAGOE F.Cが掲げる「Exceed The Limit(限界を超えていけ)」というビジョン。これはまさに、人の学びと成長の話だと思いました。本気で夢に挑む大人の姿こそ、子どもたちへの最も力強いメッセージです。20年間、探求の力を育む教育を追い続けてきた私たちと、根っこは同じ。川越からJリーグへ――その挑戦を、心から応援し、共に楽しみたいと思います。









■株式会社教育と探求社について

所在地 ： 〒102-0081 東京都千代田区四番町4-9 東越伯鷹ビル 6F

設立 ： 平成16年11月26日

資本金 ： 3,000万円

事業内容： 「クエストエデュケーション」など探究学習プログラムの

企画開発・制作販売、教育支援業

役員 ： 代表取締役社長：宮地 勘司

取締役 ： 米倉 誠一郎(一橋大学名誉教授)

取締役 ： 杉浦 治

取締役 ： 土屋 恵子

URL ： https://eduq.jp/









■本件に関するお問い合わせ

株式会社教育と探求社

SAITAMAエンジン担当： 北見 洋平

Email ： sai@eduq.jp

TEL ： 03-6674-1234