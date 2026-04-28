日本人の歯周病ゼロを目指す北欧スタイルの予防医学を取り入れた 精密なメンテナンス予防プログラムを提供

創設79年を迎える医療法人財団興学会(所在地：東京都千代田区、理事長：白井 清士)が運営する新橋歯科医科診療所、赤坂歯科診療所、青山歯科診療所の3院では、歯科予防先進国スウェーデンのイエテボリ大学で確立された高度な予防技術を習得し、日本国内でも数少ないマスタースウェデンティストとして4名の歯科医師が認定されたことをお知らせいたします。これを受け、2026年4月より、患者様一人ひとりのリスクに最適化した、緻密なリスク管理に基づく予防歯科プログラム「スウェデンタルケア」の提供体制を大幅に強化いたします。

日本人の「歯の喪失原因」第1位である歯周病への挑戦

日本における成人の約8割が罹患していると言われる歯周病は、全身疾患との関連も深く指摘されています。当院では、単なるクリーニングに留まらず、予防歯科大国スウェーデンで確立された「科学的根拠に基づく予防」を日本人の口腔環境に合わせて最適化。4月の新生活・健康診断シーズンに合わせ、専門医による「生涯自分の歯を残すための検診」の普及を推進します。

「スウェデンタルケア」の特徴

■マスタースウェデンティスト認定医の指導を受けた歯科医と歯科衛生士による精密診断

高度なトレーニングを積んだ歯科医や歯科衛生士が、患者様一人ひとりの口腔内細菌、生活習慣、遺伝的要因を詳細に分析。従来の画一的なクリーニングではなく、その方に最適なオーダーメイドの予防プランを構築します。

■痛みや不快感を最小限に抑えたメンテナンス

エアフローなどの最新機器を駆使し、歯や歯肉を傷つけることなく、バイオフィルム（細菌の膜）を徹底的に除去。治療の痛みを心配することなく、エステ感覚で通える心地よいケアを提供します。

１本も歯を失わないことを目指して

全ての患者様が一生涯、ご自身の歯で美味しい食事と会話を楽しめる社会の実現に向け、スウェーデン式予防歯科の普及に全力を尽くしてまいります。

1947年、吉田茂元首相の主唱により設立された歴史ある医療法人。日本でいち早く予防歯科の重要性を提唱し、世界基準の技術を導入。認定医による専門性の高い歯科医療を提供しています。

▼詳細情報はこちら https://shinbashishika.com/news/swedental-care/

▼施術内容 施術名：スウェデンタルケア 施術の説明：虫歯や歯周病を予防するための歯のメンテナンス（クリーニング） 施術のリスク：歯のメンテナンス時に虫歯や歯周病が見つかる場合があります。 施術の価格：初回費用 18.000円（税込） 月額 3,000円（税込）～ ※保険対象外治療となります。

■診療所概要

診療所名：新橋歯科医科診療所 所在地：〒105-0004 東京都港区新橋4-9-1 新橋プラザビル2階 アクセス：JR線「新橋」駅 徒歩3分 診療時間 ： 9:30～13:00/14:00～18:30 定休日：祝日 URL：https://shinbashishika.com/ ▼お問い合わせおよび予約はこちら https://shinbashishika.com/contact/reserve/

診療所名：赤坂歯科診療所 所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂5-5-18 オービス赤坂1F アクセス：東京メトロ「赤坂」駅 徒歩3分 診療時間 ： 9:30～13:00/14:00～18:30 定休日：日曜・祝日 URL：https://www.akasakashika.com/ ▼お問い合わせおよび予約はこちら https://www.akasakashika.com/contact/ 診療所名：青山歯科診療所 所在地：〒107-0061 東京都港区北青山2-5-8 青山OM-SQUARE B1 アクセス：東京メトロ「外苑前」駅直結 徒歩1分 診療時間 ： 9:30～13:00/14:00～18:30 定休日：日曜・祝日 URL：https://www.aoyamashika.jp/ ▼お問い合わせおよび予約はこちら https://www.aoyamashika.jp/contact/

■会社概要 商号 ： 医療法人財団興学会 代表者 ： 白井 清士 所在地 ： 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-6-5 東神田ビル8階 設立 ： 1947年（昭和22年）6月 事業内容 ： 最先端歯科医療、美容医療

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】 医療法人財団興学会 TEL：03-3526-3031