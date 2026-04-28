「世界ミックスダブルスカーリング選手権大会2026」が４月２５日からスイスで開催！ ～ＪＡ全農がカーリング日本代表チームを「ニッポンの食」で応援！～

ＪＡ全農は、４月２５日（土）にスイス・ジュネーブで開催した「世界ミックスダブルスカーリング選手権大会2026」に出場するカーリング日本代表選手を「ニッポンの食」で応援しています。

「ニッポンの食」を手に笑顔のカーリングミックスダブルス日本代表の皆さん（写真提供：ＪＣＡ）

全農は、選手の皆さんが海外でも普段どおりのパフォーマンスを発揮できるよう、選手の皆さんの希望を踏まえてニッポンの食を提供しました。主な提供商品は全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」に掲載されている商品を中心に精米やフリーズドライのみそ汁、ご飯のおともや全農の商品ブランド「ニッポンエール」のドライフルーツなどです。

カーリングミックスダブルス日本代表チーム「小穴・青木」は、先月開催された「第１９回日本ミックスダブルスカーリング選手権大会」に出場し、初優勝を果たしました。「ニッポンの食」をパワーに変えて、金メダル獲得を目指します。

食材を受け取った小穴桃里選手からは「全農さんに支えていただいている「日本の食の力」を武器に、戦っていきます！」とコメントを寄せてくださいました。

今回提供した「ニッポンの食」

【提供食材一覧】

【小穴桃里選手コメント】

いつも心強い食料支援をいただき、ありがとうございます！

全農さんに支えていただいている「日本の食の力」を武器に、戦っていきます！

結果で恩返しできるよう頑張りますので、応援よろしくお願いします。

【青木豪選手コメント】

海外に行っても日本の味が食べられることは試合のパフォーマンスに繋がります！

お米は試合でのエネルギーに、お茶は落ち着くときに活用しています！

エネルギッシュでありながら冷静なペアで明るく楽しく頑張ります！

全農は、日本代表選手が海外遠征の際に、現地の慣れない食事や環境、衛生面で苦労している実情を受け、2019年より、全農の海外ネットワークを活用し現地での食事サポートを本格的に開始。これまでカーリング日本代表や卓球日本代表選手の皆さんをサポートしてきました。全農はこれからも「ニッポンの食」を通じてカーリング競技を応援します。

【大会概要】

（１）大 会 名 称：世界ミックスダブルスカーリング選手権大会2026

（２）日 程：令和８年４月２５日（土）～５月２日（土）

（３）開 催 地 ：スイス・ジュネーブ

（４）出 場 選 手：小穴・青木（小穴桃里選手、青木豪選手）

（５）詳 細：ACE & Company World Mixed Doubles Curling Championship 2026 - World Curling （英語）

以 上