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東洋英和女学院大学が学長就任式を挙行 ― 改組後の新体制のもと、藁谷友紀新学長が決意を表明
東洋英和女学院大学（横浜市緑区）は4月22日、同大横浜校地に所在する礼拝堂において、第8代となる藁谷友紀学長の就任式を執り行った。同大では2026年4月の改組により、新たな体制が始動。式典では、藁谷新学長が就任にあたっての決意を述べた。なお、藁谷友紀学長の任期は2026年4月1日から2030年3月31日までの4年間。
当日は、学院宗教部長の野田美由紀氏による司式のもと就任式が執り行われ、郄橋貞二郎院長の挨拶に続いて、藁谷新学長が就任の辞を述べた。
新学長は「大学を取り巻く環境が大きく変化する中、学院標語「敬神奉仕」の精神のもと、1学部3学科の新たな体制で、自立する女性の育成をめざすとともに、新しいルーティンを構築し、生き生きとした社会創りに寄与する人材を育てるところに私たち大学の使命の核心部分がある」と述べた。
同大は藁谷学長のもと、学生一人ひとりの成長を支える大学づくりをさらに進めていく。
●東洋英和女学院大学HP
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/
●学長挨拶、プロフィールページ
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/about/greeting/
（関連記事）学校法人東洋英和女学院が次期大学学長に藁谷 友紀氏を選任 ― 任期は2026年4月1日から2030年3月31日までの4年間（2025.12.02）
https://www.u-presscenter.jp/article/95529
▼本件に関する問い合わせ先
東洋英和女学院大学
TEL：045-922-4561
メール：shomu@toyoeiwa.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
当日は、学院宗教部長の野田美由紀氏による司式のもと就任式が執り行われ、郄橋貞二郎院長の挨拶に続いて、藁谷新学長が就任の辞を述べた。
同大は藁谷学長のもと、学生一人ひとりの成長を支える大学づくりをさらに進めていく。
●東洋英和女学院大学HP
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/
●学長挨拶、プロフィールページ
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/about/greeting/
（関連記事）学校法人東洋英和女学院が次期大学学長に藁谷 友紀氏を選任 ― 任期は2026年4月1日から2030年3月31日までの4年間（2025.12.02）
https://www.u-presscenter.jp/article/95529
▼本件に関する問い合わせ先
東洋英和女学院大学
TEL：045-922-4561
メール：shomu@toyoeiwa.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/