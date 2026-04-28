江戸川大学マスコミ学科の西条昇教授が4月29日放送のNHK AM『あの言葉に笑った！昭和を飾った喜劇人とギャグ大特集！』に出演 ― 昭和のギャグと誕生秘話を振り返る

江戸川大学マスコミ学科の西条昇教授が4月29日放送のNHK AM『あの言葉に笑った！昭和を飾った喜劇人とギャグ大特集！』に出演 ― 昭和のギャグと誕生秘話を振り返る