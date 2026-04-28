こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
江戸川大学マスコミ学科の西条昇教授が4月29日放送のNHK AM『あの言葉に笑った！昭和を飾った喜劇人とギャグ大特集！』に出演 ― 昭和のギャグと誕生秘話を振り返る
江戸川大学（千葉県流山市）メディアコミュニケーション学部マス・コミュニケーション学科の西条昇教授が、4月29日（水・祝）にNHK AMで放送される『あの言葉に笑った！昭和を飾った喜劇人とギャグ大特集！』に出演する。西条教授は、コメンテーターとして時代ごとのギャグを解説。司会を務める関根勤さんや日本喜劇人協会会長でもある山田邦子さんらとともに、昭和の時代を飾った言葉のギャグを中心に日本の喜劇人たちの足跡をたどる。
アイドル評論家、大衆芸能史研究家でもある西条昇教授は、日本の喜劇史や浅草の芸能史、「演芸」から「お笑い」への変遷などについて研究しており、お笑いや演芸、喜劇、アイドルなどに関連するTV・ラジオにも多数出演している。
このたび西条教授が出演する『あの言葉に笑った！昭和を飾った喜劇人とギャグ大特集！』では、「いらっしゃ〜い！」「飛びます 飛びます」「いやん ばか〜ん」といった喜劇人・芸人のギャグを時代別に振り返る。
同番組は日本喜劇人協会会長でもある山田邦子さんをゲストに迎え、お笑いタレントの関根勤さんが司会を務める。また、NHKアナウンサーの藤井彩子さんが進行を担当し、講釈師の田辺いちかさんがギャグの誕生秘話や志村けんさんの格言を講談で紹介。喜劇史研究家である西条教授は、コメンテーターとして解説役を担う。概要は下記の通り。
■番組情報
【番組名】
あの言葉に笑った！昭和を飾った喜劇人とギャグ大特集！
【放送波】
NHK AM
【放送日（予定）】
4月29日（水・祝） 12:15〜13:55
【公式サイト】
https://www.nhk.jp/p/rs/NJZZ6Z1PK5/
■西条昇教授のコメント
昨年のゴールデンウィークも、関根さんと邦子さんと、昭和の喜劇人の歌と笑いを振り返る番組でご一緒させていただきました。今年は、昭和の喜劇人のギャグを、お二人とリスナーのみなさまとともに楽しく振り返りたいと思います。是非、お聴きいただけたら嬉しいです。
（参考：江戸川大学公式サイト内）
・マスコミ学科・西条昇教授がNHK AM『あの言葉に笑った！昭和を飾った喜劇人とギャグ大特集！』（4月29日放送）に出演
https://www.edogawa-u.ac.jp/news/20250428_2.html
・教員紹介：西条昇 教授
https://www.edogawa-u.ac.jp/colleges/d_massmedia/teachers/index12.html
・メディアコミュニケーション学部 マス・コミュニケーション学科
https://www.edogawa-u.ac.jp/colleges/d_massmedia/
（関連記事）
・江戸川大学マスコミ学科の西条昇教授が5月3日放送のNHKラジオ第1『エノケンからドリフターズ！ 昭和を飾った歌と笑いの喜劇人たち！』に出演（2025.05.02）
https://www.u-presscenter.jp/article/9783
▼本件に関する問い合わせ先
江戸川大学 広報課
住所：千葉県流山市駒木474
TEL：04-7152-9980
FAX：04-7153-5904
メール：kouhou@edogawa-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
このたび西条教授が出演する『あの言葉に笑った！昭和を飾った喜劇人とギャグ大特集！』では、「いらっしゃ〜い！」「飛びます 飛びます」「いやん ばか〜ん」といった喜劇人・芸人のギャグを時代別に振り返る。
同番組は日本喜劇人協会会長でもある山田邦子さんをゲストに迎え、お笑いタレントの関根勤さんが司会を務める。また、NHKアナウンサーの藤井彩子さんが進行を担当し、講釈師の田辺いちかさんがギャグの誕生秘話や志村けんさんの格言を講談で紹介。喜劇史研究家である西条教授は、コメンテーターとして解説役を担う。概要は下記の通り。
■番組情報
【番組名】
あの言葉に笑った！昭和を飾った喜劇人とギャグ大特集！
【放送波】
NHK AM
【放送日（予定）】
4月29日（水・祝） 12:15〜13:55
【公式サイト】
https://www.nhk.jp/p/rs/NJZZ6Z1PK5/
■西条昇教授のコメント
昨年のゴールデンウィークも、関根さんと邦子さんと、昭和の喜劇人の歌と笑いを振り返る番組でご一緒させていただきました。今年は、昭和の喜劇人のギャグを、お二人とリスナーのみなさまとともに楽しく振り返りたいと思います。是非、お聴きいただけたら嬉しいです。
（参考：江戸川大学公式サイト内）
・マスコミ学科・西条昇教授がNHK AM『あの言葉に笑った！昭和を飾った喜劇人とギャグ大特集！』（4月29日放送）に出演
https://www.edogawa-u.ac.jp/news/20250428_2.html
・教員紹介：西条昇 教授
https://www.edogawa-u.ac.jp/colleges/d_massmedia/teachers/index12.html
・メディアコミュニケーション学部 マス・コミュニケーション学科
https://www.edogawa-u.ac.jp/colleges/d_massmedia/
（関連記事）
・江戸川大学マスコミ学科の西条昇教授が5月3日放送のNHKラジオ第1『エノケンからドリフターズ！ 昭和を飾った歌と笑いの喜劇人たち！』に出演（2025.05.02）
https://www.u-presscenter.jp/article/9783
▼本件に関する問い合わせ先
江戸川大学 広報課
住所：千葉県流山市駒木474
TEL：04-7152-9980
FAX：04-7153-5904
メール：kouhou@edogawa-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/