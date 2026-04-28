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大阪経済法科大学が春季「韓国フィールドスタディ／フィールド・プロジェクト」を実施 ― 西京（ソギョン）大学校を拠点としてK-カルチャーを体験し、学部ごとに公共施設・文化施設なども訪問
大阪経済法科大学（大阪府八尾市）では、西京大学校（ソギョン大学校）を拠点とした春季「韓国フィールドスタディ／フィールド・プロジェクト」を実施。4学部から33名が参加した。西京大学校では初級韓国語を学んだのち、美容、音楽、ファッション、ダンスといったK-カルチャーを実践的に体験。また、経済学部では韓国銀行貨幣博物館、国際学部では国立中央博物館、経営学部ではヒョンデ（現代）モータースタジオ高陽、法学部では憲法裁判所、韓国警察大学、ソウル警察庁を訪問し、韓国社会での見聞を広めるとともに、各学部の専門分野における学びを深めることができた。
日本から地理的に近く、文化的にも親しみやすい韓国は、「国境を越える学び」を体験する最初の国としても適しているといえる。大阪経済法科大学ではこれまで、崇実大学校を拠点とした夏季の海外フィールドスタディ／フィールド・プロジェクトを実施してきたが、2025年度はこれに加え、西京大学校（ソギョン大学校）を拠点とする春季プログラムも開始。初年度は4学部から33名が参加した。
西京大学校では、短期韓国語プログラムにK-カルチャーを取り入れた特色ある教育が行われている。参加学生は午前中に初級韓国語を学び、午後にはK-ビューティー、K-ミュージック、K-モデル、 K-ダンスなどの実践的な活動に取り組んだ。座学だけでは得ることのできない韓国文化への理解を、身体を通して体験的に深めることができた。
こうした短期プログラムで「国境を越える学び」の喜びを知った学生が増えることや、この経験を土台に1セメスター留学や交換留学といった次のステップへ挑戦する学生が出てくることが期待される。
（参考：大阪経済法科大学HP）
・【第1弾】韓国フィールドスタディ／フィールド・プロジェクト：西京大学校で体感する K‐カルチャー（2026.02.26）
https://www.keiho-u.ac.jp/news/vpcg5p0000000owh.html
・【第2弾】韓国フィールドスタディ／フィールド・プロジェクト：韓国を舞台に深める各学部の専門学修 −経済学部・国際学部（2026.02.26）
https://www.keiho-u.ac.jp/news/vpcg5p0000000pm8.html
・【第3弾】韓国フィールドスタディ／フィールド・プロジェクト：韓国を舞台に深める各学部の専門学修−経営学部・法学部（2026.02.26）
https://www.keiho-u.ac.jp/news/vpcg5p0000000pob.html
●留学プログラム
https://www.keiho-u.ac.jp/international-exch/program.html
▼本件に関する問い合わせ先
大阪経済法科大学 入試広報部 入試課
住所：〒581-8511 大阪府八尾市楽音寺6-10
TEL：072-943-7760
FAX：072-943-7035
メール：nyuushi@keiho-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
西京大学校では、短期韓国語プログラムにK-カルチャーを取り入れた特色ある教育が行われている。参加学生は午前中に初級韓国語を学び、午後にはK-ビューティー、K-ミュージック、K-モデル、 K-ダンスなどの実践的な活動に取り組んだ。座学だけでは得ることのできない韓国文化への理解を、身体を通して体験的に深めることができた。
こうした短期プログラムで「国境を越える学び」の喜びを知った学生が増えることや、この経験を土台に1セメスター留学や交換留学といった次のステップへ挑戦する学生が出てくることが期待される。
（参考：大阪経済法科大学HP）
・【第1弾】韓国フィールドスタディ／フィールド・プロジェクト：西京大学校で体感する K‐カルチャー（2026.02.26）
https://www.keiho-u.ac.jp/news/vpcg5p0000000owh.html
・【第2弾】韓国フィールドスタディ／フィールド・プロジェクト：韓国を舞台に深める各学部の専門学修 −経済学部・国際学部（2026.02.26）
https://www.keiho-u.ac.jp/news/vpcg5p0000000pm8.html
・【第3弾】韓国フィールドスタディ／フィールド・プロジェクト：韓国を舞台に深める各学部の専門学修−経営学部・法学部（2026.02.26）
https://www.keiho-u.ac.jp/news/vpcg5p0000000pob.html
●留学プログラム
https://www.keiho-u.ac.jp/international-exch/program.html
▼本件に関する問い合わせ先
大阪経済法科大学 入試広報部 入試課
住所：〒581-8511 大阪府八尾市楽音寺6-10
TEL：072-943-7760
FAX：072-943-7035
メール：nyuushi@keiho-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/