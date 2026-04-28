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清泉女子大学が4月に社会共創センターを開設 ― 社会連携と広報機能を軸に、地域に開かれた共創拠点へ
清泉女子大学（東京都品川区）は、2026年4月1日付で教職員協働組織「社会共創センター」を開設した。これは、一連の教学改革をさらに進化させるために、社会貢献活動とPBL（問題解決型学習）との連携を強化することを目的としたもの。今後は広報活動のほか、品川区との包括的な連携、品川エリアのまちづくり団体や企業等との連携、品川区以外の自治体や企業等との連携、正課外のPBL活動の支援などを展開していく予定。
清泉女子大学ではこれまでも、自治体や企業、団体、他大学等との連携を通じて、地域社会への貢献に努めてきた。
2015年3月には大学の所在地である品川区と、「教育・文化、健康福祉、環境、まちづくり」などの幅広い分野における包括連携・協力協定を締結。現在、計12の連携協定を結んでおり、地域課題解決に向け、ネットワークを構築している。
こうした地域や企業等と連携した同大のPBL活動は、2025年度に実施された大学基準協会の認定評価において特に優れた取り組みとして評価された。
このたび同大では新たに、その取り組みを体系化し学内外へ発信する拠点として、社会共創センターを設置した。同センターの主な活動は、以下の通り。
・大学の一般広報および入試広報
・品川区との包括的な連携・協力協定を踏まえた地域連携活動・インターンシッププログラムの企画・運営
・品川エリアのまちづくり団体や企業等との連携に基づくPBL活動・インターンシッププログラムの企画・運営
・品川区外の自治体や企業等との連携協定に基づく社会活動の運営支援
・正課外のPBL活動『かわいい日本語サロン』の運営支援
社会共創センターでは、今後も品川エリアでのPBL活動・インターンシッププログラムの企画と運営に取り組んでいく。
●清泉女子大学社会共創センター
https://www.seisen-u.ac.jp/overview/affiliate/social-cultural-innovation.html
・清泉女子大学 公共創造学環（仮称・2027年4月開設予定・設置構想中）
https://public.seisen-u.ac.jp/
▼本件に関する問い合わせ先
清泉女子大学 社会共創センター
TEL：03-3447-5551（今井/田中）
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
2015年3月には大学の所在地である品川区と、「教育・文化、健康福祉、環境、まちづくり」などの幅広い分野における包括連携・協力協定を締結。現在、計12の連携協定を結んでおり、地域課題解決に向け、ネットワークを構築している。
こうした地域や企業等と連携した同大のPBL活動は、2025年度に実施された大学基準協会の認定評価において特に優れた取り組みとして評価された。
このたび同大では新たに、その取り組みを体系化し学内外へ発信する拠点として、社会共創センターを設置した。同センターの主な活動は、以下の通り。
・大学の一般広報および入試広報
・品川区との包括的な連携・協力協定を踏まえた地域連携活動・インターンシッププログラムの企画・運営
・品川エリアのまちづくり団体や企業等との連携に基づくPBL活動・インターンシッププログラムの企画・運営
・品川区外の自治体や企業等との連携協定に基づく社会活動の運営支援
・正課外のPBL活動『かわいい日本語サロン』の運営支援
社会共創センターでは、今後も品川エリアでのPBL活動・インターンシッププログラムの企画と運営に取り組んでいく。
●清泉女子大学社会共創センター
https://www.seisen-u.ac.jp/overview/affiliate/social-cultural-innovation.html
・清泉女子大学 公共創造学環（仮称・2027年4月開設予定・設置構想中）
https://public.seisen-u.ac.jp/
▼本件に関する問い合わせ先
清泉女子大学 社会共創センター
TEL：03-3447-5551（今井/田中）
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/