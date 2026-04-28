CKCネットワーク株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：山崎朋宏）は、2026年4月に新規開校した通信制高校サポート校「ナビ高等学院」の第1期生入学式を、鶴舞（名古屋市）および天王寺（大阪市）の各キャンパスにて実施いたしました。「ナビ高等学院」は、CKCネットワーク株式会社が全国で700教室以上を展開する個別指導塾「ナビ個別指導学院」と、卒業生5万人を誇る学校法人KTC学園（本校：鹿児島県熊毛郡屋久島町、理事長：前田益見）が運営する「おおぞら高校」が提携して誕生した、新しい学びの場です。

■ 通信制高校サポート校「ナビ高等学院」とは

「ナビ高等学院」はKTCグループが展開する「ナビ個別指導学院」と「おおぞら高校」の提携により誕生した通信制高校「みえ大台おおぞら高等学校」のサポート校です。20年の歴史を持つ両サービスのノウハウを融合し、日々の学習から進学指導まで一人ひとりをサポートします。 2026年度より、愛知・大阪の2キャンパス（鶴舞・天王寺）および、ナビ個別指導学院に併設された6教室にて教育活動を開始いたしました。「みえ大台おおぞら高等学校」のサポート校として、以下の教育環境を提供します。 ダブルサポート体制：担任の「マイコーチ®」と教室の「メンター」が、生徒一人ひとりに寄り添い伴走します 。 2つの居場所：学習に集中できる「教室」と仲間と交流し「好き」を見つける「キャンパス」の2つの場を提供します 。

■ ナビ高等学院での「新しい学び」が本格始動

式典では期待と緊張を胸に、第1期生たちが一堂に会しました。「おおぞら高校」の“カリキュラム”と「ナビ個別指導学院」の“一人ひとりに寄り添う伴走力”を掛け合わせた、KTCグループにしかできない新しいサポート体制を構築しています。 連携校である「みえ大台おおぞら高等学校」の藤井校長は、式辞の中で次のように述べました。「皆さんはナビ高等学院の歴史を共に作り上げていく一期生という、かけがえのない存在です。自分のペースを大切にしながら、コーチや仲間と共に新しい自分を見つけていってください。スクーリングの舞台となる三重県大台町の豊かな自然は、皆さんの視野を広げ、しなやかに生きる力を育んでくれるはずです」と、1期生たちの今後の成長へ期待を寄せました。

■ 第1期生たちが描く「みらい宣言」

式典後、新入生たちはこれからの学校生活、そして3年後の自分への想いを語りました。 ・「『みらいの架け橋レッスン®』などを通じて、今までやってこなかった講座も体験したいです。自分の好きなものが増えたり、やりたいことが見つけられたらいいなと思っています」 ・「スクーリングがとても楽しみです。学校の勉強と自分の好きなことを両立できる人になりたいです」 新入生たちは、未来の自分へ宛てた「みらい宣言」を綴り、それぞれの決意を胸に式典を終えました。 保護者からも「新しい環境へ踏み出す勇気を応援したい」「自分らしいペースで進んでほしい」といった温かなメッセージが寄せられ、会場は新しい門出を祝う多幸感に包まれました。1期生全員が、卒業時に自分らしい「なりたい大人」へと近づけるよう、スタッフ一丸となって全力でサポートしてまいります。

■ キャンパス情報

ナビ高等学院 鶴舞キャンパス 現住所：〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田 5-22-26 鶴舞パークヒルズ 2F メールアドレス：tsurumai@navi-ohzora.com 担当者：山田

ナビ高等学院 天王寺キャンパス 現住所：〒545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1 あべのベルタ 3F メールアドレス：tennoji@navi-ohzora.com 担当者：山田

■ 企業情報

法人名： CKCネットワーク株式会社 代表者： 代表取締役 山崎 朋宏 所在地： 愛知県名古屋市名東区 一社4丁目165 設立： 1990年 事業内容： 教育事業（個別指導塾、集団塾、オンライン指導塾、幼児教室、家庭教師、 通信制高校サポート校の運営）教材、アプリ開発事業 公式サイト： https://www.navi-ohzora.com