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関西テレビ放送(大阪市北区)は、舞台『幽霊でもよかけん、会いたかとよ』が大阪初上陸することをお知らせします。また、関西ジュニアの亀井海聖(Boys be)がゲスト出演することが決定しました。





現在放送中の日曜劇場『GIFT』やNetflixオリジナルドラマ『サンクチュアリ -聖域-』など話題作の脚本を次々と手がけ、2022年には地元長崎を舞台にした『サバカン SABAKAN』で映画監督デビューを果たした金沢知樹が、脚本・演出を手がける舞台『幽霊でもよかけん、会いたかとよ』。2023年に長崎県で初演を果たして以来、2024年10月には東京・草月ホールで上演し、満員御礼となったほか、福岡や大分でも再演を重ねてまいりました。

家族、そして大切な人へのあたたかさを描いた本作が、この度初めての地・大阪にて上演されます。





あなたには、もう一度会いたい人がいますか？ それが幽霊であっても。









●ストーリー

長崎県の小さな町に住む、ある家族の物語。母の四十九日を目前に、心労で倒れてしまった父の「お前に会いたか…幽霊でもよかけん、会いたかとよ」という寝言を聞いた兄妹は、母の幽霊と父を会わせようと決意する。母と瓜二つの妹が幽霊を演じることになったが、そこへさまざまな珍客が訪れ、計画は大混乱をきたすことに――。果たして計画は成功するのか。父が伝えたかった想いは届くのか。









●脚本・演出 金沢知樹

日曜劇場『GIFT』、『半沢直樹』ほか多数のテレビドラマの脚本を手掛け、Netflixオリジナルドラマ『サンクチュアリ -聖域-』では、「Asian Academy Creative Awards2023」で BEST SCREENPLAY(最優秀脚本賞)を受賞し、同作品で第42回向田邦子賞の候補者にノミネート。2022年には地元長崎を舞台にした映画『サバカン SABAKAN』で映画監督デビューを果たすなど、いま業界で最も注目のクリエイター。本作は、そんな金沢が脚本・演出の両輪を担う舞台作品で、地元長崎を舞台に、家族の情愛を丁寧に描いています。









●出演者

出演者には、人間性丸出しで旅をする姿が人気を博し、福岡ローカル制作ながらDVDシリーズ累計15万枚超を誇る人気バラエティ番組『ゴリパラ見聞録』(テレビ西日本)に出演中のゴリけんと、斉藤優・矢野ペペ(パラシュート部隊)が出演します。

また、イギリスの人気オーディション番組『ブリテンズ・ゴット・タレント』で、髪型を活かした特技「髪モノマネ」を披露して準決勝へのシード権“ゴールデンブザー”を獲得し話題となったノボせもんなべをはじめ、本公演のために立ち上げられた「劇団わくわくロケット」より土居祥平・ひより・みゅん・たかおぽんが出演します。

さらに、ゲスト出演として関西ジュニアに所属する亀井海聖(Boys be)が出演します。亀井の初参加で公演がどのようにパワーアップするのか、ぜひご期待ください。





チケットは、5月2日(土)午前10時より公式サイトにてオフィシャル先行受付を実施いたします。





出演者一覧

ゲスト：亀井海聖(Boys be)





金沢知樹(脚本・演出)コメント

わくわくロケット、初の大阪公演へようこそ。メンバーの4人が大阪出身で、ゴリけんもかつて大阪にいました。あ、ゴリけんといえば、殴り合いの喧嘩をしたことがあり、僕のメガネが折られた代わりに、やつの指も折れました。つまり僕の勝ちです。ごめんなさい。舞台を楽しんでいただけたら幸いです。





ゴリけん コメント

初めてお笑いを目指した場所が、大阪でした。大阪の街でお芝居をやれる事を、幸せに感じます！！お笑いの養成所に通いながらバイトをする毎日でしたが、今回その時お世話になった人達に沢山みてほしいです！！串カツ毎日たべながらカツぞ！！！！よろしくお願いします！





斉藤優(パラシュート部隊)コメント

今回、故郷の大阪で公演出来るのは、福岡に住んでいる僕にとって、地元の友達に生存確認をしてもらえるので凄くありがたいです！九州でも、東京でも大好評だった演目なので、関西の人も、わくわくロケットのファン(乗組員)になってもらいたいと思います。お芝居ではありますが、とてつもないボケの数なので気楽に笑って貰えると思います！

皆様、是非劇場でお待ちしております！





矢野ペペ(パラシュート部隊)コメント

どうもパラシュート部隊矢野ペペ(主役)です。同窓会に一回も呼ばれた事がない故郷、大阪で舞台ができるのは感無量です。笑って、泣けるお芝居を届けに福岡のアダムスファミリーがお邪魔します。

是非、ハンカチ片手にご来場ください！





亀井海聖（Boys be)コメント

舞台「幽霊でもよかけん、会いたかとよ」に出演させていただくことになりました、亀井海聖です。

歴史ある素敵な作品に参加させていただけることが本当に嬉しく、とても楽しみです！全てのことひとつひとつに大切に向き合って、皆さんの心に残る舞台にできるよう、精一杯頑張ります。

劇場でお会いできるのを楽しみにしております！





公演メインビジュアル





【公演概要】

公演名 ： 舞台 「幽霊でもよかけん、会いたかとよ」 大阪公演

公演日程 ： 2026年6月25日(木)～28日(日) 全5公演

会場 ： COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール

脚本・演出 ： 金沢知樹

出演 ： ゴリけん 斉藤優・矢野ペペ(パラシュート部隊)

ノボせもんなべ 土居祥平 ひより みゅん たかおぽん ／

亀井海聖(Boys be)

チケット料金： 全席指定 8,500円(税込)

主催 ： 関西テレビ放送／株式会社ｇ

企画・製作 ： 株式会社にゃんにゃんカムカム

公式サイト ： https://www.ktv.jp/event/yureyoka/





＜公演日程＞

2026年6月25日(木)：18:30

2026年6月26日(金)：18:30

2026年6月27日(土)：12:00／16:00

2026年6月28日(日)：12:00





オフィシャル先行受付：2026年5月2日(土)10時～

チケット一般発売日 ：2026年5月23日(土)10時～

お問合せ： 「幽霊でもよかけん、会いたかとよ」 大阪公演 問合せ窓口

yureyoka-osaka@ktv.co.jp