¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄëµþÊ¿À®Âç³Ø¡ÛÃÓÂÞ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹MiNoRi¥¹¥¯¥¨¥¢¤Îµ¯¹©¼°¤¬¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
2026Ç¯4·î22Æü¡ÊÍ§°ú¡Ë¡¢ÄëµþÊ¿À®Âç³ØÃÓÂÞ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹MiNoRi¥¹¥¯¥¨¥¢·úÀßÍ½ÄêÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜÂÎ¹©»ö¤Î°ÂÁ´¤ÈÃå¹©¤òµ§´ê¤¹¤ë¡Öµ¯¹©¼°¡×¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢ËÜ³ØÍý»öÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³ØÆâ´Ø·¸¼Ô¤Ë²Ã¤¨¡¢·úÀß¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤òÃ´¤¦³ô¼°²ñ¼ÒÄëµþ¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¡¼¥º¡¢Àß·×´ÆÍý¤òÃ´Åö¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¡¼¥ë¡¦¥¢¥¤¡¦¥¨¡¼¡¢»Ü¹©¤òÀÁ¤±Éé¤¦º´Æ£¹©¶È³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ»ÙÅ¹¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬»²Îó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ»ÜÀß¤Ï¡¢¡Ö³ØÀ¸¤ÈÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤Î¡Ø³èÆ°¡Ù¡Ø¸òÎ®¡Ù¡ØÆø¤ï¤¤¡Ù¤ÎÈ¯¿®¸»¡×¤òÀß·×¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤ÎÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÆ©ÌÀÀ¡×¡ÖÀè¿ÊÀ¡×¡Ö¥·¥ó¥Ü¥ëÀ¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹©»ö´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤Î³§ÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼þÊÕ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¹©»ö´Ø·¸¼Ô°ìÆ±¡¢°ÂÁ´ÂÐºö¤Ë½½Ê¬ÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹©»ö³µÍ×¡Û
¹©»öÌ¾¾Î¡§ÄëµþÊ¿À®Âç³ØÃÓÂÞ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹MiNoRi¥¹¥¯¥¨¥¢·×²è
(MiNoRi¥¹¥¯¥¨¥¢ÁýÃÛ¹©»ö¡¢MiNoRi¥»¥ó¥È¥é¥ë²þ½¤¹©»ö¡¢ MiNoRi¥»¥ó¥È¥é¥ëÁ°¹¾ì³°¹½¹©»ö´Þ¤à)
¹©»ö¾ì½ê¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ2ÃúÌÜ51ÈÖ4¹æ
¹©´ü¡§2026Ç¯4·î1Æü¡Á2027Ç¯9·î30Æü
µ¬ÌÏ¹½Â¤¡§Å´¹üÂ¤6³¬·ú¡¡¹º´ðÁÃ¡¢´ûÂ¸MiNoRi¥»¥ó¥È¥é¥ë²þ½¤¹©»ö
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§8,958.26Ö¡Ê2,709.87ÄÚ¡Ë
·úÃÛÌÌÀÑ¡§629.65Ö
±ä¾²ÌÌÀÑ¡§3,601.05Ö
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³Ø¹»Ë¡¿Í ÄëµþÊ¿À®Âç³Ø¡¡Æþ»î²Ý
½»½ê¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ2-51-4
TEL¡§03-5843-3200
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
2026Ç¯4·î22Æü¡ÊÍ§°ú¡Ë¡¢ÄëµþÊ¿À®Âç³ØÃÓÂÞ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹MiNoRi¥¹¥¯¥¨¥¢·úÀßÍ½ÄêÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜÂÎ¹©»ö¤Î°ÂÁ´¤ÈÃå¹©¤òµ§´ê¤¹¤ë¡Öµ¯¹©¼°¡×¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢ËÜ³ØÍý»öÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³ØÆâ´Ø·¸¼Ô¤Ë²Ã¤¨¡¢·úÀß¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤òÃ´¤¦³ô¼°²ñ¼ÒÄëµþ¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¡¼¥º¡¢Àß·×´ÆÍý¤òÃ´Åö¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¡¼¥ë¡¦¥¢¥¤¡¦¥¨¡¼¡¢»Ü¹©¤òÀÁ¤±Éé¤¦º´Æ£¹©¶È³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ»ÙÅ¹¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬»²Îó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹©»ö´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤Î³§ÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼þÊÕ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¹©»ö´Ø·¸¼Ô°ìÆ±¡¢°ÂÁ´ÂÐºö¤Ë½½Ê¬ÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹©»ö³µÍ×¡Û
¹©»öÌ¾¾Î¡§ÄëµþÊ¿À®Âç³ØÃÓÂÞ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹MiNoRi¥¹¥¯¥¨¥¢·×²è
(MiNoRi¥¹¥¯¥¨¥¢ÁýÃÛ¹©»ö¡¢MiNoRi¥»¥ó¥È¥é¥ë²þ½¤¹©»ö¡¢ MiNoRi¥»¥ó¥È¥é¥ëÁ°¹¾ì³°¹½¹©»ö´Þ¤à)
¹©»ö¾ì½ê¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ2ÃúÌÜ51ÈÖ4¹æ
¹©´ü¡§2026Ç¯4·î1Æü¡Á2027Ç¯9·î30Æü
µ¬ÌÏ¹½Â¤¡§Å´¹üÂ¤6³¬·ú¡¡¹º´ðÁÃ¡¢´ûÂ¸MiNoRi¥»¥ó¥È¥é¥ë²þ½¤¹©»ö
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§8,958.26Ö¡Ê2,709.87ÄÚ¡Ë
·úÃÛÌÌÀÑ¡§629.65Ö
±ä¾²ÌÌÀÑ¡§3,601.05Ö
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³Ø¹»Ë¡¿Í ÄëµþÊ¿À®Âç³Ø¡¡Æþ»î²Ý
½»½ê¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ2-51-4
TEL¡§03-5843-3200
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/