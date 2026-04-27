株式会社WPS(本社：大阪市西区、代表取締役：吉本 敬史)は、同社が展開する産業創生型クロスメディアプロジェクト『とりあえずカルビちゃん(とりカル)』において、兵庫県・神戸エリア出身の新キャラクター「コーベちゃん」を公開いたしました。また、キャラクターボイス(CV)には、地元・兵庫県出身の声優、西明日香さんの起用が決定したことをお知らせいたします。





新キャラクター「コーベちゃん」









■新キャラクター「コーベちゃん」について

・プロフィール：神戸の山の方に住み、ふもとから電車で通学している学生。

・専門分野：学校では「食文化と観光」をテーマに学んでおり、地域へ広くアンテナを張っています。

・性格：温厚で物腰が柔らかく、誰に対しても分け隔てなく接する正統派お嬢様。実は少しドジな一面も。

・表現：普段は丁寧な標準語を話しますが、感情が高ぶると時折「関西弁」がぽろっと出る、親しみやすい人柄です。









■CV担当・西明日香さんのプロフィール

「コーベちゃん」の声を担当するのは、数々の人気作品でメインキャラクターを演じる兵庫県出身の声優、西明日香さんです。

・所属：株式会社シグマ・セブン

・趣味：犬と遊ぶこと

・特技：フルート演奏、水泳

・主な出演作品：

『きんいろモザイク』(大宮忍)

『八男って、それはないでしょう！』(エリーゼ)

『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』(アーニャ・フローメル)

『ブラッククローバー』(ミモザ・ヴァーミリオン)

『3月のライオン』(佐倉ちほ) 他





西明日香さん









■今後の展開：三宮周辺での地域連携プロジェクト

「コーベちゃん」の登場に合わせ、神戸・三宮エリアを中心とした地域連携企画を検討しています。

商業施設との連携施策や、飲食店でのコラボメニュー展開、関連イベントなどを企画・調整中です。詳細は決まり次第、順次お知らせいたします。









■カルビちゃんプロジェクトについて

肉をモチーフとする多彩なキャラクター達が織り成す「物語」を通じ、生産者の努力やこだわり、そこから生み出される魅力ある畜産品にスポットを当てることを目的にスタート。日本各地の畜産品やその特色ある食べ方などを紹介することで、消費者や、食を取り巻く様々な企業がつながる「きっかけ」を創出することを目指して活動を行っている。









■リンク一覧(カルビちゃんプロジェクト)

カルビちゃんプロジェクト公式サイト： https://karubichan.jp/





＜プロジェクト公式(インフォメーション)＞

X ： https://x.com/karubichan_offi?s=20

Instagram： https://www.instagram.com/karubichan_official/





＜カルビちゃんねる(コンテンツ配信)＞

YouTube ： https://www.youtube.com/@karubichannel

X ： https://x.com/karubichannel?s=20

Instagram： https://www.instagram.com/toriaezu_karubi/





公式オンラインショップ ： https://torikaru.base.shop/

コンテンツ(小説/コミック)： https://www.pixiv.net/users/97300713









■会社概要

商号 ： 株式会社WPS

代表者 ： 代表取締役 吉本 敬史

所在地 ： 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-6-2 サンワールドビル9F

設立 ： 2016年7月

事業内容： 食品のリユース／飲食店の経営／食に関連するIP開発

資本金 ： 3,250万円

URL ： https://w-p-s.co.jp/