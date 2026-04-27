【創業4日後、工場が全壊】それでも続けた理由--次の灯・黒川聖馬の起業ストーリー







1. 創業の原点は、1件の“未払い案件”でした

次の灯株式会社

2018年7月2日、黒川聖馬は岡山で会社を設立しました。

現在の次の灯株式会社の始まりは、華やかな起業ストーリーではなく、1件のホームページ制作案件にありました。





自動車部品リサイクル会社のサイト制作を請け負い、公開まで完了。しかしその直後、依頼主とは連絡が取れなくなり、制作費も未払いのまま。残されたのは、インターネット上に公開されたサイトだけでした。





ところが、そのサイトには問い合わせが届き続けます。





「どこに頼めばいいかわからない」

「処分方法がわからない」

「相談先が見つからない」





困っている人はいる。けれど、解決する仕組みがない。

その社会の空白が、新たな事業の出発点になりました。





「世の中には、困っている人がいるのに、誰も拾えていない課題がたくさんある。

その“見えていない不便”を見える形にできれば、価値になると思ったんです。」

-- 黒川聖馬





専門知識も、業界経験も、十分な資金もない。

それでも黒川は、“ないもの”ではなく、“ある課題”に賭けることを選びました。

2. 創業4日後、工場が全壊。それでも止まらなかった

設立から、わずか4日後。

西日本豪雨が岡山を襲い、工場は全壊。創業直後の会社にとって、あまりにも大きな出来事でした。





事業継続すら危ぶまれる状況。

それでも、挑戦は終わりませんでした。





同年9月、多くの支援を受けながら事業を再始動。ゼロどころか、マイナスからの再出発でした。





「正直、簡単な道ではありませんでした。

それでも、やる理由しかなかった。やらない理由は、ひとつもなかったんです。」

-- 黒川聖馬





逆境の中で黒川が得たのは、“事業は一人でつくるものではない”という実感でした。

この経験は、その後の組織づくりにも色濃く反映されています。

3. 業界の常識を変える。デジタルで切り拓いた新市場











2019年、同社は業界でも先駆けとなるリビルトパーツのインターネット通販・買取事業を開始しました。





従来、商用車部品の取引は、電話・FAX・紹介などアナログな手法が中心でした。そこへデジタルの仕組みを持ち込み、流通の在り方そのものを変えようとしたのです。





単に商品を売るのではなく、必要な部品を、必要なタイミングで、必要な現場へ届ける。





その実務機能こそが、同社の競争力になっています。





「新しいことをするときに大事なのは、派手さじゃない。

現場で本当に使われるかどうか。そこに価値があるかどうかです。」

-- 黒川聖馬





“ベンチャーらしさ”より、“現場で機能すること”。

黒川の判断基準は、常にそこにあります。

4. 「環境にいい会社」では終わらない理由

次の灯株式会社は、商用車部品の循環再生事業、レアメタルの回収・再資源化事業を展開しています。あわせて、不要になった部品や資源に新たな価値を見出し、次の流通へつなぐ専門職「リサイクルバイヤー」の育成・採用にも力を入れています。





しかし、黒川が語るのは“環境貢献”だけではありません。





価格、品質、納期、供給力。

現場で選ばれる条件を満たさなければ、循環型の仕組みは社会に根づかない。





その考え方は、同社の象徴的な言葉にも表れています。





「捨てるより、儲かる仕組みをつくる。」





「きれいごとだけでは、社会は変わりません。

続く仕組みでなければ意味がない。

だからこそ、環境性と収益性の両立にこだわっ ています。」

-- 黒川聖馬





理想論ではなく、産業構造として成立させること。

そこに、同社の事業哲学があります。

5. 社名変更に込めた意思--「次の灯」という名前

2025年、社名を株式会社アイテムワンから次の灯株式会社へ変更しました。





そこには、事業そのものを象徴する思想があります。





役目を終えたもの。

捨てられるはずだったもの。

誰かにとって不要になったもの。





その中に残る価値を見出し、次の誰かへつないでいく。





「誰かにとっての終わりが、次の誰かの始まりになる。

まだ消えていない灯火を、社会へ返していきたい。その想いを社名に込めました。」

-- 黒川聖馬





同社のミッションは、「地球の資源を自給するセカイを、実装する。」

その言葉は、理念ではなく、現場で進む事業そのものを指しています。

6. 岡山から全国へ。そして世界課題へ

地方発の環境ベンチャーでありながら、同社の視線は全国、そして世界課題へ向いています。















2023年・2025年にはJapan Mobility Showへ出展。加えて、関西物流展やIAAEなど業界展示会にも継続的に参加し、認知拡大と市場開拓を推進。





西日本ベストベンチャー100への認定。

SNS総フォロワー20万人を突破。

2026年4月、名古屋に営業所・物流センターを開設。今期中にはさらに2拠点の展開を予定。





岡山で始まった挑戦は、いま着実に広がっています。





「地方だから小さくまとまるつもりは全くない。むしろ、地方からだからこそできる ことがある。工場を持てる、現場に近い、産業に深く入れる、人の顔が見える--そういう強みを活かしながら、世界課題に挑みたい。環境課題も、資源問題も、経済安全保障も、東京の会議室だけで解決するものじゃないと思っています。現場で、再生して、回収して、届けて、価値に変える。その泥くさい実装が必要で、次の灯はその実装をやる会社でありたい。」

-- 黒川聖馬





一つの未払い案件から始まった物語は、いま、資源循環という大きな社会実装へと進化しています。





そして黒川が最後に伝えたいのは、次の灯の未来をつくる仲間へのメッセージです。





「いま、若い世代ほど社会の違和感に敏感だと思っています。便利だけど、このままでいいのか。豊かだけど、どこか空っぽじゃないか--そういう問いを持っている人は、きっと多い。次の灯には大企業のような正解はありません。その代わり、産業そのものを一緒につくっていく面白さがある。難しいテーマにワクワクできる人、きれいごとで終わらない仕事がしたい人、まだ世の中に十分知られていない“リサイクルバイヤー”という新しい仕事を、一緒に育てていきたい。そんな仲間と、次の灯をもっと大きくしたいと思っています。」

-- 黒川聖馬





地球の資源を自給するセカイを、実装する。簡単な道ではない。でも、だからこそやる意味がある。次の灯は、これからの時代に必要な産業を、現場からつくり続けます。



















■会社概要

会社名：次の灯 株式会社（Tsuginohi Co.,Ltd.）

所在地：岡山県岡山市北区本町6-36 第一セントラルビル1号館3F（本社）

東京都品川区北品川1-1-11 第3小池ビル5F（東京オフィス）

代表取締役：黒川 聖馬

設立年月日：2018年7月2日

事業内容：自動車部品リサイクル・環境関連技術開発

ブランドステートメント：「めぐる、つなぐ、地球にイイコト」

URL：https://tsuginohi.com/( https://tsuginohi.com/ )





関連リンク

【公式サイト】https://tsuginohi.com/( https://tsuginohi.com/?utm_source=RRTimes&utm_medium=Press&utm_campaign=2025 )

【公式ムービー】http://youtu.be/6uDLHdLkZyk( http://youtu.be/6uDLHdLkZyk )

【YouTubeチャンネル】https://www.youtube.com/@tsuginohi_okayama( https://www.youtube.com/@tsuginohi_okayama )

【事業サイト】https://dpf-dpd.com/( https://dpf-dpd.com/ )

【GPTW Japan】「働きがい認定企業」の次の灯をチェック！( https://hatarakigai.info/ranking/certified_companies/0630_4981.html )