AI漫画生成プラットフォーム「MangaNow」がWebtoon制作に正式対応。新画像生成AIモデル「MangaNow Comic 1.0」も公開し、横型・縦型漫画の両方に対応。
株式会社IMAKAI（本社所在地：東京都渋谷区、代表取締役：大 竹 マ ニ エ ル）は、日本発のAI漫画生成プラットフォーム「MangaNow（マンガナウ）」において、Webtoon（縦型漫画）制作への正式対応を開始したことをお知らせいたします。
あわせて、漫画制作に最適化した新画像生成AIモデル「MangaNow Comic 1.0」もリリースいたしました。
今回のアップデートにより、ユーザーは従来の横型漫画に加え、スマートフォンでの閲覧に適したWebtoon形式の縦型漫画も、MangaNow上で制作できるようになります。
さらに「MangaNow Comic 1.0」により、より漫画らしい表現や読みやすい画面構成を意識した画像生成が可能になり、AIを活用した漫画制作の幅が大きく広がります。
◎新機能の特長
●Webtoon（縦型漫画）の制作に対応
MangaNowは、この度、Webtoon形式の縦型漫画制作に正式対応しました。
これまで対応していた横型漫画に加え、スマートフォンで読みやすい縦スクロール型の漫画も制作できるようになります。
Webtoon形式は、スマートフォンでの閲覧に適しており、SNS投稿、Web連載、広告・マーケティング、教育コンテンツ、ビジネス資料など、さまざまな用途で活用が広がっています。
今回の対応により、ユーザーは作品の目的や公開先に合わせて、より柔軟に漫画の形式を選択できるようになります。
●横型漫画・縦型漫画の両方をMangaNowで制作可能に
今回のアップデートにより、MangaNowでは以下の2つの漫画形式に対応しました。
・横型漫画
・Webtoon形式の縦型漫画
従来の漫画らしいページ構成で作品を作りたい場合は横型漫画を、スマートフォンで読みやすい作品を作りたい場合は縦型漫画を選択できます。
ひとつのプラットフォーム上で、横型と縦型の両方を制作できるようになったことで、クリエイターの表現の幅はさらに広がります。
●新画像生成AIモデル「MangaNow Comic 1.0」をリリース
あわせて、MangaNow独自の漫画制作体験に合わせて開発した新画像生成AIモデル「MangaNow Comic 1.0」をリリースしました。
漫画制作では、美しいイラストを生成するだけでなく、キャラクターの一貫性、コマごとの構図、表情、背景、読みやすい画面づくりが重要になります。
「MangaNow Comic 1.0」は、こうした漫画制作ならではの要素を意識し、より自然で、本格的な漫画表現に近い画像生成を目指したモデルです。
これにより、ユーザーは自分のアイデアをもとに、より完成度の高い漫画作品づくりに取り組みやすくなります。
◎開発の背景
スマートフォンで漫画を読むスタイルは、国内外で広がり続けています。
特にWebtoon形式の縦型漫画は、スマートフォン画面との相性がよく、読者がスムーズに作品を楽しめる表現形式として注目されています。
一方で、従来の横型漫画にも、ページ単位での演出や書籍化を意識した作品づくりに適した魅力があります。
MangaNowは、横型漫画と縦型漫画の両方に対応することで、クリエイターが作品の目的や読者体験に合わせて、より自由に表現形式を選べる環境を提供してまいります。
また、生成AIの進化により、アイデアを持つ人が漫画制作に挑戦しやすい時代が始まっています。
MangaNowは、AIを活用することで、漫画制作のハードルを下げ、より多くの人が自分の物語を形にできる世界を目指しています。
あわせて、漫画制作に最適化した新画像生成AIモデル「MangaNow Comic 1.0」もリリースいたしました。
今回のアップデートにより、ユーザーは従来の横型漫画に加え、スマートフォンでの閲覧に適したWebtoon形式の縦型漫画も、MangaNow上で制作できるようになります。
さらに「MangaNow Comic 1.0」により、より漫画らしい表現や読みやすい画面構成を意識した画像生成が可能になり、AIを活用した漫画制作の幅が大きく広がります。
◎新機能の特長
●Webtoon（縦型漫画）の制作に対応
MangaNowは、この度、Webtoon形式の縦型漫画制作に正式対応しました。
これまで対応していた横型漫画に加え、スマートフォンで読みやすい縦スクロール型の漫画も制作できるようになります。
Webtoon形式は、スマートフォンでの閲覧に適しており、SNS投稿、Web連載、広告・マーケティング、教育コンテンツ、ビジネス資料など、さまざまな用途で活用が広がっています。
今回の対応により、ユーザーは作品の目的や公開先に合わせて、より柔軟に漫画の形式を選択できるようになります。
●横型漫画・縦型漫画の両方をMangaNowで制作可能に
今回のアップデートにより、MangaNowでは以下の2つの漫画形式に対応しました。
・横型漫画
・Webtoon形式の縦型漫画
従来の漫画らしいページ構成で作品を作りたい場合は横型漫画を、スマートフォンで読みやすい作品を作りたい場合は縦型漫画を選択できます。
ひとつのプラットフォーム上で、横型と縦型の両方を制作できるようになったことで、クリエイターの表現の幅はさらに広がります。
●新画像生成AIモデル「MangaNow Comic 1.0」をリリース
あわせて、MangaNow独自の漫画制作体験に合わせて開発した新画像生成AIモデル「MangaNow Comic 1.0」をリリースしました。
漫画制作では、美しいイラストを生成するだけでなく、キャラクターの一貫性、コマごとの構図、表情、背景、読みやすい画面づくりが重要になります。
「MangaNow Comic 1.0」は、こうした漫画制作ならではの要素を意識し、より自然で、本格的な漫画表現に近い画像生成を目指したモデルです。
これにより、ユーザーは自分のアイデアをもとに、より完成度の高い漫画作品づくりに取り組みやすくなります。
◎開発の背景
スマートフォンで漫画を読むスタイルは、国内外で広がり続けています。
特にWebtoon形式の縦型漫画は、スマートフォン画面との相性がよく、読者がスムーズに作品を楽しめる表現形式として注目されています。
一方で、従来の横型漫画にも、ページ単位での演出や書籍化を意識した作品づくりに適した魅力があります。
MangaNowは、横型漫画と縦型漫画の両方に対応することで、クリエイターが作品の目的や読者体験に合わせて、より自由に表現形式を選べる環境を提供してまいります。
また、生成AIの進化により、アイデアを持つ人が漫画制作に挑戦しやすい時代が始まっています。
MangaNowは、AIを活用することで、漫画制作のハードルを下げ、より多くの人が自分の物語を形にできる世界を目指しています。