AI漫画生成プラットフォーム「MangaNow」がWebtoon制作に正式対応。新画像生成AIモデル「MangaNow Comic 1.0」も公開し、横型・縦型漫画の両方に対応。

AI漫画生成プラットフォーム「MangaNow」がWebtoon制作に正式対応。新画像生成AIモデル「MangaNow Comic 1.0」も公開し、横型・縦型漫画の両方に対応。