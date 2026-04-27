【学術論文発表済】愛知県名古屋市のバザルト(R)ヘッドスパが40代の睡眠不足・生理不順・顔色に変化。月1回4年の継続ケアで睡眠・肌トーン・ホルモンバランスのコンディション改善を実感した最新症例を公開

【学術論文発表済】愛知県名古屋市のバザルト(R)ヘッドスパが40代の睡眠不足・生理不順・顔色に変化。月1回4年の継続ケアで睡眠・肌トーン・ホルモンバランスのコンディション改善を実感した最新症例を公開