【学術論文発表済】愛知県名古屋市のバザルト(R)ヘッドスパが40代の睡眠不足・生理不順・顔色に変化。月1回4年の継続ケアで睡眠・肌トーン・ホルモンバランスのコンディション改善を実感した最新症例を公開
バザルト(R)が導いた変化――愛知県名古屋市・癒しのサロンマールの症例報告
エステ技術における科学的根拠が問われる時代、バザルト(R)ストーンは自律神経・血行・全身コンディションへの影響を検証した学術論文を発表しており、婦人科医推奨を受けた唯一のトリートメント技術として確立されています。
この度、愛知県名古屋市のサロン『癒しのサロンマール』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは40代後半のお客様です。睡眠不足による顔色の悪さと、ストレスからくる生理不順に長年悩まれていました。
同サロンでは、バザルト(R)ヘッドスパを月1回のペースで継続実施。4年にわたる長期的なケアにより、自律神経と血行へのアプローチを積み重ねてきました。
継続するうちに顔の肌トーンが上がり、目元のパッチリ感が確認されるように。頭の中のモヤモヤがスッキリするという変化も実感されました。
お客様は「以前は疲れても眠れず睡眠不足で顔色も悪かったのですが、今はしっかり睡眠もとれていて顔色の悪さを感じなくなっています。生理も順調になりました。首のシワもありません」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ヘッドスパは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で頭皮・自律神経の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：癒しのサロンマール（愛知県名古屋市）
URL：https://privatesalon-mar.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347326/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347326/images/bodyimage2】
「初めて自分のイビキで目が覚めた。あの施術後の爽快感が、すべての原点です。」
愛知県名古屋市の『癒しのサロンマール』オーナー・武田氏は、ヘッドスパを学ぼうと探していた際にバザルト(R)ヘッドに出会い、すぐに予約を入れました。施術中は楽しみたいという思いから、それまで眠ったことが一度もなかったという武田氏が、施術中に自分のイビキで目が覚めたのは初めての経験だったといいます。施術後の頭の爽快感とともに、「これほどの感動は初めて」という確信が導入の原点となりました。
「バザルト(R)ストーンの温かさに癒されるだけでなく、しっかり効果があることでお客様の満足度が高く、リピートしていただいています」と武田氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、武田氏はこう語ります。「バザルト(R)の施術は無理をすることがないので、現役で長くセラピストを続けることができます。ストーンが手のひらとお客様の間に入ってくれるので自分への影響が減り、疲労感も少なくなりました。お客様のご要望に応えて結果を出せる施術だということを、ぜひ知っていただきたいです」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨技術としての認定や、自律神経・血行・全身コンディションへの影響を検証した学術論文の発表など、常に「エビデンス（根拠）」を重視して展開してまいりました。今回の症例は、睡眠不足・生理不順・顔色の悪さという複合的な不調を抱えた40代女性が、バザルト(R)ヘッドスパを月1回・4年継続することで睡眠の質・肌トーン・生理周期のコンディションに変化が確認されるという、自律神経を介した内臓への間接的アプローチというバザルト(R)の特性が、長期にわたりサロン現場で高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この科学的根拠に基づいた技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
エステ技術における科学的根拠が問われる時代、バザルト(R)ストーンは自律神経・血行・全身コンディションへの影響を検証した学術論文を発表しており、婦人科医推奨を受けた唯一のトリートメント技術として確立されています。
この度、愛知県名古屋市のサロン『癒しのサロンマール』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは40代後半のお客様です。睡眠不足による顔色の悪さと、ストレスからくる生理不順に長年悩まれていました。
同サロンでは、バザルト(R)ヘッドスパを月1回のペースで継続実施。4年にわたる長期的なケアにより、自律神経と血行へのアプローチを積み重ねてきました。
継続するうちに顔の肌トーンが上がり、目元のパッチリ感が確認されるように。頭の中のモヤモヤがスッキリするという変化も実感されました。
お客様は「以前は疲れても眠れず睡眠不足で顔色も悪かったのですが、今はしっかり睡眠もとれていて顔色の悪さを感じなくなっています。生理も順調になりました。首のシワもありません」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ヘッドスパは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で頭皮・自律神経の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：癒しのサロンマール（愛知県名古屋市）
URL：https://privatesalon-mar.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347326/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347326/images/bodyimage2】
「初めて自分のイビキで目が覚めた。あの施術後の爽快感が、すべての原点です。」
愛知県名古屋市の『癒しのサロンマール』オーナー・武田氏は、ヘッドスパを学ぼうと探していた際にバザルト(R)ヘッドに出会い、すぐに予約を入れました。施術中は楽しみたいという思いから、それまで眠ったことが一度もなかったという武田氏が、施術中に自分のイビキで目が覚めたのは初めての経験だったといいます。施術後の頭の爽快感とともに、「これほどの感動は初めて」という確信が導入の原点となりました。
「バザルト(R)ストーンの温かさに癒されるだけでなく、しっかり効果があることでお客様の満足度が高く、リピートしていただいています」と武田氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、武田氏はこう語ります。「バザルト(R)の施術は無理をすることがないので、現役で長くセラピストを続けることができます。ストーンが手のひらとお客様の間に入ってくれるので自分への影響が減り、疲労感も少なくなりました。お客様のご要望に応えて結果を出せる施術だということを、ぜひ知っていただきたいです」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨技術としての認定や、自律神経・血行・全身コンディションへの影響を検証した学術論文の発表など、常に「エビデンス（根拠）」を重視して展開してまいりました。今回の症例は、睡眠不足・生理不順・顔色の悪さという複合的な不調を抱えた40代女性が、バザルト(R)ヘッドスパを月1回・4年継続することで睡眠の質・肌トーン・生理周期のコンディションに変化が確認されるという、自律神経を介した内臓への間接的アプローチというバザルト(R)の特性が、長期にわたりサロン現場で高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この科学的根拠に基づいた技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
プレスリリース詳細へ