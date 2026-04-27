モーター用ヘアピン巻線市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年04月23に「モーター用ヘアピン巻線市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。モーター用ヘアピン巻線に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
モーター用ヘアピン巻線市場の概要
モーター用ヘアピン巻線市場に関する当社の調査レポートによると、モーター用ヘアピン巻線市場規模は 2035 年に約 48 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の モーター用ヘアピン巻線市場規模は約 18 億米ドルとなっています。モーター用ヘアピン巻線に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 9.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、モーター用ヘアピン巻線市場のシェア拡大は、電気自動車（EV）販売台数の急激な増加によるものです。
EVにおいては、トルクの向上およびエネルギー損失の低減という利点からヘアピン巻線モーターが好まれており、これが同市場における成長の主要因となっています。国際エネルギー機関（IEA）のデータによれば、2024年の電気自動車販売台数は17百万台を超え、世界の自動車総販売台数の20%以上を占めるに至りました。
モーター用ヘアピン巻線に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/motor-hairpin-winding-market/590642225
モーター用ヘアピン巻線に関する市場調査では、EV（電気自動車）保有台数の長期的な拡大に伴い、同市場のシェアも拡大していくことが明らかになっています。これは、EVの稼働には高効率なモーター技術が不可欠であるためです。
この要因に起因する同分野の持続的な拡大は、IEA（国際エネルギー機関）の調査報告書による推計からも裏付けられています。同報告書では、2023ー2030年の間に、世界のEV保有台数が約45百万台から250百万台へと増加し、年平均23%の成長を遂げると予測されています。
しかし、製造工程の高度な複雑性、熟練労働者の不足、そして中堅メーカー間での導入の遅れといった要因が、今後数年間の市場成長を抑制する可能性があると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348071/images/bodyimage1】
モーター用ヘアピン巻線市場セグメンテーションの傾向分析
モーター用ヘアピン巻線市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、モーター用ヘアピン巻線の市場調査は、タイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー別、流通チャネル別と地域別に分割されています。
モーター用ヘアピン巻線市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-590642225
タイプ別に基づいて、モーター用ヘアピン巻線市場は、ヘアピン巻線、長方形巻線、分散巻線、集中巻線、波巻線に分割されています。このうち、ヘアピン巻線のサブセグメントは、分析対象期間において、同市場内で60%という最大シェアを獲得すると予測されています。
モーター用ヘアピン巻線市場の概要
モーター用ヘアピン巻線市場に関する当社の調査レポートによると、モーター用ヘアピン巻線市場規模は 2035 年に約 48 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の モーター用ヘアピン巻線市場規模は約 18 億米ドルとなっています。モーター用ヘアピン巻線に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 9.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、モーター用ヘアピン巻線市場のシェア拡大は、電気自動車（EV）販売台数の急激な増加によるものです。
EVにおいては、トルクの向上およびエネルギー損失の低減という利点からヘアピン巻線モーターが好まれており、これが同市場における成長の主要因となっています。国際エネルギー機関（IEA）のデータによれば、2024年の電気自動車販売台数は17百万台を超え、世界の自動車総販売台数の20%以上を占めるに至りました。
モーター用ヘアピン巻線に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
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モーター用ヘアピン巻線に関する市場調査では、EV（電気自動車）保有台数の長期的な拡大に伴い、同市場のシェアも拡大していくことが明らかになっています。これは、EVの稼働には高効率なモーター技術が不可欠であるためです。
この要因に起因する同分野の持続的な拡大は、IEA（国際エネルギー機関）の調査報告書による推計からも裏付けられています。同報告書では、2023ー2030年の間に、世界のEV保有台数が約45百万台から250百万台へと増加し、年平均23%の成長を遂げると予測されています。
しかし、製造工程の高度な複雑性、熟練労働者の不足、そして中堅メーカー間での導入の遅れといった要因が、今後数年間の市場成長を抑制する可能性があると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348071/images/bodyimage1】
モーター用ヘアピン巻線市場セグメンテーションの傾向分析
モーター用ヘアピン巻線市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、モーター用ヘアピン巻線の市場調査は、タイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー別、流通チャネル別と地域別に分割されています。
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タイプ別に基づいて、モーター用ヘアピン巻線市場は、ヘアピン巻線、長方形巻線、分散巻線、集中巻線、波巻線に分割されています。このうち、ヘアピン巻線のサブセグメントは、分析対象期間において、同市場内で60%という最大シェアを獲得すると予測されています。