原子力発電用高強度ファスナー市場、2032年に7.26億ドル突破 - 安定成長が見込まれるニッチ市場
原子力発電用高強度ファスナーとは、原子力発電所の建設、運転、保守の各段階で使用される、極めて高い機械的強度、耐熱性、耐腐食性を備えた締結部品である。原子炉圧力容器、一次系配管、蒸気発生器、格納容器といった重要設備は、高温・高圧に加え、放射線や化学的腐食環境に長期間さらされるため、一般産業向けファスナーとは設計思想も品質要求も根本的に異なる。本分野で使用されるボルト、ナット、スタッドなどは、ニッケル基合金、高性能ステンレス鋼、特殊低合金鋼などを材料とし、強度特性だけでなく経年劣化に対する信頼性が重視される。製造工程では厳格な熱処理管理、寸法精度管理、非破壊検査が不可欠であり、国ごとに定められた原子力規制基準や国際規格への適合が前提条件となる。さらに、設計から製造、出荷、据付に至るまでの完全なトレーサビリティが要求される点も特徴である。原子力発電所は数十年単位の長期運転を想定しているため、高強度ファスナーは構造安全性を根底から支える基礎部品として、原子力産業の信頼性を象徴する存在である。
原子力回帰の潮流が生む世界市場の重心
LP Information調査チームの最新レポートである「世界原子力発電用高強度ファスナー市場の成長予測2026～2032」
(https://www.lpinformation.jp/reports/600985/nuclear-power-high-strength-fasteners)によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが5.0%で、2032年までにグローバル原子力発電用高強度ファスナー市場規模は7.26億米ドルに達すると予測されている。原子力発電用高強度ファスナー市場の世界的な発展は、エネルギー政策の転換と密接に結びついている。脱炭素化の加速、再生可能エネルギーの出力変動への対応、エネルギー安全保障への関心の高まりを背景に、多くの国が原子力発電を安定電源として再評価している。こうした流れの中で、新規原子炉建設のみならず、既存原子力発電所の長期運転や設備更新が進み、それに伴い高信頼性部品への需要が継続的に発生している。老朽設備の更新需要に加え、小型モジュール炉や次世代炉といった新技術への投資が本格化しつつある。原子力用ファスナー市場は数量よりも品質と信頼性が重視されるため、景気変動の影響を受けにくい安定型市場としての性格を持ちながら、エネルギー政策の変化に応じて中長期的な成長余地を内包している。
LP Informationのトップ企業研究センターによると、原子力発電用高強度ファスナーの世界的な主要製造業者には、STANLEY Engineered Fastening、Cooper Turner Beck、Peikko、Dingxi High Strength Fasteners、Shaoxing Sunny High Strength Fastener、Wurth、DuBose National Energy、Jiangsu yong son high strength bolts、Hwasung Fastners、T&T Enterprisesなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約32.0%の市場シェアを持っていた。
地域と企業が織りなす供給構造
原子力発電用高強度ファスナー市場は、地域ごとに異なる原子力政策と産業基盤を反映した供給構造を形成している。北米では既存原子力発電所のライフエクステンションと新型炉開発が進み、高品質で長寿命のファスナー需要が安定的に存在する。欧州では安全規制が極めて厳格であることから、認証実績と品質管理能力を持つサプライヤーが選別されやすい。一方、アジア太平洋地域では、中国を中心に新規原子力発電所の建設が継続しており、数量と技術の両面で市場の存在感が拡大している。企業別では、STANLEY Engineered Fasteningがグローバル市場で首位に位置し、Cooper Turner Beck、Peikko、Dingxi High Strength Fasteners、Shaoxing Sunny High Strength Fastener、Wurthなどが続く構図となっている。欧米系企業は長年の実績と国際規格対応力を強みとし、中国・アジア系企業はコスト競争力と供給能力を背景に存在感を高めている。市場競争は単なる価格ではなく、品質保証体制、規制対応力、長期供給の信頼性を軸に展開されている点が、この分野特有の特徴である。
原子力回帰の潮流が生む世界市場の重心
LP Information調査チームの最新レポートである「世界原子力発電用高強度ファスナー市場の成長予測2026～2032」
(https://www.lpinformation.jp/reports/600985/nuclear-power-high-strength-fasteners)によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが5.0%で、2032年までにグローバル原子力発電用高強度ファスナー市場規模は7.26億米ドルに達すると予測されている。原子力発電用高強度ファスナー市場の世界的な発展は、エネルギー政策の転換と密接に結びついている。脱炭素化の加速、再生可能エネルギーの出力変動への対応、エネルギー安全保障への関心の高まりを背景に、多くの国が原子力発電を安定電源として再評価している。こうした流れの中で、新規原子炉建設のみならず、既存原子力発電所の長期運転や設備更新が進み、それに伴い高信頼性部品への需要が継続的に発生している。老朽設備の更新需要に加え、小型モジュール炉や次世代炉といった新技術への投資が本格化しつつある。原子力用ファスナー市場は数量よりも品質と信頼性が重視されるため、景気変動の影響を受けにくい安定型市場としての性格を持ちながら、エネルギー政策の変化に応じて中長期的な成長余地を内包している。
LP Informationのトップ企業研究センターによると、原子力発電用高強度ファスナーの世界的な主要製造業者には、STANLEY Engineered Fastening、Cooper Turner Beck、Peikko、Dingxi High Strength Fasteners、Shaoxing Sunny High Strength Fastener、Wurth、DuBose National Energy、Jiangsu yong son high strength bolts、Hwasung Fastners、T&T Enterprisesなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約32.0%の市場シェアを持っていた。
地域と企業が織りなす供給構造
原子力発電用高強度ファスナー市場は、地域ごとに異なる原子力政策と産業基盤を反映した供給構造を形成している。北米では既存原子力発電所のライフエクステンションと新型炉開発が進み、高品質で長寿命のファスナー需要が安定的に存在する。欧州では安全規制が極めて厳格であることから、認証実績と品質管理能力を持つサプライヤーが選別されやすい。一方、アジア太平洋地域では、中国を中心に新規原子力発電所の建設が継続しており、数量と技術の両面で市場の存在感が拡大している。企業別では、STANLEY Engineered Fasteningがグローバル市場で首位に位置し、Cooper Turner Beck、Peikko、Dingxi High Strength Fasteners、Shaoxing Sunny High Strength Fastener、Wurthなどが続く構図となっている。欧米系企業は長年の実績と国際規格対応力を強みとし、中国・アジア系企業はコスト競争力と供給能力を背景に存在感を高めている。市場競争は単なる価格ではなく、品質保証体制、規制対応力、長期供給の信頼性を軸に展開されている点が、この分野特有の特徴である。