３部門合同による初のドライバーコンテストを開催 －全国のドライバーが部門の垣根を超えて、安全運転技術を競いました－
ＳＢＳゼンツウ株式会社（社長：池田伸之、本社：東京都新宿区）は４月18日、全社的な安全意識のさらなる向上を目的に、「第１回ＳＢＳゼンツウドライバーコンテスト」を開催しましたのでお知らせします。これまでそれぞれの事業部で開催してきたドライバーコンテストを今年度より３事業部合同で実施することとし、全国のドライバーが部門の垣根を超えて、安全運転技術を競い合いました。
当コンテストは、日頃の安全運転への意識を高め「社会へ無事故をお返しする」ことを目的として開催しているもので、今年度は初めて全事業部（宅配事業部・輸配送事業部・３PL事業部）が参加して実施しました。当日は会場である埼玉県トラック総合教育センター（埼玉県深谷市）に、全国のセンター・支店・営業所ならびにパートナー企業から選出された58名のドライバーが一堂に会しました。コンテストでは、安全運転を基本とした運転技能や法令遵守をはじめ、急な飛び出しや出会い頭の衝突を想定した危険予測、車両の日常点検などを行う実技競技と、道路交通法およびゼンツウ安全運転マニュアルを中心に理解度を確認する学科競技に取り組みました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348083/images/bodyimage1】
ドライバーコンテストは、単に順位を競う場にとどまらず、日々の業務内容をあらためて見直す機会でもあります。参加者一人ひとりがプロドライバーとして自身の運転技術を再確認し、安全意識を常に持ちながら、継続的な改善と成長に取り組むことで、事故ゼロの達成を目指します。
当社では、社会から道路という仕事場をお借りして業務を行っているとの認識のもと、道路を使用する皆様の視点で安心・安全と感じる運転を実践することが重要であると考えています。今後も様々な機会を通して運転技術や安全意識の向上を啓発し、商品とともに安全安心をお届けしてまいります。
■ご参考
＜ＳＢＳゼンツウ株式会社概要＞ (2025年12月末現在)
本社住所：東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー25階
代表者：代表取締役社長 池田伸之
設立：1982年（昭和57年）
親会社：ＳＢＳホールディングス株式会社（持株比率100%）
資本金：83百万円
従業員数：3,559名
事業所：関東を中心に静岡、長野、富山、石川、京都、大阪、兵庫、岡山、福島、宮城、
岩手、福岡、熊本、鹿児島などに約110拠点を設置
事業内容：一般貨物、予冷定温輸送及び共同配送、個人宅配事業、各種商品の受発注業務代 行及び仕入れ販売、貨物の荷受、保管、仕分け、ピッキング、包装、加工作業。Ｓ ＢＳゼンツウの特色は4温度帯（冷凍・冷蔵・青果・ドライ）を一括集約した物流 を構築するノウハウを持っていることです。それぞれに細かな品質管理を施し、高品質を保ったまま入荷から配送までの全ての作業をお任せ頂けます。
ＵＲＬ：https://www.sbs-zentsu.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
ＳＢＳホールディングス株式会社 ＩＲ・広報部
e-mail：contact11@sbs-group.co.jp
※ 当資料に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございます。あらかじめご了承ください。
配信元企業：ＳＢＳホールディングス株式会社
当コンテストは、日頃の安全運転への意識を高め「社会へ無事故をお返しする」ことを目的として開催しているもので、今年度は初めて全事業部（宅配事業部・輸配送事業部・３PL事業部）が参加して実施しました。当日は会場である埼玉県トラック総合教育センター（埼玉県深谷市）に、全国のセンター・支店・営業所ならびにパートナー企業から選出された58名のドライバーが一堂に会しました。コンテストでは、安全運転を基本とした運転技能や法令遵守をはじめ、急な飛び出しや出会い頭の衝突を想定した危険予測、車両の日常点検などを行う実技競技と、道路交通法およびゼンツウ安全運転マニュアルを中心に理解度を確認する学科競技に取り組みました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348083/images/bodyimage1】
ドライバーコンテストは、単に順位を競う場にとどまらず、日々の業務内容をあらためて見直す機会でもあります。参加者一人ひとりがプロドライバーとして自身の運転技術を再確認し、安全意識を常に持ちながら、継続的な改善と成長に取り組むことで、事故ゼロの達成を目指します。
当社では、社会から道路という仕事場をお借りして業務を行っているとの認識のもと、道路を使用する皆様の視点で安心・安全と感じる運転を実践することが重要であると考えています。今後も様々な機会を通して運転技術や安全意識の向上を啓発し、商品とともに安全安心をお届けしてまいります。
■ご参考
＜ＳＢＳゼンツウ株式会社概要＞ (2025年12月末現在)
本社住所：東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー25階
代表者：代表取締役社長 池田伸之
設立：1982年（昭和57年）
親会社：ＳＢＳホールディングス株式会社（持株比率100%）
資本金：83百万円
従業員数：3,559名
事業所：関東を中心に静岡、長野、富山、石川、京都、大阪、兵庫、岡山、福島、宮城、
岩手、福岡、熊本、鹿児島などに約110拠点を設置
事業内容：一般貨物、予冷定温輸送及び共同配送、個人宅配事業、各種商品の受発注業務代 行及び仕入れ販売、貨物の荷受、保管、仕分け、ピッキング、包装、加工作業。Ｓ ＢＳゼンツウの特色は4温度帯（冷凍・冷蔵・青果・ドライ）を一括集約した物流 を構築するノウハウを持っていることです。それぞれに細かな品質管理を施し、高品質を保ったまま入荷から配送までの全ての作業をお任せ頂けます。
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ＳＢＳホールディングス株式会社 ＩＲ・広報部
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