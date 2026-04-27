全国に74施設の温泉ホテル・宿やテーマパークを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：川粼 俊介）が運営する「Premium 青雲閣（福井県）」は、2026年5月27日（水）に、株式会社スノーピーク（本社：新潟県三条市、代表取締役会長執行役員：山井 太、代表取締役社長執行役員：水口 貴文）が展開するモバイルハウス「住箱－JYUBAKO－」を新たに2台追加導入いたします。あわせて、2026年4月20日（月）より、グランピング体験をより一層充実させる新コンテンツとして「焚き火体験」の提供を開始いたしました。

1. 世界的アウトドアブランド、スノーピークの「住箱」追加導入について

4月4日グランピングエリアに導入した1台の「住箱」に加え、新たに2台の「住箱」を増設いたします。これにより、より多くのお客様に快適で特別な宿泊体験をご提供できるようになります。 ■増設「住箱」宿泊利用開始日 2026年5月27日（水） ※すでに導入済みの「住箱」は4月4日から宿泊利用できます

■プライベートデッキと本格コーヒー体験の魅力

隣接する広々としたプライベートデッキは、自然と調和する開放感あふれる空間。読書やご家族・ご友人との語らいなど、思い思いの時間をゆったりとお過ごしいただけます。電源設備も整っており、スマートフォンの充電なども快適にご利用いただけます。室内には冷暖房を完備しており、季節を問わず安心してご滞在いただけます。また、朝の澄んだ空気の中で楽しむ「本格コーヒー体験」もご用意。スノーピークの製品を使用し、自ら豆を挽き、丁寧に淹れる一杯は、ウッドデッキでくつろぎながら味わう特別な朝を演出します。日常の喧騒から離れ、心ほどけるひと時をお楽しみください。

※画像はイメージです

2. スノーピークのギアで楽しむ本格「焚き火体験」

グランピングの醍醐味のひとつである焚き火を気軽に楽しめる体験コンテンツとして、セルフスタイルで楽しむ焚き火体験を導入いたします。マシュマロを焼くなど、お子様から大人までお楽しみいただける特別な時間を提供いたします。 本体験は「住箱」に併設された専用デッキにて利用でき、スノーピークのギアを使用した本格的なアウトドア体験をお楽しみいただけます。 「Premium 青雲閣」では、自然との調和を感じられる上質なグランピング体験の提供を目指し、今後もサービス向上に取り組んでまいります。 ■体験開始日 2026年4月20日（月） ■使用ギア（スノーピーク製） ・焚火台L ・ローチェア ローチェアショート ・耐火テーブル TAKIBI My テーブル ※デッキの煉瓦部分にて焚き火体験を実施いたします

※画像はイメージです

■宿泊プラン概要

・プラン名：【グランピング】スノーピーク「住箱」で自然を身近に感じるプラン 1泊2食付基本バイキング ・販売価格：1名様 消費税込17,000円～ ※大人4名様1室利用時の1名料金・入湯税別・料金は時期により変動します ・定員：大人4名様 ・寝具：シングルベッド×2、寝袋×2 ※1～2名様利用時はベッド、3～4名様利用時は3名様目からは寝袋でのご用意となります

■大江戸温泉物語Premium 青雲閣

住所：〒910-4103 福井県あわら市二面68-1 アクセス： 北陸自動車道 金津ICより約15分 北陸新幹線 芦原温泉駅より車で約15分

https://x.gd/tniRC

【会社概要】 ■会社名 GENSEN HOLDINGS株式会社 ■所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル5階 ■設立年月日 2017年12月5日（創業2001年11月） ■代表取締役 川粼 俊介 ■事業内容 全国で温泉旅館、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開 （大江戸温泉物語グループとして全国74施設。2026年4月現在） ■URL https://corporate.ooedoonsen.jp/