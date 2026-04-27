声優・アーティストとして活動している田村ゆかり。6月3日(水)に待望のニューアルバム「はんぶんこ。」をリリースすることが決定しました。 前作からさらなる進化を遂げた本作は、収録される全11曲すべてが本アルバムのために書き下ろされた新曲。 王道のキャッチーなポップスから至極のバラードまで、彼女の持つ多彩な「声」の表現力と唯一無二の世界観がギュッと凝縮された作品となっています。 また、本作は撮り下ろしの特製フォトブックと豪華BOXが付属する仕様となっておりファン必携のアイテムです。 2026年6月より全国ツアー「田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2026 *Tibbar tibbar!*」の開催も決定。埼玉を皮切りに全国を巡る予定で、ファン待望のツアーとなっています。

▼商品情報

■CD ALBUM タイトル：「はんぶんこ。」 発売日：2026年6月3日(水) TECC-1005 定価：\4,000（税抜価格 \3,636） 新曲全11曲収録予定 発売元：Cana aria 販売元：株式会社テイチクエンタテインメント

▼ツアー情報

「田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2026 *Tibbar tibbar!*」 ＜チケット料金＞ 全席指定\11,000（消費税込み）※未就学児入場不可 公演チケット 各プレイガイドにて発売中 対象公演：9月5日、9月6日SGC HALL ARIAKE公演を除く全ての公演 ローソンチケット：https://l-tike.com/tamurayukari/ チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/tamurayukari-o/ イープラス：https://eplus.jp/tamurayukari/ ※取扱公演は各プレイガイドサイトをご確認ください。 ※先行販売で完売した公演の一般発売はございません。

https://w.pia.jp/t/tamurayukari-o/ https://eplus.jp/tamurayukari/

＜公演日程＞※開場/開演時間は変更になる可能性がございます。 6月13日（土）埼玉・さいたま市文化センター 大ホール 開場16:00 / 開演17:00 6月14日（日）千葉・松戸森のホール21 大ホール 開場16:00 / 開演17:00 6月21日（日）茨城・水戸市民会館 グロービスホール 開場16:00 / 開演17:00 6月27日（土）埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール 開場16:00 / 開演17:00 7月4日（土）広島・広島JMSアステールプラザ 大ホール 開場16:00 / 開演17:00 7月5日（日）福岡・福岡サンパレスホテル＆ホール 開場16:00 / 開演17:00 7月11日（土）栃木・宇都宮市文化会館 大ホール 開場16:00 / 開演17:00 7月18日（土）千葉・市川市文化会館 大ホール 開場16:00 / 開演17:00 7月19日（日）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 開場16:00 / 開演17:00 7月25日（土）京都・ロームシアター京都 メインホール 開場16:00 / 開演17:00 7月26日（日）兵庫・神戸国際会館 こくさいホール 開場16:00 / 開演17:00 8月6日（木）東京・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂） 開場17:00 / 開演18:00 8月9日（日）静岡・静岡市清水文化会館マリナート 大ホール 開場16:00 / 開演17:00 8月11日（火・祝）大阪・グランキューブ大阪（大阪国際会議場） 開場16:00 / 開演17:00 8月16日（日）山梨・YCC県民文化ホール 大ホール（山梨県立県民文化ホール） 開場16:00 / 開演17:00 8月22日（土）宮城・トークネットホール仙台 大ホール（仙台市民会館） 開場16:00 / 開演17:00 9月5日（土）東京・SGC HALL ARIAKE 開場16:00 / 開演17:00 9月6日（日）東京・SGC HALL ARIAKE 開場15:00 / 開演16:00

▼レギュラーラジオ

文化放送「田村ゆかりの乙女心♡症候群」毎週土曜日25:30～26:00

https://www.joqr.co.jp/qr/program/yukarin/

▼田村ゆかり公式サイト

https://www.tamurayukari.com/ https://www.teichiku.co.jp/artist/tamura-yukari/