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オープンキャンパス「SEIKEI EXPO」を4月26日（日）に開催、来場者は５,０００名を超える
大阪成蹊大学（大阪市東淀川区／学長 中村佳正）大阪成蹊短期大学（大阪市東淀川区／学長 紺野昇）が合同で、4月26日(日)にオープンキャンパス「SEIKEI EXPO」を開催しました。
来場者は5000名を超え、多くの高校生、保護者、卒業生、地域の皆様にお楽しみいただけました。
イベント開催の趣旨
１．大阪市内最大の総合私立大学としての学びの融合
大阪成蹊大学は大阪市内で唯一6学部以上ある私立大学です。経営、国際観光、教育、芸術、データサイエンス、看護と幅広い学部を有し、多くの分野の学びを体験いただきました。また、2027年4月に開設予定の経済学部（仮称・設置構想中）のプログラムも実施いたしました。
２．卒業生も地域も後押し
本学では卒業生と地域を大切にしています。本イベントではホームカミングデーとして卒業生も誘致。地域の方の出店もあり、大いに盛り上がりました。
▼本件に関する問い合わせ先
広報統括本部
住所：大阪市東淀川区相川3-10-62
TEL：06-6829-2606
FAX：06-6829-2747
メール：kouhou@osaka-seikei.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
来場者は5000名を超え、多くの高校生、保護者、卒業生、地域の皆様にお楽しみいただけました。
イベント開催の趣旨
１．大阪市内最大の総合私立大学としての学びの融合
大阪成蹊大学は大阪市内で唯一6学部以上ある私立大学です。経営、国際観光、教育、芸術、データサイエンス、看護と幅広い学部を有し、多くの分野の学びを体験いただきました。また、2027年4月に開設予定の経済学部（仮称・設置構想中）のプログラムも実施いたしました。
本学では卒業生と地域を大切にしています。本イベントではホームカミングデーとして卒業生も誘致。地域の方の出店もあり、大いに盛り上がりました。
▼本件に関する問い合わせ先
広報統括本部
住所：大阪市東淀川区相川3-10-62
TEL：06-6829-2606
FAX：06-6829-2747
メール：kouhou@osaka-seikei.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/