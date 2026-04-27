【新小岩店 リラクゼーションマッサージ】もみの匠 新小岩店～ボディケアコース紹介～
【新小岩店】
「ボディケアコース」のご案内をしております
ボディケア
30分 税抜\3,000(税込\3,300)
40分 税抜\3,270(税込\3,600)
平日限定ボディケア60分 税抜\3,510(税込\3,900)
土日祝ボディケア60分 税抜\3,780(税込\4,200)
90分 税抜\6,820(税込\7,500)
120分 税抜\8,910(税込\9,800)
■もみの匠 新小岩店
https://mominotakumi.com/shinkoiwa/■住所
東京都葛飾区新小岩１丁目５０－２福屋ビル２F
【会社概要】
■会社名
株式会社興和サービスアシスト
https://ksa.jp/
東京都中野区中野3-31-8 Ｎスクエア2F
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345417/images/bodyimage1】
こんにちは、もみの匠 新小岩店です。
もみの匠 新小岩店では、お仕事疲れなど日々の疲れを気軽に解消していただきたいと思い、日々接客に励んでおります。
イベントの最新情報は「もみの匠 新小岩店」のHPにてご確認いただけます。
https://mominotakumi.com/shinkoiwa/
新小岩店
「ボディケアコース」のご案内してをおります
リラクゼーションサロン もみの匠 新小岩店は皆様の健康を応援しております。
【丁寧な施術】をコンセプトに厳選されたセラピストによる施術をご体験ください！！
皆様のご来店、心よりお待ちしております。
【その他新規出店店舗】
もみの匠心斎橋店
https://mominotakumi.com/shinsaibashi/
2026年4月3日オープン！
もみの匠 行徳店
https://mominotakumi.com/gyotoku/
2026年3月19日オープン！
もみの匠 相模大野店
https://mominotakumi.com/sagamiono/
2026年 2月20日オープン！
もみの匠 津田沼店
https://mominotakumi.com/tsudanuma/
2025年5月23日オープン！
もみの匠 新小岩店
https://mominotakumi.com/shinkoiwa/
2025年2月21日オープン！
もみの匠米子GBG店
https://mominotakumi.com/yonago_gbg/
2024年11月01日オープン！
もみの匠千歳烏山店
https://mominotakumi.com/chitose-karasuyama/
2024年10月18日オープン！
もみの匠国分寺店
https://mominotakumi.com/kokubunnji/
2024年8月2日オープン！
予約はこちらから
https://online.peakmanager.com/ja/w2w3d9/book
勤務を希望される方は下記より応募可能
https://mominotakumi.com/recruit.html
下記、もみの匠の各種SNSアカウント
■TikTok
https://www.tiktok.com/@mominotakumi_official
■Youtube
https://www.youtube.com/@%E3%82%82%E3%81%BF%E3%81%AE%E5%8C%A0-g4t
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
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ボディケア
30分 税抜\3,000(税込\3,300)
40分 税抜\3,270(税込\3,600)
平日限定ボディケア60分 税抜\3,510(税込\3,900)
土日祝ボディケア60分 税抜\3,780(税込\4,200)
90分 税抜\6,820(税込\7,500)
120分 税抜\8,910(税込\9,800)
■もみの匠 新小岩店
https://mominotakumi.com/shinkoiwa/■住所
東京都葛飾区新小岩１丁目５０－２福屋ビル２F
【会社概要】
■会社名
株式会社興和サービスアシスト
https://ksa.jp/
東京都中野区中野3-31-8 Ｎスクエア2F
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345417/images/bodyimage1】
こんにちは、もみの匠 新小岩店です。
もみの匠 新小岩店では、お仕事疲れなど日々の疲れを気軽に解消していただきたいと思い、日々接客に励んでおります。
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https://mominotakumi.com/shinkoiwa/
新小岩店
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皆様のご来店、心よりお待ちしております。
【その他新規出店店舗】
もみの匠心斎橋店
https://mominotakumi.com/shinsaibashi/
2026年4月3日オープン！
もみの匠 行徳店
https://mominotakumi.com/gyotoku/
2026年3月19日オープン！
もみの匠 相模大野店
https://mominotakumi.com/sagamiono/
2026年 2月20日オープン！
もみの匠 津田沼店
https://mominotakumi.com/tsudanuma/
2025年5月23日オープン！
もみの匠 新小岩店
https://mominotakumi.com/shinkoiwa/
2025年2月21日オープン！
もみの匠米子GBG店
https://mominotakumi.com/yonago_gbg/
2024年11月01日オープン！
もみの匠千歳烏山店
https://mominotakumi.com/chitose-karasuyama/
2024年10月18日オープン！
もみの匠国分寺店
https://mominotakumi.com/kokubunnji/
2024年8月2日オープン！
予約はこちらから
https://online.peakmanager.com/ja/w2w3d9/book
勤務を希望される方は下記より応募可能
https://mominotakumi.com/recruit.html
下記、もみの匠の各種SNSアカウント
■TikTok
https://www.tiktok.com/@mominotakumi_official
■Youtube
https://www.youtube.com/@%E3%82%82%E3%81%BF%E3%81%AE%E5%8C%A0-g4t
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
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