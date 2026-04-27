物流ロボット主要10社が市場37.0%シェア！KUKA・HIK Roboticsの技術力が競争優位の鍵
物流ロボットは物流ネットワークで活用される専門ロボットである。同ロボットは倉庫・配送業務、仕分けセンター、屋外などで幅広く使用されている。物流ネットワークにおける同ロボットの普及度は年々高まっており、人件費削減に重要な役割を担っている。人間の労働力と比較すると、物流ロボットは組立ラインや倉庫・配送現場において、重量のあるカートンや高負荷の荷物を搬送できる。それと同時に作業員の安全を確保し、製品の破損を低減し、盗難による損失を最小限に抑えることができる。
業界の発展特徴：技術革新と市場適応力で加速する成長
物流ロボット業界は、技術革新と市場ニーズ適応の両輪で急速に進化している。AIや画像認識技術の高度化により、ロボットは従来人手で行っていた複雑なピッキング作業や在庫確認を精度高く自動化できる。また、モジュール化・スケーラブル設計により、大小規模の倉庫や工場に柔軟に導入可能であることが特徴である。さらに、グローバルサプライチェーンの変動や労働力不足の影響により、物流業者は運営コスト削減と効率化の観点から、物流ロボットの導入を加速させている。地域別では、北米・欧州・アジア太平洋の主要市場での導入が進み、特に中国、米国、日本における倉庫自動化投資が業界全体の技術水準向上と普及速度に寄与している。市場の競争環境は技術力とサービス展開力が鍵となり、既存メーカーに加え、新興企業の参入も活発化している。
市場規模：CAGR8.8%で2031年に120億ドル超へ
LP Informationの「世界物流ロボット市場の成長予測2026～2032」
（https://www.lpinformation.jp/reports/579348/logistics-robots)によると、物流ロボット市場は2025年から2031年まで年平均成長率（CAGR）8.8%で拡大すると予測され、2031年には120.64億米ドルに達する見込みである。市場成長を牽引する要因として、eコマース・小売業界の自動化ニーズ、グローバルサプライチェーンの効率化要求、労働力不足の深刻化が挙げられる。また、倉庫管理システム（WMS）との統合やロボット同士の協働運用（コボット化）が進むことで、導入効果の最大化が可能となる。地域別では、中国が最大市場となり、北米と欧州が続く。特に中国市場では、Geek+やHIK Robotics、Hai Roboticsなどの地場企業の積極的な展開が市場規模拡大に大きく寄与している。一方で、北米市場はAmazon RoboticsやLocus Roboticsなどによる先進的導入事例が市場成熟度を高めている。
主要製造企業：技術力とシェアで先行するグローバル企業群
物流ロボットの主要製造企業には、KUKA、Dematic、HIK Robotics、Geek+、Exotec、Daifuku、Quicktron、Hai Robotics、Amazon Robotics、Locus Roboticsなどが挙げられる。2024年にはこれらトップ10企業の売上が市場全体の約37.0%を占め、グローバル市場での競争優位を確立している。KUKAは高性能搬送ロボットで、Dematicは統合倉庫自動化ソリューションで知られ、Geek+やHIK RoboticsはAI駆動型ピッキングロボットで急成長している。ExotecやQuicktronは物流倉庫のスケーラブル導入に強みを持ち、Amazon RoboticsやLocus Roboticsは大規模倉庫での導入実績を背景に、技術力と運用ノウハウを蓄積している。市場競争は技術革新力だけでなく、導入後の運用支援、ソフトウェア統合能力も含めた総合力が勝敗を左右する段階に入りつつある。
今後の展望：市場成熟と技術革新でさらなる成長
物流ロボット市場は、2030年に向けて成熟と拡大を同時に経験すると予測される。技術革新の加速により、複雑なピッキングや梱包作業まで自動化可能な高機能ロボットの投入が増える見込みである。さらに、ロボットとクラウド、AIを組み合わせた倉庫全体の最適化ソリューションが普及することで、中小規模の倉庫でも自動化導入が容易となる。また、エネルギー効率向上や持続可能性への対応が、各企業の開発戦略に組み込まれる傾向が強まる。地域別では、北米・欧州の成熟市場に加え、中国、インド、東南アジアの新興市場が成長の中心となる見込みであり、グローバルサプライチェーン全体における物流ロボットの重要性はさらに高まると考えられる。
業界の発展特徴：技術革新と市場適応力で加速する成長
物流ロボット業界は、技術革新と市場ニーズ適応の両輪で急速に進化している。AIや画像認識技術の高度化により、ロボットは従来人手で行っていた複雑なピッキング作業や在庫確認を精度高く自動化できる。また、モジュール化・スケーラブル設計により、大小規模の倉庫や工場に柔軟に導入可能であることが特徴である。さらに、グローバルサプライチェーンの変動や労働力不足の影響により、物流業者は運営コスト削減と効率化の観点から、物流ロボットの導入を加速させている。地域別では、北米・欧州・アジア太平洋の主要市場での導入が進み、特に中国、米国、日本における倉庫自動化投資が業界全体の技術水準向上と普及速度に寄与している。市場の競争環境は技術力とサービス展開力が鍵となり、既存メーカーに加え、新興企業の参入も活発化している。
市場規模：CAGR8.8%で2031年に120億ドル超へ
LP Informationの「世界物流ロボット市場の成長予測2026～2032」
（https://www.lpinformation.jp/reports/579348/logistics-robots)によると、物流ロボット市場は2025年から2031年まで年平均成長率（CAGR）8.8%で拡大すると予測され、2031年には120.64億米ドルに達する見込みである。市場成長を牽引する要因として、eコマース・小売業界の自動化ニーズ、グローバルサプライチェーンの効率化要求、労働力不足の深刻化が挙げられる。また、倉庫管理システム（WMS）との統合やロボット同士の協働運用（コボット化）が進むことで、導入効果の最大化が可能となる。地域別では、中国が最大市場となり、北米と欧州が続く。特に中国市場では、Geek+やHIK Robotics、Hai Roboticsなどの地場企業の積極的な展開が市場規模拡大に大きく寄与している。一方で、北米市場はAmazon RoboticsやLocus Roboticsなどによる先進的導入事例が市場成熟度を高めている。
主要製造企業：技術力とシェアで先行するグローバル企業群
物流ロボットの主要製造企業には、KUKA、Dematic、HIK Robotics、Geek+、Exotec、Daifuku、Quicktron、Hai Robotics、Amazon Robotics、Locus Roboticsなどが挙げられる。2024年にはこれらトップ10企業の売上が市場全体の約37.0%を占め、グローバル市場での競争優位を確立している。KUKAは高性能搬送ロボットで、Dematicは統合倉庫自動化ソリューションで知られ、Geek+やHIK RoboticsはAI駆動型ピッキングロボットで急成長している。ExotecやQuicktronは物流倉庫のスケーラブル導入に強みを持ち、Amazon RoboticsやLocus Roboticsは大規模倉庫での導入実績を背景に、技術力と運用ノウハウを蓄積している。市場競争は技術革新力だけでなく、導入後の運用支援、ソフトウェア統合能力も含めた総合力が勝敗を左右する段階に入りつつある。
今後の展望：市場成熟と技術革新でさらなる成長
物流ロボット市場は、2030年に向けて成熟と拡大を同時に経験すると予測される。技術革新の加速により、複雑なピッキングや梱包作業まで自動化可能な高機能ロボットの投入が増える見込みである。さらに、ロボットとクラウド、AIを組み合わせた倉庫全体の最適化ソリューションが普及することで、中小規模の倉庫でも自動化導入が容易となる。また、エネルギー効率向上や持続可能性への対応が、各企業の開発戦略に組み込まれる傾向が強まる。地域別では、北米・欧州の成熟市場に加え、中国、インド、東南アジアの新興市場が成長の中心となる見込みであり、グローバルサプライチェーン全体における物流ロボットの重要性はさらに高まると考えられる。