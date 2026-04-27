通信ネットワーク向け分散型発電＆蓄電市場、2031年に485.5億ドルへ - CAGR 13.5%で成長
通信ネットワークにおける分散型発電とエネルギー貯蔵とは、基地局、データセンター、通信ハブなどの通信インフラに分散型エネルギーシステムを導入し、太陽光・風力などの再生可能エネルギーによる発電とリチウムイオン電池・スーパーキャパシタなどのエネルギー貯蔵設備を組み合わせることで、発電・貯蔵・エネルギー調度を現地で実現する総合的なソリューションである。その核心的な目標は、電力系統の電圧変動や停電時に通信ネットワークの継続的な給電能力を確保すること、エネルギー利用効率を向上させること、炭素排出量と運用保守コストを削減することであり、同時に電力系統との連携やスマートエネルギー管理をサポートし、通信とエネルギーが深度融合したグリーン低炭素のエネルギー供給システムを構築することである。
注釈：本レポートでは、RES（Renewable Energy Systems）のようなプロジェクト請負業者が他の機器メーカーから機器を購入する場合の重複計上を回避するため、機器供給業者の収入のみを統計対象とする。
業界特性：高信頼性と脱炭素を同時に求められる市場構造
本分野の発展特性は、通信事業者特有の「無停止運用」と、世界的な脱炭素要求という二重の制約条件に集約される。通信設備は24時間365日の稼働が前提であり、瞬断すら許容されない。そのため、分散型発電と蓄電には高い安全性、長寿命、遠隔監視性が求められる。同時に、各国政府や規制当局は通信インフラにも環境配慮を強く求めており、従来型ディーゼル発電から再生可能エネルギー＋蓄電への転換が進む。さらに、都市部から遠隔地まで設置環境が多様であることから、モジュール化、スケーラビリティ、迅速な導入能力が競争力の源泉となる。エネルギー技術と通信運用ノウハウの融合が不可欠な、参入障壁の高い市場である。
市場規模：高成長を続けるグローバル通信エネルギー市場
LP Informationの「世界通信ネットワークにおける分散型発電とエネルギー貯蔵市場の成長予測2026～2032」
（https://www.lpinformation.jp/reports/591007/distributed-generation-and-energy-storage-in-telecom-networks）によると、通信ネットワークにおける分散型発電とエネルギー貯蔵市場は、2025年から2031年にかけて年平均成長率13.5%という極めて高い成長軌道を描くと予測されている。通信インフラ投資の拡大、5Gから次世代ネットワークへの移行、そしてエネルギーコスト上昇への対応が需要を力強く押し上げる。2031年には市場規模が485.5億米ドルに達し、通信分野の中でも最も成長性の高い周辺市場の一つとなる見通しである。特に新興国における通信網整備と、先進国での老朽設備更新が同時進行する点が、市場の持続的拡大を支える構造的要因となっている。
主要生産者：エネルギー技術大手が主導する競争環境
LP Informationのトップ企業研究センターによれば、通信ネットワーク向け分散型発電とエネルギー貯蔵の主要製造業者には、CATL、BYD、Tesla、Fluence、Sungrow、Samsung SDI、Zhongtian Technology、Narada Power Source、LG Energy Solution、Panasonicなどが含まれる。これら企業は電池セル技術、システム統合力、グローバル供給体制を武器に市場を牽引している。2024年時点で、世界トップ10企業は売上ベースで約68.0%の市場シェアを占めており、技術力と実績を持つ企業への集中度が高い。一方で、通信事業者との長期契約やサービス体制が競争力を左右するため、単なる製品供給を超えたソリューション提供力が差別化要因となっている。
注釈：本レポートでは、RES（Renewable Energy Systems）のようなプロジェクト請負業者が他の機器メーカーから機器を購入する場合の重複計上を回避するため、機器供給業者の収入のみを統計対象とする。
業界特性：高信頼性と脱炭素を同時に求められる市場構造
本分野の発展特性は、通信事業者特有の「無停止運用」と、世界的な脱炭素要求という二重の制約条件に集約される。通信設備は24時間365日の稼働が前提であり、瞬断すら許容されない。そのため、分散型発電と蓄電には高い安全性、長寿命、遠隔監視性が求められる。同時に、各国政府や規制当局は通信インフラにも環境配慮を強く求めており、従来型ディーゼル発電から再生可能エネルギー＋蓄電への転換が進む。さらに、都市部から遠隔地まで設置環境が多様であることから、モジュール化、スケーラビリティ、迅速な導入能力が競争力の源泉となる。エネルギー技術と通信運用ノウハウの融合が不可欠な、参入障壁の高い市場である。
市場規模：高成長を続けるグローバル通信エネルギー市場
LP Informationの「世界通信ネットワークにおける分散型発電とエネルギー貯蔵市場の成長予測2026～2032」
（https://www.lpinformation.jp/reports/591007/distributed-generation-and-energy-storage-in-telecom-networks）によると、通信ネットワークにおける分散型発電とエネルギー貯蔵市場は、2025年から2031年にかけて年平均成長率13.5%という極めて高い成長軌道を描くと予測されている。通信インフラ投資の拡大、5Gから次世代ネットワークへの移行、そしてエネルギーコスト上昇への対応が需要を力強く押し上げる。2031年には市場規模が485.5億米ドルに達し、通信分野の中でも最も成長性の高い周辺市場の一つとなる見通しである。特に新興国における通信網整備と、先進国での老朽設備更新が同時進行する点が、市場の持続的拡大を支える構造的要因となっている。
主要生産者：エネルギー技術大手が主導する競争環境
LP Informationのトップ企業研究センターによれば、通信ネットワーク向け分散型発電とエネルギー貯蔵の主要製造業者には、CATL、BYD、Tesla、Fluence、Sungrow、Samsung SDI、Zhongtian Technology、Narada Power Source、LG Energy Solution、Panasonicなどが含まれる。これら企業は電池セル技術、システム統合力、グローバル供給体制を武器に市場を牽引している。2024年時点で、世界トップ10企業は売上ベースで約68.0%の市場シェアを占めており、技術力と実績を持つ企業への集中度が高い。一方で、通信事業者との長期契約やサービス体制が競争力を左右するため、単なる製品供給を超えたソリューション提供力が差別化要因となっている。