Tenorshare PixPretty 2.2.0 リリース！AIカラーマーチ機能が追加｜より直感的で高精度な編集体験へ
AI画像編集ソフト Tenorshare PixPretty は、2026年4月24日（金）、最新バージョン「Tenorshare PixPretty 2.2.0」をリリースしました。本アップデートでは、AI技術を活用したカラーマッチ機能をはじめ、より直感的かつ高精度な編集を実現する新機能が多数追加されています。プロフェッショナルから初心者まで、あらゆるユーザーのワークフローを大幅に効率化します。
Tenorshare PixPrettyホームページ：https://x.gd/nu9LY
Tenorshare PixPrettyを購入：https://x.gd/W9NVm
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348075/images/bodyimage1】
■ AIスマートカラーマッチで色表現を次のレベルへ
新たに搭載された「AIスマートカラーマッチ」機能では、サンプル画像のインポートと管理に対応。ワンクリックで高精度なカラーマッチを実現します。
さらに、露出・トーン・色味の微調整も可能で、オリジナルのカラースタイルを自在にカスタマイズできます。SNS投稿や商用ビジュアル制作において、統一感のある色表現を簡単に実現できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348075/images/bodyimage2】
■ 手動修復ツールでピクセル単位の精密レタッチ
9種類の基本ゆがみツールを新搭載。スポット修復や修復ブラシと組み合わせることで、細部までこだわったピクセルレベルのレタッチが可能になりました。
人物写真の補正から細かなオブジェクト修正まで、より自然で高品質な仕上がりを実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348075/images/bodyimage3】
■ 雰囲気ライト機能で印象的な光表現を演出
「ブラックミスト」「ホワイトミスト」「グロー」の3種類のプリセットを内蔵。
さらに、手動マスク編集にも対応し、光の広がりや強さを細かくコントロールできます。作品にドラマチックな雰囲気や柔らかな印象を加えることが可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348075/images/bodyimage4】
■ ビュー左右反転で構図チェックを最適化
ワンクリックでビューを左右反転できる新機能により、人物バランスや構図の違和感を多角的に確認可能に。
見落としがちな微妙なズレや不自然さも、効率よくチェックできます。
■ フルキーボードショートカット対応で作業効率アップ
ショートカットキーの対応範囲を大幅に拡張。頻繁に使う操作をキーボードで素早く実行でき、作業スピードが飛躍的に向上します。
プロユーザーにとっては、より快適な編集環境を実現します。
■ スロースライダー調整で繊細なコントロールを実現
「スロースライダー」機能（Shift＋ドラッグ）を新搭載。
数値の急激な変化を防ぎ、微細な調整がより簡単に行えるようになりました。細部にこだわるクリエイターに最適な機能です。
■ より直感的で高精度な編集体験へ
今回のアップデートにより、PixPrettyはAIによる自動処理と手動による精密編集の両立を実現しました。初心者でも簡単にプロ品質の仕上がりを目指せる一方、上級ユーザーにはより細かな表現力を提供します。
●対応環境：Windows 10 以降、macOS 26 まで
●入手方法：公式ページから最新版をすぐにダウンロードできます。現時点、25%OFFで購入できるので、ぜひ試してみてください。
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Tenorshareについて
Tenorshareは、データ復旧、システム修復、データ転送における高品質なソフトウェアソリューションを提供するグローバルなIT企業です。Tenorshareのソフトウェア製品は、世界中の何百万ものユーザーに利用されており、Mac、Windows、iOS、Androidなど、複数のプラットフォームに対応しています。
効率性、セキュリティ、利便性の向上に注力し、Tenorshareはリアルなデジタル課題に対応するソリューションを継続的に開発しており、ユーザーが自信を持ってデータを保護、整理、最適化できるようサポートしています。
お問い合わせ先：https://www.tenorshare.jp/support/
ホームページ：https://www.tenorshare.jp/products/ai-portrait-photo-retoucher.html
公式Twitter（ツイッター）：https://twitter.com/Tenorshare_JP
公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/TenorshareJapan
配信元企業：Tenorshare Co., Ltd.
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さらに、露出・トーン・色味の微調整も可能で、オリジナルのカラースタイルを自在にカスタマイズできます。SNS投稿や商用ビジュアル制作において、統一感のある色表現を簡単に実現できます。
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■ 手動修復ツールでピクセル単位の精密レタッチ
9種類の基本ゆがみツールを新搭載。スポット修復や修復ブラシと組み合わせることで、細部までこだわったピクセルレベルのレタッチが可能になりました。
人物写真の補正から細かなオブジェクト修正まで、より自然で高品質な仕上がりを実現します。
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■ 雰囲気ライト機能で印象的な光表現を演出
「ブラックミスト」「ホワイトミスト」「グロー」の3種類のプリセットを内蔵。
さらに、手動マスク編集にも対応し、光の広がりや強さを細かくコントロールできます。作品にドラマチックな雰囲気や柔らかな印象を加えることが可能です。
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■ ビュー左右反転で構図チェックを最適化
ワンクリックでビューを左右反転できる新機能により、人物バランスや構図の違和感を多角的に確認可能に。
見落としがちな微妙なズレや不自然さも、効率よくチェックできます。
■ フルキーボードショートカット対応で作業効率アップ
ショートカットキーの対応範囲を大幅に拡張。頻繁に使う操作をキーボードで素早く実行でき、作業スピードが飛躍的に向上します。
プロユーザーにとっては、より快適な編集環境を実現します。
■ スロースライダー調整で繊細なコントロールを実現
「スロースライダー」機能（Shift＋ドラッグ）を新搭載。
数値の急激な変化を防ぎ、微細な調整がより簡単に行えるようになりました。細部にこだわるクリエイターに最適な機能です。
■ より直感的で高精度な編集体験へ
今回のアップデートにより、PixPrettyはAIによる自動処理と手動による精密編集の両立を実現しました。初心者でも簡単にプロ品質の仕上がりを目指せる一方、上級ユーザーにはより細かな表現力を提供します。
●対応環境：Windows 10 以降、macOS 26 まで
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Tenorshareは、データ復旧、システム修復、データ転送における高品質なソフトウェアソリューションを提供するグローバルなIT企業です。Tenorshareのソフトウェア製品は、世界中の何百万ものユーザーに利用されており、Mac、Windows、iOS、Androidなど、複数のプラットフォームに対応しています。
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