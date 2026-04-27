水素用炭素繊維複合タンク市場、トップ5社が55%シェアを独占！Hexagon PurusやIlJIN Hysolusが技術競争を主導

水素用炭素繊維複合タンク市場、トップ5社が55%シェアを独占！Hexagon PurusやIlJIN Hysolusが技術競争を主導