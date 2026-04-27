水素用炭素繊維複合タンク市場、トップ5社が55%シェアを独占！Hexagon PurusやIlJIN Hysolusが技術競争を主導
水素用炭素繊維複合タンクとは、高圧水素を安全かつ軽量に貯蔵するために設計された先進複合材料製の圧力容器である。炭素繊維強化樹脂（CFRP）を主材料とし、金属ライナーやポリマーライナーを組み合わせることで、圧力抵抗、耐疲労性、耐腐食性を高い次元で両立する。特に水素インフラ整備の加速、燃料電池車（FCEV）や大型商用車向け高圧タンク需要の増大により、軽量化・高圧化・長寿命化への技術要求が急速に高まっている。これらタンクは70MPa級までの水素圧力に対応でき、グリーン水素のサプライチェーン全体における重要コンポーネントとして位置づけられている。また、船舶・鉄道・産業用モビリティなど新領域への展開も進み、水素エネルギー社会の基盤装置として不可欠な存在となりつつある。
市場特性：高成長サイクルに突入する複合タンク市場
LP Information調査チームの最新レポートである「世界水素用炭素繊維複合タンク市場の成長予測2025～2031」(https://www.lpinformation.jp/reports/598978/carbon-fiber-composite-tank-for-hydrogen)によると、グローバル水素用炭素繊維複合タンク市場は2025～2031年にかけてCAGR16.1%で拡大し、2031年には市場規模が9.08億米ドルに到達すると予測されている。これは単なるモビリティ向け需要の増加にとどまらず、水素ステーション向け蓄圧装置、産業用途の高圧輸送ボトル、分散型エネルギーシステム向け貯蔵設備など、多面的なアプリケーション拡張が市場成長を牽引しているためである。特にアジア・欧州ではFCEVバスや大型トラックでの採用が加速し、従来の金属タンクに代わり、より高い強度重量比を有するCFRPタンクへの置き換えが本格化している。また、主要OEMと複合材料メーカーの戦略的パートナーシップが連続的に発表され、サプライチェーンの統合が進むことで生産効率の向上とコスト低減も急速に進展している。これにより、同市場は成長軌道を確実に上方シフトしつつある。
背景原因：国策・産業構造転換が後押しする水素貯蔵革新
市場拡大の背景には、各国政府による水素エネルギー戦略の強化と、脱炭素化を軸とした産業構造転換がある。欧州では水素バリューチェーン整備に向けた巨額投資が続き、米国でも水素ハブ構築政策が始動したことで、高圧貯蔵タンクの需要が政策面から強力に支えられている。一方、中国・日本・韓国を中心とするアジアでは、FCEV商用車市場が急拡大し、量産効果を通じてCFRPタンクの標準化が進む。さらに企業側では、炭素繊維メーカーが次世代高強度グレードを量産化し、樹脂メーカーが水素脆化リスクを抑制するマトリックスを開発するなど、素材技術のブレークスルーが相次いでいる。これにより、高圧化・軽量化・安全性を同時に満たすタンク開発が加速し、産業全体が技術革新による競争優位性を強めつつある。この政策・市場・技術の三位一体の推進力こそが、同市場の持続的な成長基盤となっている。
図. 水素用炭素繊維複合タンク世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348078/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348078/images/bodyimage2】
図. 世界の水素用炭素繊維複合タンク市場におけるトップ12企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業分析：グローバルサプライチェーンを再編する主導企業
市場特性：高成長サイクルに突入する複合タンク市場
LP Information調査チームの最新レポートである「世界水素用炭素繊維複合タンク市場の成長予測2025～2031」(https://www.lpinformation.jp/reports/598978/carbon-fiber-composite-tank-for-hydrogen)によると、グローバル水素用炭素繊維複合タンク市場は2025～2031年にかけてCAGR16.1%で拡大し、2031年には市場規模が9.08億米ドルに到達すると予測されている。これは単なるモビリティ向け需要の増加にとどまらず、水素ステーション向け蓄圧装置、産業用途の高圧輸送ボトル、分散型エネルギーシステム向け貯蔵設備など、多面的なアプリケーション拡張が市場成長を牽引しているためである。特にアジア・欧州ではFCEVバスや大型トラックでの採用が加速し、従来の金属タンクに代わり、より高い強度重量比を有するCFRPタンクへの置き換えが本格化している。また、主要OEMと複合材料メーカーの戦略的パートナーシップが連続的に発表され、サプライチェーンの統合が進むことで生産効率の向上とコスト低減も急速に進展している。これにより、同市場は成長軌道を確実に上方シフトしつつある。
背景原因：国策・産業構造転換が後押しする水素貯蔵革新
市場拡大の背景には、各国政府による水素エネルギー戦略の強化と、脱炭素化を軸とした産業構造転換がある。欧州では水素バリューチェーン整備に向けた巨額投資が続き、米国でも水素ハブ構築政策が始動したことで、高圧貯蔵タンクの需要が政策面から強力に支えられている。一方、中国・日本・韓国を中心とするアジアでは、FCEV商用車市場が急拡大し、量産効果を通じてCFRPタンクの標準化が進む。さらに企業側では、炭素繊維メーカーが次世代高強度グレードを量産化し、樹脂メーカーが水素脆化リスクを抑制するマトリックスを開発するなど、素材技術のブレークスルーが相次いでいる。これにより、高圧化・軽量化・安全性を同時に満たすタンク開発が加速し、産業全体が技術革新による競争優位性を強めつつある。この政策・市場・技術の三位一体の推進力こそが、同市場の持続的な成長基盤となっている。
図. 水素用炭素繊維複合タンク世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348078/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348078/images/bodyimage2】
図. 世界の水素用炭素繊維複合タンク市場におけるトップ12企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業分析：グローバルサプライチェーンを再編する主導企業