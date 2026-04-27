GMKtec、AMD Ryzen 5 PRO 6650H搭載ミニPC「M8」発売
株式会社リンクスインターナショナル(本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、AMD RyzenTM 5 PRO 6650H搭載、在宅ワークのようなビジネスからプライベートまで、省スペースで生産性を最大限に高めることができる高性能ミニPC GMKtec M8を2026年4月下旬以降、全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店にて順次発売いたします。
◆GMKtec M8
GMKtec M8 は、AMD RyzenTM 5 PRO 6650Hを搭載した高性能ミニPCです。6コア12スレッド、最大4.5 GHz動作の高性能CPUと16 GBの大容量メインメモリ、512 GBのM.2 PCIe 3.0 高速SSDを搭載することで画像や動画編集なども快適に行えます。HDMIとDisplayPort、USB4端子を組み合わせて最大3画面同時出力に対応し、在宅ワークのようなビジネスからプライベートまで、省スペースで生産性を最大限に高めることができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348074/images/bodyimage1】
◆GMKtec M8製品特徴
・OCuLink対応
外部GPU接続に対応したOCuLink端子を搭載しています。OCuLink対応のeGPUを接続することで、GPUを使用するAIの処理能力やゲーミング性能を大幅に拡張することが可能です。
※全てのOCuLink接続外付けGPU製品への対応を保証するものではありません
・様々な用途に対応する充実のインターフェース
HDMI 2.0、DisplayPort 1.4とUSB4端子により、最大で3画面同時出力に対応します。アクセスしやすい本体正面のUSB 3.2 Gen2端子を始め、2.5G LANポートを2つ搭載し高い拡張性を確保しています。
・Windows 11 Proプリインストール
FluentデザインのUIを採用したWindows 11 Proをプリインストールし、数多くの最新機能を活用できます。
【発売詳細】
◆型番
GMK-M8-16/512-W11Pro(6650H)
◆発売日
2026年4月下旬以降順次
◆推奨価格(税込)
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/gmktec-m8/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/04/GMKtec-M8.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
◆GMKtec M8
GMKtec M8 は、AMD RyzenTM 5 PRO 6650Hを搭載した高性能ミニPCです。6コア12スレッド、最大4.5 GHz動作の高性能CPUと16 GBの大容量メインメモリ、512 GBのM.2 PCIe 3.0 高速SSDを搭載することで画像や動画編集なども快適に行えます。HDMIとDisplayPort、USB4端子を組み合わせて最大3画面同時出力に対応し、在宅ワークのようなビジネスからプライベートまで、省スペースで生産性を最大限に高めることができます。
◆GMKtec M8製品特徴
・OCuLink対応
外部GPU接続に対応したOCuLink端子を搭載しています。OCuLink対応のeGPUを接続することで、GPUを使用するAIの処理能力やゲーミング性能を大幅に拡張することが可能です。
※全てのOCuLink接続外付けGPU製品への対応を保証するものではありません
・様々な用途に対応する充実のインターフェース
HDMI 2.0、DisplayPort 1.4とUSB4端子により、最大で3画面同時出力に対応します。アクセスしやすい本体正面のUSB 3.2 Gen2端子を始め、2.5G LANポートを2つ搭載し高い拡張性を確保しています。
・Windows 11 Proプリインストール
FluentデザインのUIを採用したWindows 11 Proをプリインストールし、数多くの最新機能を活用できます。
【発売詳細】
◆型番
GMK-M8-16/512-W11Pro(6650H)
◆発売日
2026年4月下旬以降順次
◆推奨価格(税込)
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/gmktec-m8/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/04/GMKtec-M8.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
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