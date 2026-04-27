「ティーンズサポートチケット2026（上半期公演分）」の実施について

尼崎市では、未来を担う若い人たちへ本物の音楽や演劇などの芸術を提供することによって、文化のつくり手・担い手を育てていくため、尼崎市総合文化センターやピッコロシアターで開催される舞台公演などを安価で楽しめる「ティーンズサポートチケット」事業を実施しています。

それぞれの公演ごとに10席限定で、500円で鑑賞できるこのチケットを活用いただき、一流の芸術を身近に親しんでいただければと思います。

１ 実施時期

上半期公演分 令和８年（2026年）５月29日（金）～令和８年（2026年）８月２日（日）

２ 上半期公演分対象事業

尼崎市総合文化センター及びピッコロシアターで開催される公演

３事業11公演

３ 対象者

13歳（中学１年生）から19歳までの市内在住・在学・在勤の方

（2006年４月２日～2014年４月１日生まれの方）

４ 販売価格・販売数

１公演500円・各公演先着10名

５ チケット購入方法等

(1) 事前予約不要

(2) SNSや市ホームページで当日チケットがあることを確認し、開演時間の１時間前に直接各

ホールの 受付窓口へ

(3) 受付窓口で、学生証・生徒手帳・運転免許証など本人・年齢が確認できるものを提示し、

現金で１人500円をお支払い

６ チラシ配布について

４月下旬に市内中学校・高校等に送付、市内公共施設等に配架予定